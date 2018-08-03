[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/02 107/08/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.52450 10.52210 0.00240 0.02281 大華銀多元特別收益平衡基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.10680 10.13720 -0.03040 -0.29989 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.10670 10.13710 -0.03040 -0.29989 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.06120 10.09070 -0.02950 -0.29235 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.06110 10.09070 -0.02960 -0.29334 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.37660 9.39740 -0.02080 -0.22134 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.63750 9.66020 -0.02270 -0.23498 中國信託台灣活力基金 15.48000 15.75000 -0.27000 -1.71429 中國信託台灣優勢基金 18.00000 18.43000 -0.43000 -2.33315 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83020 9.82780 0.00240 0.02442 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23720 9.23490 0.00230 0.02491 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.23450 10.23290 0.00160 0.01564 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58410 9.58250 0.00160 0.01670 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35440 10.36960 -0.01520 -0.14658 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.03950 9.05270 -0.01320 -0.14581 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.13060 11.15780 -0.02720 -0.24378 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04680 10.07140 -0.02460 -0.24426 中國信託智能運動基金-台幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 中國信託智能運動基金-美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98300 10.98290 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49830 9.51940 -0.02110 -0.22165 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18370 9.20420 -0.02050 -0.22272 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63950 9.66180 -0.02230 -0.23081 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31610 9.33760 -0.02150 -0.23025 中國信託精穩基金 18.69630 18.73350 -0.03720 -0.19857 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.73000 67.36000 -1.63000 -2.41983 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.96540 39.26650 -0.30110 -0.76681 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.66000 19.03000 -0.37000 -1.94430 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.38340 11.38240 0.00100 0.00879 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50550 10.53300 -0.02750 -0.26108 元大上證50基金 27.75000 28.34000 -0.59000 -2.08186 元大大中華TMT基金-人民幣 12.13000 12.22000 -0.09000 -0.73650 元大大中華TMT基金-新台幣 10.82000 10.92000 -0.10000 -0.91575 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.92200 12.96500 -0.04300 -0.33166 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.31700 17.37400 -0.05700 -0.32808 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.82400 10.90000 -0.07600 -0.69725 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.41900 10.52100 -0.10200 -0.96949 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.08000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.19380 46.06750 0.12630 0.27416 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46150 10.45490 0.00660 0.06313 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70150 9.69540 0.00610 0.06292 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63270 9.65250 -0.01980 -0.20513 元大巴西指數基金 5.82100 5.80500 0.01600 0.27562 元大巴菲特基金 29.76000 30.57000 -0.81000 -2.64966 元大日經225基金 28.29000 28.57000 -0.28000 -0.98005 元大台商收成基金 24.75000 25.26000 -0.51000 -2.01900 元大台灣50單日反向1倍基金 12.17000 11.99000 0.18000 1.50125 元大台灣50單日正向2倍基金 39.52000 40.72000 -1.20000 -2.94695 元大台灣中型100基金 34.30000 34.75000 -0.45000 -1.29496 元大台灣加權股價指數基金 25.76000 26.12900 -0.36900 -1.41222 元大台灣卓越50基金 85.00000 86.32000 -1.32000 -1.52919 元大台灣金融基金 17.80000 17.99000 -0.19000 -1.05614 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.02000 32.38000 -0.36000 -1.11180 元大台灣高股息基金 27.15000 27.44000 -0.29000 -1.05685 元大台灣電子科技基金 37.33000 37.98000 -0.65000 -1.71143 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.87000 -0.03000 -0.20175 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 元大全球不動產證券化基金-美元 12.73700 12.78100 -0.04400 -0.34426 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.72000 -0.02000 -0.29762 元大全球股票入息基金-美元配息 9.70400 9.72100 -0.01700 -0.17488 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 元大全球新興市場精選組合基金 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420 元大全球農業商機基金 17.03000 17.21000 -0.18000 -1.04590 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 元大印尼指數基金 8.73600 8.52800 0.20800 2.43902 元大印度指數基金 10.33400 10.30600 0.02800 0.27169 元大印度基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 元大多多基金 20.29000 21.08000 -0.79000 -3.74763 元大多福基金 57.07000 58.92000 -1.85000 -3.13985 元大亞太成長基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58540 8.60220 -0.01680 -0.19530 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08980 7.10370 -0.01390 -0.19567 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.78400 9.76400 0.02000 0.20483 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.14600 10.09300 0.05300 0.52512 元大卓越基金 50.86000 52.39000 -1.53000 -2.92040 元大店頭基金 9.37000 9.60000 -0.23000 -2.39583 元大泛歐成長基金 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 元大美元貨幣市場基金-美元 10.25420 10.25370 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.54240 9.52140 0.02100 0.22056 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.48130 31.49890 -0.01760 -0.05587 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.51210 37.81940 -0.30730 -0.81255 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.33890 19.19650 0.14240 0.74180 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.63370 18.92270 -0.28900 -1.52727 元大美國政府7至10年期債券基金 38.28130 38.40070 -0.11940 -0.31093 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.49690 20.46160 0.03530 0.17252 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.44300 17.47870 -0.03570 -0.20425 元大高科技基金 20.98000 21.59000 -0.61000 -2.82538 元大得利貨幣市場基金 16.24910 16.24890 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97870 11.97860 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 13.75000 14.03000 -0.28000 -1.99572 元大華夏中小基金 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068 元大新中國基金-人民幣 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 元大新中國基金-美元 9.45000 9.55900 -0.10900 -1.14029 元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402 元大新主流基金 28.29000 29.41000 -1.12000 -3.80823 元大新東協平衡基金-美元 9.50400 9.44500 0.05900 0.62467 元大新東協平衡基金-新台幣 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.43420 10.41420 0.02000 0.19205 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.74890 9.75710 -0.00820 -0.08404 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.34470 10.35270 -0.00800 -0.07727 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05310 9.06020 -0.00710 -0.07836 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80770 9.81460 -0.00690 -0.07030 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44020 9.44680 -0.00660 -0.06986 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88640 9.89270 -0.00630 -0.06368 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.51870 9.52480 -0.00610 -0.06404 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.55960 9.56600 -0.00640 -0.06690 元大新興亞洲基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.14090 9.14560 -0.00470 -0.05139 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.91360 8.91820 -0.00460 -0.05158 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32540 9.32970 -0.00430 -0.04609 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09310 9.09720 -0.00410 -0.04507 元大萬泰貨幣市場基金 15.09740 15.09720 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.68000 42.14000 -1.46000 -3.46464 元大實質多重資產基金-人民幣 9.95000 10.03000 -0.08000 -0.79761 元大實質多重資產基金-美元 9.22800 9.33200 -0.10400 -1.11444 元大實質多重資產基金-新台幣 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 元大滬深300單日反向1倍基金 16.09000 15.62000 0.47000 3.00896 元大滬深300單日正向2倍基金 12.99000 13.85000 -0.86000 -6.20939 元大摩臺基金 39.41000 39.99000 -0.58000 -1.45036 元大標普500基金 25.91000 25.95000 -0.04000 -0.15414 元大標普500單日反向1倍基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 元大標普500單日正向2倍基金 33.79000 33.96000 -0.17000 -0.50059 元大標智滬深300基金 16.02000 16.38000 -0.36000 -2.19780 元大歐洲50基金 25.23000 25.35000 -0.12000 -0.47337 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.61190 9.62710 -0.01520 -0.15789 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.17350 10.17310 0.00040 0.00393 元大績效基金 58.55000 60.80000 -2.25000 -3.70066 元大韓國KOSPI200基金 21.99000 22.48000 -0.49000 -2.17972 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.96000 16.28000 -0.32000 -1.96560 日盛上選基金 36.69000 37.70000 -1.01000 -2.67905 日盛小而美基金 19.38000 19.78000 -0.40000 -2.02224 日盛中國內需動力基金 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65470 11.68230 -0.02760 -0.23625 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80850 9.83170 -0.02320 -0.23597 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65200 11.66560 -0.01360 -0.11658 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.80020 9.81160 -0.01140 -0.11619 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57240 10.58410 -0.01170 -0.11054 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.87700 8.88690 -0.00990 -0.11140 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.22000 11.35000 -0.13000 -1.14537 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.04000 11.14000 -0.10000 -0.89767 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛日盛基金 14.50000 14.92000 -0.42000 -2.81501 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.09100 10.08810 0.00290 0.02875 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50920 9.50660 0.00260 0.02735 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.90420 9.90100 0.00320 0.03232 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33550 9.33240 0.00310 0.03322 日盛全球新興債券基金A 10.70640 10.72420 -0.01780 -0.16598 日盛全球新興債券基金B 8.33560 8.34940 -0.01380 -0.16528 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42400 2.43170 -0.00770 -0.31665 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.69060 1.69600 -0.00540 -0.31840 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36600 0.36690 -0.00090 -0.24530 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25610 0.25670 -0.00060 -0.23374 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.14680 12.17450 -0.02770 -0.22752 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36040 8.37940 -0.01900 -0.22675 日盛亞洲機會基金 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054 日盛首選基金 18.25000 18.66000 -0.41000 -2.19721 日盛高科技基金 19.86000 20.45000 -0.59000 -2.88509 日盛貨幣市場基金 14.76530 14.76510 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.39000 43.61000 -1.22000 -2.79752 日盛精選五虎基金 39.32000 40.16000 -0.84000 -2.09163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.48060 13.48040 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 34.19000 35.58000 -1.39000 -3.90669 台新MSCI中國基金 20.99000 21.17000 -0.18000 -0.85026 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.74000 17.46000 0.28000 1.60367 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.75000 23.47000 -0.72000 -3.06775 台新大眾貨幣市場基金 14.15690 14.15680 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.40370 10.38150 0.02220 0.21384 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55870 10.56530 -0.00660 -0.06247 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06800 10.07360 -0.00560 -0.05559 台新中國通基金 46.74000 48.30000 -1.56000 -3.22981 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50040 0.50850 -0.00810 -1.59292 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.29600 15.54300 -0.24700 -1.58914 台新中國精選中小基金-美元 0.37670 0.38130 -0.00460 -1.20640 台新中國精選中小基金-新台幣 11.53000 11.67000 -0.14000 -1.19966 台新主流基金 24.41000 25.15000 -0.74000 -2.94235 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.12000 20.01000 0.11000 0.54973 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66160 0.65810 0.00350 0.53183 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.06000 14.97000 0.09000 0.60120 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49380 0.49120 0.00260 0.52932 台新台灣中小基金 36.56000 37.72000 -1.16000 -3.07529 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.93510 9.91350 0.02160 0.21788 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.28710 9.28280 0.00430 0.04632 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36910 10.36440 0.00470 0.04535 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.43650 10.42990 0.00660 0.06328 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.22680 11.21970 0.00710 0.06328 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 台新印度基金 16.41000 16.43000 -0.02000 -0.12173 台新亞美短期債券基金 10.90220 10.90520 -0.00300 -0.02751 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.58850 8.59720 -0.00870 -0.10120 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28640 0.28670 -0.00030 -0.10464 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87540 11.88730 -0.01190 -0.10011 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39050 0.39090 -0.00040 -0.10233 台新真吉利貨幣市場基金 11.08790 11.08770 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.32170 30.43920 -0.11750 -0.38602 台新智慧生活基金-美元 10.28000 10.25160 0.02840 0.27703 台新智慧生活基金-新台幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.63400 8.65860 -0.02460 -0.28411 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.76170 8.78610 -0.02440 -0.27771 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.23560 9.26190 -0.02630 -0.28396 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38030 9.40640 -0.02610 -0.27747 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75530 10.77890 -0.02360 -0.21895 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34650 0.34730 -0.00080 -0.23035 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05730 8.07500 -0.01770 -0.21920 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27330 0.27390 -0.00060 -0.21906 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.76000 -0.03000 -0.52083 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.91000 20.99000 -0.08000 -0.38113 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.49000 22.63000 -1.14000 -5.03756 未來資產全球大消費基金 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79360 11.80260 -0.00900 -0.07625 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.56010 9.56740 -0.00730 -0.07630 未來資產亞洲新富基金 21.01000 21.11000 -0.10000 -0.47371 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56240 12.56230 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 13.32000 14.02000 -0.70000 -4.99287 未來資產新興市場債券基金A 8.77500 8.80710 -0.03210 -0.36448 未來資產新興市場債券基金B 6.70540 6.72990 -0.02450 -0.36405 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.08020 11.07930 0.00090 0.00812 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88630 9.85350 0.03280 0.33288 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34710 9.35880 -0.01170 -0.12502 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58810 10.60130 -0.01320 -0.12451 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.96300 7.94770 0.01530 0.19251 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.08310 9.06560 0.01750 0.19304 永豐中小基金 56.25000 58.08000 -1.83000 -3.15083 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77000 1.77700 -0.00700 -0.39392 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33030 2.33950 -0.00920 -0.39325 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06740 8.07300 -0.00560 -0.06937 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.30530 10.31240 -0.00710 -0.06885 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.04000 5.08000 -0.04000 -0.78740 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.65000 22.78000 -0.13000 -0.57068 永豐主流品牌基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076 永豐永豐基金 37.90000 38.48000 -0.58000 -1.50728 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.95500 9.96110 -0.00610 -0.06124 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.95360 9.95970 -0.00610 -0.06125 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.91870 9.92510 -0.00640 -0.06448 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.91840 9.92480 -0.00640 -0.06448 永豐亞洲民生消費基金 11.67000 11.68000 -0.01000 -0.08562 永豐南非幣2021保本基金 12.92950 12.93530 -0.00580 -0.04484 永豐高科技基金 26.12000 27.21000 -1.09000 -4.00588 永豐貨幣市場基金 13.87860 13.87840 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13180 2.14080 -0.00900 -0.42040 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51170 2.52230 -0.01060 -0.42025 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82930 7.83680 -0.00750 -0.09570 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46670 10.47680 -0.01010 -0.09640 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19110 7.20510 -0.01400 -0.19431 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02860 11.05010 -0.02150 -0.19457 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.55000 9.73000 -0.18000 -1.84995 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.60000 7.72000 -0.12000 -1.55440 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.41000 17.68000 -0.27000 -1.52715 永豐臺灣加權ETF基金 56.26000 57.10000 -0.84000 -1.47110 永豐領航科技基金 42.45000 43.94000 -1.49000 -3.39099 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.54000 11.37000 0.17000 1.49516 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.00000 0.17000 1.54545 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 永豐趨勢平衡基金 48.50000 49.38000 -0.88000 -1.78210 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.54800 11.54690 0.00110 0.00953 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.44320 9.44920 -0.00600 -0.06350 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.69360 9.69980 -0.00620 -0.06392 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.45500 9.46100 -0.00600 -0.06342 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.62570 9.63190 -0.00620 -0.06437 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.46200 9.46680 -0.00480 -0.05070 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84330 9.84830 -0.00500 -0.05077 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43650 9.44170 -0.00520 -0.05507 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.68530 9.69060 -0.00530 -0.05469 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.05000 11.21000 -0.16000 -1.42730 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.93000 -0.16000 -1.61128 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.47000 10.63000 -0.16000 -1.50517 兆豐國際中小基金 16.49000 16.90000 -0.41000 -2.42604 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.42000 14.60000 -0.18000 -1.23288 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.13000 19.40000 -0.27000 -1.39175 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.06000 19.32000 -0.26000 -1.34576 兆豐國際生命科學基金 16.24000 16.18000 0.06000 0.37083 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40110 10.43430 -0.03320 -0.31818 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66450 10.69880 -0.03430 -0.32060 兆豐國際全球基金 32.09000 32.27000 -0.18000 -0.55779 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25940 10.25890 0.00050 0.00487 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.99540 9.97350 0.02190 0.21958 兆豐國際國民基金 23.08000 23.23000 -0.15000 -0.64572 兆豐國際第一基金 13.58000 13.78000 -0.20000 -1.45138 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01700 10.04440 -0.02740 -0.27279 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97480 7.99670 -0.02190 -0.27386 兆豐國際萬全基金 21.05000 21.29000 -0.24000 -1.12729 兆豐國際電子基金 26.77000 27.30000 -0.53000 -1.94139 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.71000 23.09000 -0.38000 -1.64573 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.34000 16.11000 0.23000 1.42768 兆豐國際豐台灣基金 33.19000 33.38000 -0.19000 -0.56920 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49870 12.49860 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.67000 11.82000 -0.15000 -1.26904 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13450 11.13850 -0.00400 -0.03591 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97520 11.98110 -0.00590 -0.04924 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76070 10.76470 -0.00400 -0.03716 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53020 11.53430 -0.00410 -0.03555 合庫全球高收益債券基金B類型 8.17990 8.18280 -0.00290 -0.03544 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53320 9.53890 -0.00570 -0.05976 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07450 9.07790 -0.00340 -0.03745 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.02660 9.02980 -0.00320 -0.03544 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.36220 9.36560 -0.00340 -0.03630 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 合庫全球新興市場基金 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 合庫貨幣市場基金 10.12670 10.12660 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.56690 9.57790 -0.01100 -0.11485 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.83150 9.84320 -0.01170 -0.11886 合庫新興多重收益基金A類型 10.13080 10.14370 -0.01290 -0.12717 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.57770 11.59510 -0.01740 -0.15006 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.48860 13.49780 -0.00920 -0.06816 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.94920 8.95950 -0.01030 -0.11496 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60470 9.61630 -0.01160 -0.12063 合庫新興多重收益基金B類型 7.99920 8.00940 -0.01020 -0.12735 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.91690 8.93060 -0.01370 -0.15341 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13910 10.14520 -0.00610 -0.06013 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95940 10.95870 0.00070 0.00639 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95250 9.93270 0.01980 0.19934 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73550 9.71560 0.01990 0.20483 安聯中國東協基金 15.65000 15.61000 0.04000 0.25625 安聯中國策略基金 14.30000 14.53000 -0.23000 -1.58293 安聯中華新思路基金-人民幣 14.45000 14.59000 -0.14000 -0.95956 安聯中華新思路基金-美元 13.54000 13.65000 -0.11000 -0.80586 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616 安聯台灣大壩基金 28.83000 29.36000 -0.53000 -1.80518 安聯台灣科技基金 48.19000 49.46000 -1.27000 -2.56773 安聯台灣貨幣市場基金 12.48770 12.48760 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 31.89000 32.57000 -0.68000 -2.08781 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14780 10.14670 0.00110 0.01084 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.09900 15.09760 0.00140 0.00927 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66950 9.66860 0.00090 0.00931 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36250 12.36870 -0.00620 -0.05013 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16780 10.16430 0.00350 0.03443 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28280 12.27890 0.00390 0.03176 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53340 9.53090 0.00250 0.02623 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38150 9.37820 0.00330 0.03519 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06180 9.05890 0.00290 0.03201 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07330 12.07910 -0.00580 -0.04802 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.98700 10.98470 0.00230 0.02094 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65550 10.65340 0.00210 0.01971 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.95290 8.95180 0.00110 0.01229 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73970 8.73780 0.00190 0.02174 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45030 8.44860 0.00170 0.02012 安聯全球人口趨勢基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.27000 37.02000 0.25000 0.67531 安聯全球油礦金趨勢基金 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 安聯全球計量平衡基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.02870 12.03450 -0.00580 -0.04819 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42760 10.43260 -0.00500 -0.04793 安聯全球新興市場基金 17.99000 17.99000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 23.81000 23.73000 0.08000 0.33713 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.03760 10.04320 -0.00560 -0.05576 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79470 9.80010 -0.00540 -0.05510 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.57370 83.75920 -0.18550 -0.22147 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.45120 12.45860 -0.00740 -0.05940 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.58760 65.95300 -0.36540 -0.55403 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.68550 9.72780 -0.04230 -0.43484 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.56690 2.56900 -0.00210 -0.08174 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44230 10.41940 0.02290 0.21978 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18030 2.18670 -0.00640 -0.29268 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66750 8.64860 0.01890 0.21853 宏利台灣動力基金 33.01000 34.03000 -1.02000 -2.99736 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.28820 10.29650 -0.00830 -0.08061 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.02060 10.02870 -0.00810 -0.08077 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.10610 8.14330 -0.03720 -0.45682 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04480 8.08170 -0.03690 -0.45659 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 宏利全球債券組合基金 13.06040 13.05460 0.00580 0.04443 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78160 2.78150 0.00010 0.00360 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72070 11.72210 -0.00140 -0.01194 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69100 8.71390 -0.02290 -0.26280 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41750 2.43680 -0.01930 -0.79202 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87420 10.90530 -0.03110 -0.28518 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.98150 3.96560 0.01590 0.40095 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64290 0.64040 0.00250 0.39038 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.60000 18.53000 0.07000 0.37777 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76890 11.76970 -0.00080 -0.00680 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47270 10.47350 -0.00080 -0.00764 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14850 10.14940 -0.00090 -0.00887 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94520 9.00040 -0.05520 -0.61331 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53810 8.58230 -0.04420 -0.51501 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44710 8.49100 -0.04390 -0.51702 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50150 8.54940 -0.04790 -0.56027 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80150 2.81090 -0.00940 -0.33441 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40670 0.40800 -0.00130 -0.31863 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.34430 12.38140 -0.03710 -0.29964 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92770 0.93040 -0.00270 -0.29020 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.50680 7.56710 -0.06030 -0.79687 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07630 2.09510 -0.01880 -0.89733 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29870 0.30110 -0.00240 -0.79708 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.20260 9.28420 -0.08160 -0.87891 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33560 0.33870 -0.00310 -0.91526 宏利萬利貨幣市場基金 13.63850 13.63830 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.73000 2.74000 -0.01000 -0.36496 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232 宏利臺灣股息收益基金 28.45000 29.17000 -0.72000 -2.46829 宏利澳幣保本基金 12.04940 12.05010 -0.00070 -0.00581 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.19150 10.18980 0.00170 0.01668 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.51890 9.54390 -0.02500 -0.26195 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.88410 8.90690 -0.02280 -0.25598 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56710 10.59420 -0.02710 -0.25580 貝萊德亞美利加收益基金 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 貝萊德新台幣基金 12.93150 12.93140 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.90000 27.37000 -0.47000 -1.71721 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20100 11.20560 -0.00460 -0.04105 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85000 9.89430 -0.04430 -0.44773 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 