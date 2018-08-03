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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                        107/08/02  107/08/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.52450   10.52210   0.00240    0.02281
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.10680   10.13720  -0.03040   -0.29989
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.10670   10.13710  -0.03040   -0.29989
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.06120   10.09070  -0.02950   -0.29235
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.06110   10.09070  -0.02960   -0.29334
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.37660    9.39740  -0.02080   -0.22134
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.63750    9.66020  -0.02270   -0.23498
中國信託台灣活力基金                                             15.48000   15.75000  -0.27000   -1.71429
中國信託台灣優勢基金                                             18.00000   18.43000  -0.43000   -2.33315
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.27000    9.20000   0.07000    0.76087
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.83020    9.82780   0.00240    0.02442
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23720    9.23490   0.00230    0.02491
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.23450   10.23290   0.00160    0.01564
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58410    9.58250   0.00160    0.01670
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.35440   10.36960  -0.01520   -0.14658
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.03950    9.05270  -0.01320   -0.14581
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.13060   11.15780  -0.02720   -0.24378
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.04680   10.07140  -0.02460   -0.24426
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
中國信託智能運動基金-美元                                        10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98300   10.98290   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.49830    9.51940  -0.02110   -0.22165
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.18370    9.20420  -0.02050   -0.22272
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63950    9.66180  -0.02230   -0.23081
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31610    9.33760  -0.02150   -0.23025
中國信託精穩基金                                                 18.69630   18.73350  -0.03720   -0.19857
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.27000   11.23000   0.04000    0.35619
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元大2001基金                                                     65.73000   67.36000  -1.63000   -2.41983
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.96540   39.26650  -0.30110   -0.76681
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.66000   19.03000  -0.37000   -1.94430
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.38340   11.38240   0.00100    0.00879
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.50550   10.53300  -0.02750   -0.26108
元大上證50基金                                                   27.75000   28.34000  -0.59000   -2.08186
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.13000   12.22000  -0.09000   -0.73650
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.82000   10.92000  -0.10000   -0.91575
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.92200   12.96500  -0.04300   -0.33166
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.31700   17.37400  -0.05700   -0.32808
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.82400   10.90000  -0.07600   -0.69725
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.41900   10.52100  -0.10200   -0.96949
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.08000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.75000   13.81000  -0.06000   -0.43447
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.19380   46.06750   0.12630    0.27416
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.46150   10.45490   0.00660    0.06313
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.70150    9.69540   0.00610    0.06292
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.63270    9.65250  -0.01980   -0.20513
元大巴西指數基金                                                  5.82100    5.80500   0.01600    0.27562
元大巴菲特基金                                                   29.76000   30.57000  -0.81000   -2.64966
元大日經225基金                                                  28.29000   28.57000  -0.28000   -0.98005
元大台商收成基金                                                 24.75000   25.26000  -0.51000   -2.01900
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.17000   11.99000   0.18000    1.50125
元大台灣50單日正向2倍基金                                        39.52000   40.72000  -1.20000   -2.94695
元大台灣中型100基金                                              34.30000   34.75000  -0.45000   -1.29496
元大台灣加權股價指數基金                                         25.76000   26.12900  -0.36900   -1.41222
元大台灣卓越50基金                                               85.00000   86.32000  -1.32000   -1.52919
元大台灣金融基金                                                 17.80000   17.99000  -0.19000   -1.05614
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      32.02000   32.38000  -0.36000   -1.11180
元大台灣高股息基金                                               27.15000   27.44000  -0.29000   -1.05685
元大台灣電子科技基金                                             37.33000   37.98000  -0.65000   -1.71143
元大全球ETF成長組合基金                                          10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.84000   14.87000  -0.03000   -0.20175
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.71000   13.76000  -0.05000   -0.36337
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.46000   13