保德信大中華基金-新台幣 29.42000 29.71000 -0.29000 -0.97610 保德信中小型股基金 48.60000 50.10000 -1.50000 -2.99401 保德信中國中小基金-人民幣 9.46000 9.59000 -0.13000 -1.35558 保德信中國中小基金-美元 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 保德信中國中小基金-新臺幣 8.80000 8.96000 -0.16000 -1.78571 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.25950 9.35240 -0.09290 -0.99333 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31630 9.40550 -0.08920 -0.94838 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.38880 9.47880 -0.09000 -0.94949 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.10990 10.20690 -0.09700 -0.95034 保德信中國品牌基金-人民幣 9.00000 9.21000 -0.21000 -2.28013 保德信中國品牌基金-美元 8.97000 9.17000 -0.20000 -2.18103 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.73000 9.94000 -0.21000 -2.11268 保德信台商全方位基金 36.59000 37.54000 -0.95000 -2.53063 保德信全球中小基金 30.38000 30.43000 -0.05000 -0.16431 保德信全球消費商機基金 18.27000 18.34000 -0.07000 -0.38168 保德信全球基礎建設基金 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732 保德信全球資源基金 8.34000 8.45000 -0.11000 -1.30178 保德信全球醫療生化基金-美元 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.67000 33.42000 0.25000 0.74806 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82200 9.83610 -0.01410 -0.14335 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60420 10.61930 -0.01510 -0.14219 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25620 9.26880 -0.01260 -0.13594 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.97900 9.99260 -0.01360 -0.13610 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25980 8.26140 -0.00160 -0.01937 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84710 10.84910 -0.00200 -0.01843 保德信亞太基金 21.89000 21.96000 -0.07000 -0.31876 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51280 8.52180 -0.00900 -0.10561 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23300 11.24490 -0.01190 -0.10583 保德信店頭市場基金 35.35000 36.31000 -0.96000 -2.64390 保德信拉丁美洲基金 7.02000 7.05000 -0.03000 -0.42553 保德信金平衡基金 30.34000 30.66000 -0.32000 -1.04371 保德信金滿意基金 44.03000 44.73000 -0.70000 -1.56495 保德信科技島基金 27.27000 27.74000 -0.47000 -1.69430 保德信高成長基金 95.91000 98.26000 -2.35000 -2.39161 保德信第一基金 27.22000 27.86000 -0.64000 -2.29720 保德信貨幣市場基金 15.76370 15.76350 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60520 10.63810 -0.03290 -0.30927 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.70360 10.73600 -0.03240 -0.30179 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85790 10.89330 -0.03540 -0.32497 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.26090 10.29370 -0.03280 -0.31864 保德信新世紀基金 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12060 8.12100 -0.00040 -0.00493 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.91900 10.91960 -0.00060 -0.00549 保德信新興趨勢組合基金 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534 保德信瑞騰基金 15.54230 15.54230 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.79170 9.80520 -0.01350 -0.13768 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02080 10.03460 -0.01380 -0.13752 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.72670 9.73830 -0.01160 -0.11912 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83760 9.84990 -0.01230 -0.12487 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99050 10.00770 -0.01720 -0.17187 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99070 10.00800 -0.01730 -0.17286 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82570 9.83810 -0.01240 -0.12604 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.82840 9.84080 -0.01240 -0.12601 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10460 10.11640 -0.01180 -0.11664 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.15570 10.16960 -0.01390 -0.13668 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15540 10.16910 -0.01370 -0.13472 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.02250 10.03470 -0.01220 -0.12158 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.02250 10.03470 -0.01220 -0.12158 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.75970 9.78630 -0.02660 -0.27181 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.59150 9.61340 -0.02190 -0.22781 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96140 1.96500 -0.00360 -0.18321 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65760 2.66300 -0.00540 -0.20278 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29620 0.29590 0.00030 0.10139 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43600 0.43560 0.00040 0.09183 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.46340 8.45460 0.00880 0.10409 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68240 11.67000 0.01240 0.10626 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54340 9.55770 -0.01430 -0.14962 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64710 11.65770 -0.01060 -0.09093 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68630 8.67330 0.01300 0.14989 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.61070 10.59480 0.01590 0.15007 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20980 10.22530 -0.01550 -0.15158 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12610 10.13980 -0.01370 -0.13511 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11320 10.12280 -0.00960 -0.09484 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67470 10.68500 -0.01030 -0.09640 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01950 10.02750 -0.00800 -0.07978 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.82580 9.83650 -0.01070 -0.10878 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13000 10.14110 -0.01110 -0.10946 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79660 9.80550 -0.00890 -0.09077 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99820 10.00730 -0.00910 -0.09093 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.72520 10.80180 -0.07660 -0.70914 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.32190 6.33440 -0.01250 -0.19734 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.78790 10.80920 -0.02130 -0.19705 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64700 11.64690 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 20.36000 20.59000 -0.23000 -1.11705 施羅德樂活中小基金-I類型 4638.650004691.11000 -52.46000 -1.11829 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.38590 10.45410 -0.06820 -0.65238 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.43320 11.51100 -0.07780 -0.67588 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.66910 10.73960 -0.07050 -0.65645 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23900 9.32570 -0.08670 -0.92969 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.68660 9.79230 -0.10570 -1.07942 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.49510 9.58390 -0.08880 -0.92655 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.58890 10.68660 -0.09770 -0.91423 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.16500 11.28080 -0.11580 -1.02652 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.10750 11.20950 -0.10200 -0.90994 柏瑞五國金勢力建設基金 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106 柏瑞巨人基金 13.23000 13.41000 -0.18000 -1.34228 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65110 13.65090 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.55080 13.56810 -0.01730 -0.12750 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92190 11.93870 -0.01680 -0.14072 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.53650 12.55280 -0.01630 -0.12985 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.94560 9.03230 -0.08670 -0.95989 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82860 6.87330 -0.04470 -0.65034 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83450 8.90520 -0.07070 -0.79392 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45840 8.53460 -0.07620 -0.89284 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83620 10.90730 -0.07110 -0.65186 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38030 8.42580 -0.04550 -0.54001 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.09860 12.11570 -0.01710 -0.14114 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.73940 11.75440 -0.01500 -0.12761 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.78140 11.77850 0.00290 0.02462 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.41210 11.42690 -0.01480 -0.12952 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04930 9.10830 -0.05900 -0.64776 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.87110 9.94970 -0.07860 -0.78997 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66810 9.75540 -0.08730 -0.89489 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63770 9.70120 -0.06350 -0.65456 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.47290 9.53020 -0.05730 -0.60125 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.25730 10.26540 -0.00810 -0.07891 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.12550 10.13500 -0.00950 -0.09373 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01350 10.02150 -0.00800 -0.07983 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09370 10.10140 -0.00770 -0.07623 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01170 10.06960 -0.05790 -0.57500 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.81620 9.88860 -0.07240 -0.73216 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77010 9.82790 -0.05780 -0.58812 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85090 9.90830 -0.05740 -0.57931 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.23820 10.24630 -0.00810 -0.07905 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.12540 10.13490 -0.00950 -0.09374 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01350 10.02150 -0.00800 -0.07983 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09380 10.10150 -0.00770 -0.07623 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01170 10.06960 -0.05790 -0.57500 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.81630 9.88870 -0.07240 -0.73215 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77010 9.82800 -0.05790 -0.58913 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85100 9.90840 -0.05740 -0.57931 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67160 10.67320 -0.00160 -0.01499 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86340 11.86690 -0.00350 -0.02949 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.27530 11.27720 -0.00190 -0.01685 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05820 9.11160 -0.05340 -0.58607 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75960 9.82870 -0.06910 -0.70304 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62660 9.68330 -0.05670 -0.58554 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.38430 10.38590 -0.00160 -0.01541 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04610 11.04940 -0.00330 -0.02987 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.89320 10.89500 -0.00180 -0.01652 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05840 9.11180 -0.05340 -0.58605 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.82910 -0.06910 -0.70301 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62700 9.68370 -0.05670 -0.58552 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.32000 13.34000 -0.02000 -0.14993 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.75000 11.83000 -0.08000 -0.67625 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075 柏瑞拉丁美洲基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.36850 11.38380 -0.01530 -0.13440 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.44830 7.48030 -0.03200 -0.42779 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47750 11.49140 -0.01390 -0.12096 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.14090 11.15680 -0.01590 -0.14251 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.26330 10.27590 -0.01260 -0.12262 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41250 8.45970 -0.04720 -0.55794 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46820 9.53590 -0.06770 -0.70995 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.49610 9.54970 -0.05360 -0.56127 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.71690 10.73220 -0.01530 -0.14256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07930 10.09150 -0.01220 -0.12089 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.24660 10.25910 -0.01250 -0.12184 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80910 9.87930 -0.07020 -0.71058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08970 9.14070 -0.05100 -0.55794 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.94340 9.02220 -0.07880 -0.87340 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.52040 9.57410 -0.05370 -0.56089 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05280 12.08480 -0.03200 -0.26480 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51540 11.54940 -0.03400 -0.29439 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.94030 10.96960 -0.02930 -0.26710 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.18610 7.24320 -0.05710 -0.78833 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.99940 9.08210 -0.08270 -0.91058 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.61650 9.69220 -0.07570 -0.78104 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36070 10.38830 -0.02760 -0.26568 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.95770 10.98700 -0.02930 -0.26668 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73960 9.82850 -0.08890 -0.90451 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.16380 9.23620 -0.07240 -0.78387 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.82130 9.89860 -0.07730 -0.78092 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16300 11.17340 -0.01040 -0.09308 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.73840 11.75120 -0.01280 -0.10893 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77240 10.78270 -0.01030 -0.09552 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.12780 9.17630 -0.04850 -0.52854 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66420 9.72580 -0.06160 -0.63337 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.65910 9.70830 -0.04920 -0.50678 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06410 11.07610 -0.01200 -0.10834 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95990 9.96920 -0.00930 -0.09329 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26450 10.27430 -0.00980 -0.09538 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49360 9.52630 -0.03270 -0.34326 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.28120 9.32980 -0.04860 -0.52091 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.88400 9.94590 -0.06190 -0.62237 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.42100 9.47000 -0.04900 -0.51742 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.94920 12.95530 -0.00610 -0.04708 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.81760 10.80170 0.01590 0.14720 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.73400 11.72250 0.01150 0.09810 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.31360 12.29280 0.02080 0.16920 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.25640 11.24030 0.01610 0.14323 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.83980 9.86320 -0.02340 -0.23725 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.37050 10.41350 -0.04300 -0.41293 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25210 10.30710 -0.05500 -0.53361 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.26280 10.28610 -0.02330 -0.22652 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.98040 10.00370 -0.02330 -0.23291 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16590 10.20910 -0.04320 -0.42315 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.80660 11.78670 0.01990 0.16883 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.20370 10.22700 -0.02330 -0.22783 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.83000 14.37000 0.46000 3.20111 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.85000 26.51000 -1.66000 -6.26179 國泰大中華基金 21.13000 21.43000 -0.30000 -1.39991 國泰小龍基金 15.96000 16.13000 -0.17000 -1.05394 國泰中小成長基金 45.86000 46.60000 -0.74000 -1.58798 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.25140 4.27470 -0.02330 -0.54507 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.08000 19.23000 -0.15000 -0.78003 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72010 0.72600 -0.00590 -0.81267 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68060 0.68620 -0.00560 -0.81609 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19190 2.18960 0.00230 0.10504 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65960 9.67570 -0.01610 -0.16640 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.24420 8.25790 -0.01370 -0.16590 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31680 0.31730 -0.00050 -0.15758 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.48200 11.48100 0.00100 0.00871 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67880 1.68330 -0.00450 -0.26733 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93220 9.93690 -0.00470 -0.04730 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32930 0.32950 -0.00020 -0.06070 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.47930 4.54350 -0.06420 -1.41301 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.09000 20.43000 -0.34000 -1.66422 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.65080 0.66190 -0.01110 -1.67699 國泰中港台基金人民幣級別 3.30300 3.34330 -0.04030 -1.20540 國泰中港台基金台幣級別 14.82000 15.04000 -0.22000 -1.46277 國泰中港台基金美元級別 0.48580 0.49310 -0.00730 -1.48043 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.58000 27.87000 -0.29000 -1.04055 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.15000 37.01000 -0.86000 -2.32370 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.28510 10.27910 0.00600 0.05837 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.28530 10.27930 0.00600 0.05837 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.28550 10.27960 0.00590 0.05740 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33560 0.33540 0.00020 0.05963 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33560 0.33550 0.00010 0.02981 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33560 0.33550 0.00010 0.02981 國泰台灣貨幣市場基金 12.40900 12.40880 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.57000 29.17000 -0.60000 -2.05691 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.45380 2.45920 -0.00540 -0.21958 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35990 0.36170 -0.00180 -0.49765 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48850 0.48950 -0.00100 -0.20429 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46640 0.46910 -0.00270 -0.57557 國泰全球資源基金台幣級別 5.93000 5.95000 -0.02000 -0.33613 國泰全球資源基金美元級別 0.19070 0.19160 -0.00090 -0.46973 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41320 0.41330 -0.00010 -0.02420 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37440 0.37450 -0.00010 -0.02670 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43780 0.43780 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50460 0.50320 0.00140 0.27822 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.66000 20.79000 -0.13000 -0.62530 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.84000 22.07000 -0.23000 -1.04214 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.52040 2.50490 0.01550 0.61879 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.37320 11.33370 0.03950 0.34852 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27030 10.23460 0.03570 0.34882 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37060 0.36930 0.00130 0.35202 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33470 0.33350 0.00120 0.35982 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49980 0.49660 0.00320 0.64438 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40260 0.40160 0.00100 0.24900 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.86000 18.82000 0.04000 0.21254 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61590 0.61480 0.00110 0.17892 國泰科技生化基金 37.01000 37.84000 -0.83000 -2.19345 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.88000 27.02000 -0.14000 -0.51813 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.72500 39.04410 -0.31910 -0.81728 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.78240 19.63580 0.14660 0.74660 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.90640 19.19940 -0.29300 -1.52609 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.95980 40.22810 -0.26830 -0.66695 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.60940 40.78680 -0.17740 -0.43494 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.91870 42.92270 -0.00400 -0.00932 國泰紐幣2021保本基金 12.10790 12.10490 0.00300 0.02478 國泰紐幣八年期保本基金 12.39330 12.39220 0.00110 0.00888 國泰紐幣保本基金 12.38930 12.38900 0.00030 0.00242 國泰高科技基金 13.61000 13.99000 -0.38000 -2.71623 國泰國泰基金台幣I級別 24.58000 24.90000 -0.32000 -1.28514 國泰國泰基金台幣級別 24.58000 24.90000 -0.32000 -1.28514 國泰富時中國A50基金 17.93000 18.34000 -0.41000 -2.23555 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33620 0.33650 -0.00030 -0.08915 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46320 0.46210 0.00110 0.23804 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36820 0.36780 0.00040 0.10875 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50730 0.50520 0.00210 0.41568 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34970 0.34990 -0.00020 -0.05716 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48170 0.48050 0.00120 0.24974 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.65690 10.65810 -0.00120 -0.01126 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.69290 7.69380 -0.00090 -0.01170 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36020 0.36020 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25800 0.25800 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23310 2.22950 0.00360 0.16147 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.98040 9.99110 -0.01070 -0.10710 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32500 0.32540 -0.00040 -0.12293 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.99110 39.94160 0.04950 0.12393 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.58000 19.88000 -0.30000 -1.50905 國泰新興市場基金台幣級別 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261 國泰新興市場基金美元級別 0.39610 0.39810 -0.00200 -0.50239 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27070 2.26700 0.00370 0.16321 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50440 1.50200 0.00240 0.15979 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34320 0.34360 -0.00040 -0.11641 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36940 0.36980 -0.00040 -0.10817 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22970 0.22990 -0.00020 -0.08699 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.53260 10.54460 -0.01200 -0.11380 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.84750 6.85530 -0.00780 -0.11378 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.78000 13.57000 0.21000 1.54753 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.65000 37.81000 -1.16000 -3.06797 國泰價值卓越基金 16.11000 16.63000 -0.52000 -3.12688 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.13000 11.21000 -0.08000 -0.71365 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38230 0.38480 -0.00250 -0.64969 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.69720 38.65750 0.03970 0.10270 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.28000 20.27000 0.01000 0.04933 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.81000 19.91000 -0.10000 -0.50226 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.60000 19.94000 -0.34000 -1.70512 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09770 12.09730 0.00040 0.00331 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39690 0.39680 0.00010 0.02520 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.62390 9.62300 0.00090 0.00935 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28000 8.33280 -0.05280 -0.63364 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.69680 10.65750 0.03930 0.36875 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30950 9.32940 -0.01990 -0.21330 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16890 11.16810 0.00080 0.00716 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79670 9.77380 0.02290 0.23430 第一金大中華基金 28.26000 28.85000 -0.59000 -2.04506 第一金小型精選基金 40.33000 41.69000 -1.36000 -3.26217 第一金中國世紀基金-人民幣 13.71000 13.75000 -0.04000 -0.29091 第一金中國世紀基金-美元 8.61410 8.70610 -0.09200 -1.05673 第一金中國世紀基金-美元-N 8.61490 8.70700 -0.09210 -1.05777 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.05000 10.16000 -0.11000 -1.08268 第一金中概平衡基金 26.70000 27.08000 -0.38000 -1.40325 第一金台灣貨幣市場基金 15.24700 15.24680 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.80600 177.80400 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97300 9.94950 0.02350 0.23619 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97300 9.94950 0.02350 0.23619 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.02740 14.03810 -0.01070 -0.07622 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.02790 14.03870 -0.01080 -0.07693 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.38000 13.39000 -0.01000 -0.07468 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84900 9.90180 -0.05280 -0.53324 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85230 9.90500 -0.05270 -0.53205 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48790 9.53950 -0.05160 -0.54091 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51270 9.56420 -0.05150 -0.53847 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32610 10.34570 -0.01960 -0.18945 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.95720 9.97560 -0.01840 -0.18445 第一金全球大趨勢基金 23.53000 23.50000 0.03000 0.12766 第一金全球不動產證券化基金A 8.26060 8.27420 -0.01360 -0.16437 第一金全球不動產證券化基金B 5.87440 5.88400 -0.00960 -0.16315 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.49550 9.58590 -0.09040 -0.94305 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.49660 9.58700 -0.09040 -0.94294 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.22000 9.30000 -0.08000 -0.86022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.85730 9.90950 -0.05220 -0.52677 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.85860 9.91090 -0.05230 -0.52770 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62910 8.68180 -0.05270 -0.60702 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19830 10.22630 -0.02800 -0.27380 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69220 9.74510 -0.05290 -0.54284 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69130 9.74420 -0.05290 -0.54289 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97540 8.01060 -0.03520 -0.43942 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84340 8.88220 -0.03880 -0.43683 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84380 8.88250 -0.03870 -0.43569 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.18700 11.16890 0.01810 0.16206 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18790 11.16980 0.01810 0.16204 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00720 10.00110 0.00610 0.06099 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79280 14.78320 0.00960 0.06494 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.01470 13.98570 0.02900 0.20735 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.03220 14.00310 0.02910 0.20781 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.15000 13.13000 0.02000 0.15232 第一金亞洲科技基金 19.72000 19.62000 0.10000 0.50968 第一金亞洲新興市場基金 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819 第一金店頭市場基金 10.14000 10.51000 -0.37000 -3.52046 第一金創新趨勢基金 25.87000 26.92000 -1.05000 -3.90045 第一金電子基金 35.83000 36.77000 -0.94000 -2.55643 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.76000 21.09000 -0.33000 -1.56472 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.06000 18.76000 0.30000 1.59915 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.40000 9.49000 -0.09000 -0.94837 統一大中華中小基金(美元) 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 統一大中華中小基金(新台幣) 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 統一大東協高股息基金(美元) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 統一大滿貫基金-A類型 36.28000 37.28000 -1.00000 -2.68240 統一大滿貫基金-I類型 36.28000 37.28000 -1.00000 -2.68240 統一大龍印基金 15.55000 15.63000 -0.08000 -0.51184 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 統一大龍騰中國基金(美元) 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 統一中小基金 28.10000 28.83000 -0.73000 -2.53208 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.82460 9.86190 -0.03730 -0.37822 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.24970 9.25540 -0.00570 -0.06159 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94610 8.95150 -0.00540 -0.06033 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.61340 11.65750 -0.04410 -0.37830 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86100 10.86760 -0.00660 -0.06073 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50150 10.50770 -0.00620 -0.05900 統一台灣動力基金 18.72000 19.43000 -0.71000 -3.65414 統一全天候基金-A類型 116.17000 119.84000 -3.67000 -3.06242 統一全天候基金-I類型 116.17000 119.84000 -3.67000 -3.06242 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.04360 9.06000 -0.01640 -0.18102 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.82090 8.80880 0.01210 0.13736 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77570 8.76340 0.01230 0.14036 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31950 9.33640 -0.01690 -0.18101 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.08980 9.07740 0.01240 0.13660 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.04330 9.03060 0.01270 0.14063 統一全球債券組合基金 11.98980 11.99130 -0.00150 -0.01251 統一全球新科技基金(人民幣) 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297 統一全球新科技基金(美元) 15.13000 15.05000 0.08000 0.53156 統一全球新科技基金(新台幣) 14.39000 14.32000 0.07000 0.48883 統一亞太基金 26.76000 26.83000 -0.07000 -0.26090 統一亞洲大金磚基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 統一奔騰基金 63.76000 65.52000 -1.76000 -2.68620 統一強棒貨幣市場基金 16.65530 16.65510 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 統一強漢基金(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 統一強漢基金(新台幣) 26.03000 25.96000 0.07000 0.26965 統一統信基金 34.05000 35.21000 -1.16000 -3.29452 統一黑馬基金 63.85000 65.64000 -1.79000 -2.72700 統一新亞洲科技能源基金 19.02000 19.00000 0.02000 0.10526 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05800 8.06560 -0.00760 -0.09423 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19280 10.20240 -0.00960 -0.09410 統一經建基金 49.20000 50.80000 -1.60000 -3.14961 統一龍馬基金 74.27000 76.97000 -2.70000 -3.50786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 23.91000 25.01000 -1.10000 -4.39824 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.19000 51.37000 -1.18000 -2.29706 野村中國機會基金 13.73000 13.85000 -0.12000 -0.86643 野村巴西基金 5.54000 5.54000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 野村台灣高股息基金 23.63000 23.67000 -0.04000 -0.16899 野村台灣運籌基金 38.48000 39.29000 -0.81000 -2.06159 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.57780 9.58850 -0.01070 -0.11159 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.53140 9.53950 -0.00810 -0.08491 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.58600 9.59340 -0.00740 -0.07714 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.78520 9.79620 -0.01100 -0.11229 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.68970 9.69790 -0.00820 -0.08455 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65500 9.66250 -0.00750 -0.07762 野村平衡基金 19.86000 20.30000 -0.44000 -2.16749 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.16000 -0.06000 -0.53763 野村全球生技醫療基金 17.90000 17.81000 0.09000 0.50533 野村全球品牌基金 28.11000 28.25000 -0.14000 -0.49558 野村全球氣候變遷基金 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.80000 19.87000 -0.07000 -0.35229 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.54000 -0.06000 -0.47847 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47740 10.47450 0.00290 0.02769 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37810 10.37410 0.00400 0.03856 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63110 9.65530 -0.02420 -0.25064 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37520 9.39850 -0.02330 -0.24791 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.95220 8.97360 -0.02140 -0.23848 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.24950 11.27770 -0.02820 -0.25005 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.73990 10.76650 -0.02660 -0.24706 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.31430 10.33890 -0.02460 -0.23794 野村成長基金 29.55000 29.86000 -0.31000 -1.03818 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.12260 9.14220 -0.01960 -0.21439 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.12500 9.14100 -0.01600 -0.17504 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.25860 9.27410 -0.01550 -0.16713 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.53460 9.55520 -0.02060 -0.21559 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.44980 9.46650 -0.01670 -0.17641 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.59110 9.60720 -0.01610 -0.16758 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.58980 9.61530 -0.02550 -0.26520 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.64450 9.66520 -0.02070 -0.21417 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.72350 9.74380 -0.02030 -0.20834 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.09290 10.11700 -0.02410 -0.23821 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.06470 10.08630 -0.02160 -0.21415 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.15350 10.17460 -0.02110 -0.20738 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.72930 8.74830 -0.01900 -0.21719 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.33860 9.36290 -0.02430 -0.25953 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.19960 9.22030 -0.02070 -0.22450 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.22720 13.25590 -0.02870 -0.21651 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.25690 12.28850 -0.03160 -0.25715 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.98970 10.01210 -0.02240 -0.22373 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.25000 10.24910 0.00090 0.00878 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.89860 9.89800 0.00060 0.00606 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43740 9.43620 0.00120 0.01272 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.20340 11.20200 0.00140 0.01250 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16880 10.17030 -0.00150 -0.01475 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.24230 11.24770 -0.00540 -0.04801 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.74410 10.74770 -0.00360 -0.03350 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50140 10.50430 -0.00290 -0.02761 野村泰國基金 42.04000 41.34000 0.70000 1.69328 野村高科技基金 12.30000 12.83000 -0.53000 -4.13094 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.21340 10.21730 -0.00390 -0.03817 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41880 10.43080 -0.01200 -0.11504 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.57980 10.55710 0.02270 0.21502 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76830 9.77330 -0.00500 -0.05116 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.66090 9.66520 -0.00430 -0.04449 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56350 9.56820 -0.00470 -0.04912 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.94340 11.95790 -0.01450 -0.12126 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.02000 12.98190 0.03810 0.29349 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.88130 10.88680 -0.00550 -0.05052 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76810 10.77280 -0.00470 -0.04363 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.90790 10.91330 -0.00540 -0.04948 野村貨幣市場基金 16.26250 16.26230 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.07350 10.07780 -0.00430 -0.04267 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.01900 9.98840 0.03060 0.30636 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98650 9.95530 0.03120 0.31340 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84600 9.85760 -0.01160 -0.11768 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80590 9.81310 -0.00720 -0.07337 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80320 9.80960 -0.00640 -0.06524 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84600 9.85760 -0.01160 -0.11768 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80590 9.81310 -0.00720 -0.07337 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80320 9.80960 -0.00640 -0.06524 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.09740 10.16370 -0.06630 -0.65232 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05360 10.11190 -0.05830 -0.57655 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.03120 10.08860 -0.05740 -0.56896 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.09730 10.16370 -0.06640 -0.65331 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.05360 10.11190 -0.05830 -0.57655 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.03120 10.08860 -0.05740 -0.56896 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.11310 10.10470 0.00840 0.08313 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99840 7.99210 0.00630 0.07883 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81180 11.80240 0.00940 0.07964 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.73000 7.73000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 野村精選貨幣市場基金 12.07700 12.07690 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.58000 12.63000 -0.05000 -0.39588 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 野村歐洲高股息基金季配型 8.19000 8.29000 -0.10000 -1.20627 野村歐洲高股息基金累積型 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149 野村積極成長基金 12.47000 12.60000 -0.13000 -1.03175 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.66000 9.93000 -0.27000 -2.71903 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.26000 36.26000 -1.00000 -2.75786 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.27040 10.26610 0.00430 0.04189 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62310 8.62240 0.00070 0.00812 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95270 7.95290 -0.00020 -0.00251 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87590 7.87540 0.00050 0.00635 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.64220 11.64010 0.00210 0.01804 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49740 10.49760 -0.00020 -0.00191 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42790 10.42720 0.00070 0.00671 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 16.01000 16.03000 -0.02000 -0.12477 野村環球基金-美元計價 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.39000 17.38000 0.01000 0.05754 野村鴻利基金 23.00000 23.52000 -0.52000 -2.21088 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85680 16.85670 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.90000 21.32000 -0.42000 -1.96998 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.60000 9.42000 0.18000 1.91083 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.91000 14.88000 0.03000 0.20161 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15150 10.14080 0.01070 0.10551 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31930 13.30500 0.01430 0.10748 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71730 9.73300 -0.01570 -0.16131 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.70110 9.71680 -0.01570 -0.16158 凱基台商天下基金 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480 凱基台灣精五門基金 20.84000 21.26000 -0.42000 -1.97554 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77930 10.83660 -0.05730 -0.52876 凱基亞太高股息基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 凱基亞洲四金磚基金 17.43000 17.46000 -0.03000 -0.17182 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.79950 12.78670 0.01280 0.10010 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54040 11.54030 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.53000 27.81000 -0.28000 -1.00683 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.97000 21.70000 0.27000 1.24424 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.42270 21.16150 0.26120 1.23432 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.08000 18.04000 0.04000 0.22173 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.38580 17.34050 0.04530 0.26124 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.80000 7.84000 -0.04000 -0.51020 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.88790 11.89010 -0.00220 -0.01850 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.68140 11.68180 -0.00040 -0.00342 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152 凱基護城河基金-美元計價B 12.99740 13.01040 -0.01300 -0.09992 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.89000 13.95000 -0.06000 -0.43011 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.35000 34.06000 0.29000 0.85144 富邦NASDAQ-100基金 30.45000 30.29000 0.16000 0.52823 富邦上証180基金 27.55000 28.08000 -0.53000 -1.88746 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20680 0.20820 -0.00140 -0.67243 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.96000 7.74000 0.22000 2.84238 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.29000 36.56000 -2.27000 -6.20897 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.55920 11.59780 -0.03860 -0.33282 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.69360 10.73750 -0.04390 -0.40885 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.26530 10.32550 -0.06020 -0.58302 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.12960 10.16340 -0.03380 -0.33257 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.29620 9.33440 -0.03820 -0.40924 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.93140 8.98370 -0.05230 -0.58217 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.42910 20.40750 0.02160 0.10584 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.32070 11.31960 0.00110 0.00972 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35910 10.38600 -0.02690 -0.25900 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89520 12.91140 -0.01620 -0.12547 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89910 1.90190 -0.00280 -0.14722 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45220 9.46400 -0.01180 -0.12468 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43990 1.44210 -0.00220 -0.15256 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.72320 11.72340 -0.00020 -0.00171 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71170 1.71350 -0.00180 -0.10505 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14870 10.14880 -0.00010 -0.00099 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50070 1.50230 -0.00160 -0.10650 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.45000 14.30000 0.15000 1.04895 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.84000 24.38000 -0.54000 -2.21493 富邦日本東証基金 22.42000 22.71000 -0.29000 -1.27697 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.65000 44.10000 -0.45000 -1.02041 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.31000 50.20000 -0.89000 -1.77291 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.60000 53.39000 -0.79000 -1.47968 富邦台灣心基金 23.40000 23.97000 -0.57000 -2.37797 富邦台灣釆吉50基金 49.02000 49.78000 -0.76000 -1.52672 富邦台灣科技指數基金 54.98000 55.76000 -0.78000 -1.39885 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.13860 41.43880 -0.30020 -0.72444 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35050 41.33000 0.02050 0.04960 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29570 0.29650 -0.00080 -0.26981 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50130 2.49580 0.00550 0.22037 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33890 -0.00030 -0.08852 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52690 10.53700 -0.01010 -0.09585 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17340 2.16870 0.00470 0.21672 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32480 0.32510 -0.00030 -0.09228 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08610 9.09480 -0.00870 -0.09566 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.45000 24.47000 -0.02000 -0.08173 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.53000 32.65000 -0.12000 -0.36753 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63630 15.63620 0.00010 0.00064 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.99950 39.99980 -0.00030 -0.00075 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 富邦長紅基金 67.18000 68.80000 -1.62000 -2.35465 富邦科技基金 26.10000 27.02000 -0.92000 -3.40489 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.16500 40.18600 -0.02100 -0.05226 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.27170 39.59450 -0.32280 -0.81526 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.82910 38.94920 -0.12010 -0.30835 富邦恒生國企ETF基金 20.14000 20.57000 -0.43000 -2.09042 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.24000 13.88000 0.36000 2.59366 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.42000 28.84000 -1.42000 -4.92372 富邦高成長基金 25.61000 26.14000 -0.53000 -2.02754 富邦基金 14.12000 14.37000 -0.25000 -1.73974 富邦深証100基金 9.23000 9.48000 -0.25000 -2.63713 富邦富時歐洲ETF基金 21.08000 21.27000 -0.19000 -0.89328 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40990 0.41000 -0.00010 -0.02439 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27810 12.28150 -0.00340 -0.02768 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53030 9.53290 -0.00260 -0.02727 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30520 0.30530 -0.00010 -0.03275 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.87840 8.88080 -0.00240 -0.02702 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.53470 9.51810 0.01660 0.17440 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.99560 9.97750 0.01810 0.18141 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.46250 9.44600 0.01650 0.17468 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90670 9.88880 0.01790 0.18101 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.55000 20.81000 -0.26000 -1.24940 富邦精準基金 48.54000 50.14000 -1.60000 -3.19107 富邦精銳中小基金 12.18000 12.58000 -0.40000 -3.17965 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.04000 20.33000 -0.29000 -1.42646 富邦臺灣公司治理100基金 22.03000 22.30000 -0.27000 -1.21076 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.48000 7.36000 0.12000 1.63043 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.84000 16.35000 -0.51000 -3.11927 富邦標普美國特別股ETF基金 19.75000 19.82000 -0.07000 -0.35318 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51000 10.50970 0.00030 0.00285 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.45220 10.48810 -0.03590 -0.34229 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.52190 10.55670 -0.03480 -0.32965 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.24360 10.24340 0.00020 0.00195 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.14070 10.17550 -0.03480 -0.34200 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.18990 10.22360 -0.03370 -0.32963 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.12000 31.51000 -0.39000 -1.23770 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.83750 8.86770 -0.03020 -0.34056 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31240 9.34840 -0.03600 -0.38509 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05170 9.08640 -0.03470 -0.38189 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77340 9.80700 -0.03360 -0.34261 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71640 9.75390 -0.03750 -0.38446 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44470 9.48100 -0.03630 -0.38287 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51420 9.55040 -0.03620 -0.37904 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55910 8.58090 -0.02180 -0.25405 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52500 9.55240 -0.02740 -0.28684 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02470 9.05050 -0.02580 -0.28507 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.58500 10.61160 -0.02660 -0.25067 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.27570 10.30530 -0.02960 -0.28723 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.80510 9.83310 -0.02800 -0.28475 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14400 9.16990 -0.02590 -0.28245 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.63170 9.65900 -0.02730 -0.28264 富達卓越領航全球組合基金 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.78360 8.81470 -0.03110 -0.35282 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.42920 9.46430 -0.03510 -0.37087 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12980 9.16370 -0.03390 -0.36994 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.94800 9.98080 -0.03280 -0.32863 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.84380 9.88050 -0.03670 -0.37144 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56700 9.60250 -0.03550 -0.36970 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.21700 9.25090 -0.03390 -0.36645 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.63250 9.66800 -0.03550 -0.36719 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.66000 10.76000 -0.10000 -0.92937 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.69930 9.71390 -0.01460 -0.15030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17790 9.20190 -0.02400 -0.26082 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77550 8.79790 -0.02240 -0.25461 富蘭克林華美中華基金 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.66000 22.04000 -0.38000 -1.72414 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.79000 21.04000 -0.25000 -1.18821 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91770 7.94880 -0.03110 -0.39125 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05560 9.10000 -0.04440 -0.48791 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73600 9.75150 -0.01550 -0.15895 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27290 9.28710 -0.01420 -0.15290 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07510 11.07140 0.00370 0.03342 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74870 8.78890 -0.04020 -0.45740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17480 9.24170 -0.06690 -0.72389 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.17950 13.16260 0.01690 0.12839 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.22020 10.31690 -0.09670 -0.93730 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11360 10.11160 0.00200 0.01978 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66960 7.70450 -0.03490 -0.45298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13670 9.18840 -0.05170 -0.56267 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.67830 10.67550 0.00280 0.02623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56210 7.59610 -0.03400 -0.44760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.02750 9.07810 -0.05060 -0.55739 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40840 10.40810 0.00030 0.00288 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71570 7.75150 -0.03580 -0.46185 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20010 8.23040 -0.03030 -0.36815 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21500 9.26140 -0.04640 -0.50100 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98910 9.99610 -0.00700 -0.07003 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.61770 12.62580 -0.00810 -0.06415 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.57000 8.74000 -0.17000 -1.94508 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.30550 13.30300 0.00250 0.01879 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 富蘭克林華美第一富基金 41.78000 42.83000 -1.05000 -2.45155 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30060 10.30050 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.17000 14.09000 0.08000 0.56778 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.29000 15.24000 0.05000 0.32808 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.05360 8.12840 -0.07480 -0.92023 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.09230 11.11060 -0.01830 -0.16471 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.68650 9.74120 -0.05470 -0.56153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.10610 11.10350 0.00260 0.02342 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.96600 7.01380 -0.04780 -0.68151 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.17640 9.23910 -0.06270 -0.67864 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.27210 10.28400 -0.01190 -0.11571 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.66580 10.67760 -0.01180 -0.11051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.29000 20.29000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華人民幣貨幣市場基金 11.60920 11.60840 0.00080 0.00689 復華人生目標基金 39.49530 40.41180 -0.91650 -2.26790 復華大中華中小策略基金 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 復華中小精選基金 79.13000 82.26000 -3.13000 -3.80501 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 復華六年到期新興市場債券基金 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 復華台灣智能基金 12.32000 12.48000 -0.16000 -1.28205 復華全方位基金 33.00000 33.92000 -0.92000 -2.71226 復華全球大趨勢基金-美元 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.50000 21.39000 0.11000 0.51426 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 復華全球平衡基金-新臺幣 20.31000 20.27000 0.04000 0.19734 復華全球物聯網科技基金-美元 16.91000 16.78000 0.13000 0.77473 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.13000 16.01000 0.12000 0.74953 復華全球原物料基金 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 復華全球消費基金-新臺幣 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45590 11.46140 -0.00550 -0.04799 復華全球債券基金 13.37490 13.41790 -0.04300 -0.32047 復華全球債券組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 復華有利貨幣市場基金 13.43300 13.43280 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 12.90000 12.99000 -0.09000 -0.69284 復華亞太成長基金 15.64000 15.57000 0.07000 0.44958 復華亞太神龍科技基金-美元 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 復華東協世紀基金 12.69000 12.57000 0.12000 0.95465 復華南非幣長期收益基金A 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 復華南非幣短期收益基金A 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 復華美國新星基金-新臺幣 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 復華恒生基金 20.67000 21.10000 -0.43000 -2.03791 復華恒生單日反向一倍基金 8.87000 8.65000 0.22000 2.54335 復華恒生單日正向二倍基金 30.72000 32.29000 -1.57000 -4.86219 復華神盾基金 26.88300 27.66670 -0.78370 -2.83265 復華高成長基金 69.82000 72.32000 -2.50000 -3.45686 復華高益策略組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 復華貨幣市場基金 14.39370 14.39350 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.58000 19.74000 -0.16000 -0.81054 復華富時台灣高股息低波動基金 52.27000 52.76000 -0.49000 -0.92873 復華復華基金 21.92000 22.74000 -0.82000 -3.60598 復華華人世紀基金 18.28000 18.45000 -0.17000 -0.92141 復華傳家二號基金 31.39470 32.14940 -0.75470 -2.34748 復華傳家基金 26.01630 26.91280 -0.89650 -3.33113 復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.21000 0.03000 0.21112 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華新興人民幣短期收益基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021 復華新興人民幣債券基金B 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 復華新興市場10年期以上債券基金 19.30000 19.41000 -0.11000 -0.56672 復華新興市場高收益債券基金A 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 復華新興市場高收益債券基金B 5.68000 5.69000 -0.01000 -0.17575 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.86000 12.88000 -0.02000 -0.15528 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華滬深300 A股基金 20.64000 21.13000 -0.49000 -2.31898 復華數位經濟基金 62.18000 64.86000 -2.68000 -4.13198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.45000 11.53000 -0.08000 -0.69384 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82070 9.84610 -0.02540 -0.25797 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66200 9.68690 -0.02490 -0.25705 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.97570 10.00150 -0.02580 -0.25796 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.78440 9.80960 -0.02520 -0.25689 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.75490 9.78410 -0.02920 -0.29844 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.19220 10.22210 -0.02990 -0.29250 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.77180 9.79040 -0.01860 -0.18998 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.21080 10.22960 -0.01880 -0.18378 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.77090 9.78950 -0.01860 -0.19000 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.21340 10.23210 -0.01870 -0.18276 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.32670 9.35210 -0.02540 -0.27160 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.45900 8.54780 -0.08880 -1.03886 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.37050 8.45820 -0.08770 -1.03686 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.60070 11.58520 0.01550 0.13379 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.54170 10.60470 -0.06300 -0.59408 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55370 10.61610 -0.06240 -0.58779 景順主流基金 18.82000 19.08000 -0.26000 -1.36268 景順台灣科技基金 32.69000 33.19000 -0.50000 -1.50648 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.77000 9.86000 -0.09000 -0.91278 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 景順全球科技基金 22.25000 22.09000 0.16000 0.72431 景順全球康健基金 19.04000 19.03000 0.01000 0.05255 景順貨幣市場基金 15.93380 15.93360 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.62000 35.13000 -0.51000 -1.45175 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.92000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70040 8.69720 0.00320 0.03679 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99110 8.00060 -0.00950 -0.11874 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10450 11.10040 0.00410 0.03694 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17700 10.18900 -0.01200 -0.11777 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442 華南永昌中國A股基金(美元) 7.73000 7.79000 -0.06000 -0.77022 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.26000 11.35000 -0.09000 -0.79295 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46160 9.46790 -0.00630 -0.06654 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58340 9.58920 -0.00580 -0.06048 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.74920 9.75580 -0.00660 -0.06765 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87730 9.88330 -0.00600 -0.06071 華南永昌永昌基金 19.45000 19.78000 -0.33000 -1.66835 華南永昌全球亨利組合基金 14.33620 14.34380 -0.00760 -0.05298 華南永昌全球神農水資源基金 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.13000 16.22000 -0.09000 -0.55487 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390 華南永昌物聯網精選基金 12.28000 12.45000 -0.17000 -1.36546 華南永昌策略報酬基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19970 16.19950 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.52120 24.67290 -0.15170 -0.61484 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93420 11.93400 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15110 10.15250 -0.00140 -0.01379 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06000 10.08860 -0.02860 -0.28349 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.80840 9.80980 -0.00140 -0.01427 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68840 9.71590 -0.02750 -0.28304 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98050 9.98590 -0.00540 -0.05408 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83130 9.86310 -0.03180 -0.32241 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.73770 9.74300 -0.00530 -0.05440 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.58580 9.61680 -0.03100 -0.32235 華頓中小型基金 27.96000 28.12000 -0.16000 -0.56899 華頓中國多重機會平衡基金 11.86710 11.90280 -0.03570 -0.29993 華頓台灣基金 30.47000 31.79000 -1.32000 -4.15225 華頓平安貨幣市場基金 11.51650 11.51640 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770 華頓全球高收益債券基金A 13.43870 13.44650 -0.00780 -0.05801 華頓全球高收益債券基金B 8.33050 8.38180 -0.05130 -0.61204 華頓全球黑鑽油源基金 5.91000 5.99000 -0.08000 -1.33556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70130 2.72280 -0.02150 -0.78963 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.10260 12.28720 -0.18460 -1.50238 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39530 0.40140 -0.00610 -1.51968 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.48730 11.53700 -0.04970 -0.43079 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.45880 10.51650 -0.05770 -0.54866 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.23170 10.35060 -0.11890 -1.14873 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.23620 9.36680 -0.13060 -1.39429 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.51820 10.64100 -0.12280 -1.15403 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.53900 9.67450 -0.13550 -1.40059 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49690 2.49130 0.00560 0.22478 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05450 2.04960 0.00490 0.23907 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70520 11.76590 -0.06070 -0.51590 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50230 9.59180 -0.08950 -0.93309 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36470 0.36660 -0.00190 -0.51828 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30280 0.30560 -0.00280 -0.91623 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.44000 3.46000 -0.02000 -0.57803 匯豐中國動力基金(台幣) 15.43000 15.60000 -0.17000 -1.08974 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.87000 25.24000 -0.37000 -1.46593 匯豐全球趨勢組合基金 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 匯豐全球關鍵資源基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 匯豐安富基金 25.95000 26.19000 -0.24000 -0.91638 匯豐成功基金 41.40000 41.81000 -0.41000 -0.98063 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57910 2.56580 0.01330 0.51836 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35020 2.34640 0.00380 0.16195 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.53860 11.56380 -0.02520 -0.21792 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.90930 7.96820 -0.05890 -0.73919 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37810 0.37890 -0.00080 -0.21114 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33680 0.33910 -0.00230 -0.67827 匯豐金磚動力基金 14.22000 14.36000 -0.14000 -0.97493 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97870 14.97860 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 5.09000 -0.05000 -0.98232 匯豐新鑽動力基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51810 5.57020 -0.05210 -0.93533 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.11910 9.14250 -0.02340 -0.25595 匯豐龍鳳基金-A類型 53.52000 54.34000 -0.82000 -1.50902 匯豐龍鳳基金-I類型 53.52000 54.34000 -0.82000 -1.50902 匯豐龍騰電子基金 38.52000 39.33000 -0.81000 -2.05950 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27230 12.28860 -0.01630 -0.13264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.11000 20.88000 -0.77000 -3.68774 新光中國成長基金(人民幣) 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570 新光中國成長基金(美元) 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 新光中國成長基金(新臺幣) 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.57210 10.62060 -0.04850 -0.45666 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.82450 9.83520 -0.01070 -0.10879 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.05970 10.07720 -0.01750 -0.17366 新光台灣富貴基金 23.58000 23.84000 -0.26000 -1.09060 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 新光全球生技醫療基金(美元) 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98980 10.00430 -0.01450 -0.14494 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.69470 9.71510 -0.02040 -0.20998 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64290 9.65680 -0.01390 -0.14394 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34760 9.36720 -0.01960 -0.20924 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 新光吉星貨幣市場基金 15.44000 15.43980 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 新光多重資產基金(A累積)美元 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 新光亞洲精選基金-美金 23.09000 23.16000 -0.07000 -0.30225 新光亞洲精選基金-新台幣 23.23000 23.32000 -0.09000 -0.38593 新光兩岸優勢基金 12.36000 12.42000 -0.06000 -0.48309 新光店頭基金 26.53000 27.28000 -0.75000 -2.74927 新光南非幣保本基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 新光特選內需收益ETF基金 20.22000 20.31000 -0.09000 -0.44313 新光創新科技基金 15.68000 16.12000 -0.44000 -2.72953 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79430 9.82140 -0.02710 -0.27593 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.05640 10.07940 -0.02300 -0.22819 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70820 9.72830 -0.02010 -0.20661 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30520 9.33080 -0.02560 -0.27436 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.56110 9.58080 -0.01970 -0.20562 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.22780 9.24690 -0.01910 -0.20656 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 新光澳幣保本基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07190 10.06820 0.00370 0.03675 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.82900 9.82450 0.00450 0.04580 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.76130 9.77020 -0.00890 -0.09109 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96110 9.97020 -0.00910 -0.09127 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91090 9.91990 -0.00900 -0.09073 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71000 9.71880 -0.00880 -0.09055 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68430 9.69240 -0.00810 -0.08357 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88450 9.89270 -0.00820 -0.08289 瑞銀全球創新趨勢基金 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82240 9.84390 -0.02150 -0.21841 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44830 9.46920 -0.02090 -0.22072 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.75590 9.78930 -0.03340 -0.34119 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.43190 9.46420 -0.03230 -0.34129 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50480 9.53710 -0.03230 -0.33868 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89500 9.92840 -0.03340 -0.33641 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.82130 13.86790 -0.04660 -0.33603 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.53520 8.56400 -0.02880 -0.33629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.44710 37.58300 -0.13590 -0.36160 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.24120 38.52960 -0.28840 -0.74852 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.34320 39.76490 -0.42170 -1.06048 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17420 11.17310 0.00110 0.00985 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95540 9.93160 0.02380 0.23964 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.40030 13.50380 -0.10350 -0.76645 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.09500 10.15010 -0.05510 -0.54285 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 群益大印度基金-人民幣 14.48520 14.48720 -0.00200 -0.01381 群益大印度基金-美元 13.73060 13.70160 0.02900 0.21165 群益大印度基金-新臺幣 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.81100 12.92400 -0.11300 -0.87434 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.45200 12.53350 -0.08150 -0.65026 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.88090 11.98570 -0.10480 -0.87438 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.53830 10.60730 -0.06900 -0.65050 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.28080 10.37140 -0.09060 -0.87356 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.15500 9.21490 -0.05990 -0.65003 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.92230 10.00980 -0.08750 -0.87414 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.13220 9.19190 -0.05970 -0.64948 群益中小型股基金 50.77000 52.16000 -1.39000 -2.66488 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.91040 9.95860 -0.04820 -0.48400 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.27350 9.29760 -0.02410 -0.25921 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.63430 8.65610 -0.02180 -0.25185 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.76020 8.80280 -0.04260 -0.48394 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.19700 8.21830 -0.02130 -0.25918 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.63260 7.65200 -0.01940 -0.25353 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96800 10.96550 0.00250 0.02280 群益中國高收益債券基金-美元 10.62980 10.62680 0.00300 0.02823 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82920 9.81210 0.01710 0.17427 群益中國新機會基金N-人民幣 9.18490 9.24240 -0.05750 -0.62213 群益中國新機會基金N-美元 8.50050 8.53450 -0.03400 -0.39838 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 群益中國新機會基金-人民幣 8.14560 8.19670 -0.05110 -0.62342 群益中國新機會基金-美元 9.08900 9.12540 -0.03640 -0.39889 群益中國新機會基金-新臺幣 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 群益平衡王基金 19.59490 19.82660 -0.23170 -1.16863 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.08070 11.09090 -0.01020 -0.09197 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.66010 10.64590 0.01420 0.13338 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.97780 9.98690 -0.00910 -0.09112 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.59920 9.58640 0.01280 0.13352 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.04890 10.08430 -0.03540 -0.35104 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.84520 9.88100 -0.03580 -0.36231 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.44490 9.47820 -0.03330 -0.35133 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.34990 9.38400 -0.03410 -0.36338 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.10710 10.14270 -0.03560 -0.35099 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.15400 10.19100 -0.03700 -0.36307 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.61130 9.64520 -0.03390 -0.35147 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.00380 10.04020 -0.03640 -0.36254 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21780 10.23610 -0.01830 -0.17878 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.43150 7.44480 -0.01330 -0.17865 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.11740 10.11320 0.00420 0.04153 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.02280 10.02080 0.00200 0.01996 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.16310 10.16080 0.00230 0.02264 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.11740 10.11320 0.00420 0.04153 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 10.02280 10.02080 0.00200 0.01996 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.16300 10.16080 0.00220 0.02165 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.11740 10.11320 0.00420 0.04153 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.02280 10.02080 0.00200 0.01996 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.16300 10.16080 0.00220 0.02165 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.11740 10.11320 0.00420 0.04153 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 10.02280 10.02080 0.00200 0.01996 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.16300 10.16080 0.00220 0.02165 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 群益全球關鍵生技基金-美元 15.97220 15.94360 0.02860 0.17938 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.64000 15.61000 0.03000 0.19218 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 群益印度中小基金N-美元 10.13090 10.11550 0.01540 0.15224 群益印度中小基金N-新臺幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 群益印度中小基金-人民幣 16.20960 16.22160 -0.01200 -0.07398 群益印度中小基金-美元 14.48980 14.46790 0.02190 0.15137 群益印度中小基金-新臺幣 16.63000 16.60000 0.03000 0.18072 群益多利策略組合基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.46000 15.43000 0.03000 0.19443 群益安家基金 26.60710 27.28340 -0.67630 -2.47880 群益安穩貨幣市場基金 16.08010 16.07990 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.94000 23.81000 0.13000 0.54599 群益亞太中小基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 群益亞太新趨勢平衡基金 17.01000 17.05000 -0.04000 -0.23460 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70290 9.71090 -0.00800 -0.08238 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47880 7.48500 -0.00620 -0.08283 群益店頭市場基金 106.89000 110.65000 -3.76000 -3.39810 群益東方盛世基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 13.55570 13.44060 0.11510 0.85636 群益東協成長基金-美元 11.99240 11.86390 0.12850 1.08312 群益東協成長基金-新臺幣 11.77000 11.64000 0.13000 1.11684 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23380 11.24170 -0.00790 -0.07027 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66710 10.67560 -0.00850 -0.07962 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11610 10.12380 -0.00770 -0.07606 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.89100 9.89800 -0.00700 -0.07072 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39520 9.40280 -0.00760 -0.08083 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90780 8.91460 -0.00680 -0.07628 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.67960 9.68640 -0.00680 -0.07020 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56250 9.57010 -0.00760 -0.07941 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.95140 9.95900 -0.00760 -0.07631 群益長安基金 30.35000 31.12000 -0.77000 -2.47429 群益美國新創亮點基金-美元 14.97520 14.90910 0.06610 0.44335 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.35000 14.29000 0.06000 0.41987 群益真善美基金 17.36130 17.55770 -0.19640 -1.11860 群益馬拉松基金A類型 128.73000 133.15000 -4.42000 -3.31956 群益深証中小板基金 12.60000 12.90000 -0.30000 -2.32558 群益創新科技基金 33.93000 35.15000 -1.22000 -3.47084 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.82330 9.93020 -0.10690 -1.07651 群益華夏盛世基金N-美元 9.11200 9.19050 -0.07850 -0.85414 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 群益華夏盛世基金-人民幣 10.69750 10.81400 -0.11650 -1.07731 群益華夏盛世基金-美元 10.04730 10.13380 -0.08650 -0.85358 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.44000 16.58000 -0.14000 -0.84439 群益奧斯卡基金 28.76000 29.66000 -0.90000 -3.03439 群益新興金鑽基金-美元 12.35820 12.35530 0.00290 0.02347 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 24.55000 25.22000 -0.67000 -2.65662 群益道瓊美國地產ETF基金 20.35000 20.25000 0.10000 0.49383 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.16000 8.03000 0.13000 1.61893 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.92000 14.37000 -0.45000 -3.13152 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.63620 11.59860 0.03760 0.32418 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.24320 11.22420 0.01900 0.16928 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16080 11.13950 0.02130 0.19121 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54570 8.51810 0.02760 0.32402 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.12310 9.10770 0.01540 0.16909 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.73310 8.71640 0.01670 0.19159 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.08410 10.06720 0.01690 0.16787 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.48000 31.17000 -0.69000 -2.21367 德信中國精選成長基金 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238 德信台灣主流中小基金 20.10000 20.59000 -0.49000 -2.37980 德信新興股票組合基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 德信萬保貨幣市場基金 11.93000 11.92990 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74310 10.75090 -0.00780 -0.07255 德信數位時代基金 28.74000 28.87000 -0.13000 -0.45029 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65840 11.65820 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.76000 16.92000 -0.16000 -0.94563 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.73000 19.97000 -0.24000 -1.20180 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42330 10.45010 -0.02680 -0.25646 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.91670 14.86720 0.04950 0.33295 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.13840 8.18080 -0.04240 -0.51829 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.05720 11.11560 -0.05840 -0.52539 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36710 11.37000 -0.00290 -0.02551 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04800 13.05040 -0.00240 -0.01839 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.61000 18.75000 -0.14000 -0.74667 摩根中小基金 25.01000 25.45000 -0.44000 -1.72888 摩根中國A股基金 13.56000 13.80000 -0.24000 -1.73913 摩根中國A股基金(美元) 10.73000 10.92000 -0.19000 -1.73993 摩根中國亮點基金 13.55000 13.70000 -0.15000 -1.09489 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.15280 11.28780 -0.13500 -1.19598 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.37700 12.50780 -0.13080 -1.04575 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.48640 9.60040 -0.11400 -1.18745 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.47380 12.62450 -0.15070 -1.19371 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.32310 14.47440 -0.15130 -1.04529 摩根台灣金磚基金-累積型 21.33000 21.67000 -0.34000 -1.56899 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.33000 21.67000 -0.34000 -1.56899 摩根台灣增長基金 52.73000 53.58000 -0.85000 -1.58641 摩根平衡基金 28.73000 29.04000 -0.31000 -1.06749 摩根全球α基金 19.40000 19.40000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 15.30450 15.34850 -0.04400 -0.28667 摩根全球發現基金 12.80000 12.86000 -0.06000 -0.46656 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77820 9.79450 -0.01630 -0.16642 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.76130 10.77210 -0.01080 -0.10026 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16290 10.17940 -0.01650 -0.16209 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42670 11.44550 -0.01880 -0.16426 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.02690 10.04320 -0.01630 -0.16230 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64850 10.67950 -0.03100 -0.29028 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.61980 13.65950 -0.03970 -0.29064 摩根亞洲基金 57.26000 57.34000 -0.08000 -0.13952 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.53840 8.55380 -0.01540 -0.18004 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95040 9.96430 -0.01390 -0.13950 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80550 8.82110 -0.01560 -0.17685 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.32670 12.34820 -0.02150 -0.17411 摩根東方內需機會基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013 摩根東方科技基金 35.52000 35.72000 -0.20000 -0.55991 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 摩根金龍收成基金 22.22000 22.40000 -0.18000 -0.80357 摩根第一貨幣市場基金 15.07550 15.07540 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847 摩根新金磚五國基金 11.71000 11.74000 -0.03000 -0.25554 摩根新絲路基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 摩根新興35基金 13.59000 13.62000 -0.03000 -0.22026 摩根新興日本基金 25.05000 24.87000 0.18000 0.72376 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.53790 7.54920 -0.01130 -0.14968 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.84580 9.85630 -0.01050 -0.10653 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.58000 9.59430 -0.01430 -0.14905 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.76390 10.78020 -0.01630 -0.15120 摩根新興科技基金 59.45000 60.58000 -1.13000 -1.86530 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36540 8.37150 -0.00610 -0.07287 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.56930 10.57710 -0.00780 -0.07374 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.75320 8.77000 -0.01680 -0.19156 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55180 9.56540 -0.01360 -0.14218 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.98560 9.00260 -0.01700 -0.18883 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.00630 10.02540 -0.01910 -0.19052 摩根龍揚基金 33.22000 33.48000 -0.26000 -0.77658 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 摩根環球股票收益基金-累積型 11.40000 11.46000 -0.06000 -0.52356 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36190 9.36370 -0.00180 -0.01922 摩根總收益組合基金-累積型 11.27610 11.27830 -0.00220 -0.01951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.63000 26.45000 -0.82000 -3.10019 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78960 11.81240 -0.02280 -0.19302 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.05020 11.06760 -0.01740 -0.15722 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00540 10.02080 -0.01540 -0.15368 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30080 10.32080 -0.02000 -0.19378 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70530 9.72060 -0.01530 -0.15740 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78200 8.79550 -0.01350 -0.15349 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.34150 10.36430 -0.02280 -0.21999 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.32740 10.34950 -0.02210 -0.21354 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81030 9.82440 -0.01410 -0.14352 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.88950 9.90300 -0.01350 -0.13632 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.59190 9.60570 -0.01380 -0.14366 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.66890 9.68220 -0.01330 -0.13737 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.33140 11.31260 0.01880 0.16619 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.11470 11.10620 0.00850 0.07653 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21350 10.20520 0.00830 0.08133 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.77530 10.75740 0.01790 0.16640 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.55270 10.54470 0.00800 0.07587 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70000 9.69210 0.00790 0.08151 聯邦金鑽平衡基金 24.18320 24.92200 -0.73880 -2.96445 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.74070 9.72790 0.01280 0.13158 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98600 9.97220 0.01380 0.13838 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.74070 9.72790 0.01280 0.13158 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98600 9.97220 0.01380 0.13838 聯邦貨幣市場基金 13.15980 13.15970 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.97000 13.41000 -0.44000 -3.28113 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06680 16.07230 -0.00550 -0.03422 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.82580 12.85550 -0.02970 -0.23103 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.40560 12.39300 0.01260 0.10167 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.91560 11.90350 0.01210 0.10165 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76680 11.78060 -0.01380 -0.11714 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02700 11.03620 -0.00920 -0.08336 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54400 10.55640 -0.01240 -0.11746 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62510 8.63230 -0.00720 -0.08341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.91000 38.57000 -0.66000 -1.71117 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.58000 15.60000 -0.02000 -0.12821 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.44000 15.49000 -0.05000 -0.32279 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.43000 15.48000 -0.05000 -0.32300 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.70000 20.73000 -0.03000 -0.14472 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.85000 -0.02000 -0.10610 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.35000 16.39000 -0.04000 -0.24405 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.64000 15.66000 -0.02000 -0.12771 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.02000 14.04000 -0.02000 -0.14245 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.43000 -0.02000 -0.10852 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.29000 -0.01000 -0.05784 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99380 14.99370 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.51580 10.52680 -0.01100 -0.10450 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.85470 13.86980 -0.01510 -0.10887 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.60850 7.61640 -0.00790 -0.10372 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.95000 13.98000 -0.03000 -0.21459 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.33000 24.02000 -0.69000 -2.87261 瀚亞中國基金-人民幣 12.19000 12.41000 -0.22000 -1.77276 瀚亞中國基金-新台幣 12.80000 13.00000 -0.20000 -1.53846 瀚亞巴西基金 4.79000 4.78000 0.01000 0.20921 瀚亞外銷基金 44.51000 45.77000 -1.26000 -2.75289 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.45000 11.51000 -0.06000 -0.52129 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.66310 10.64690 0.01620 0.15216 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34670 10.35140 -0.00470 -0.04540 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25380 12.25900 -0.00520 -0.04242 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13060 10.10920 0.02140 0.21169 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.53080 7.58240 -0.05160 -0.68052 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.02840 8.07250 -0.04410 -0.54630 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12440 8.15670 -0.03230 -0.39599 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14620 7.17580 -0.02960 -0.41250 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.88300 8.93520 -0.05220 -0.58421 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.26470 9.32820 -0.06350 -0.68073 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.38540 9.43690 -0.05150 -0.54573 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.25910 9.31350 -0.05440 -0.58410 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 瀚亞印度基金-人民幣 14.67000 14.77000 -0.10000 -0.67705 瀚亞印度基金-美元 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638 瀚亞印度基金-新台幣 30.79000 30.91000 -0.12000 -0.38822 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 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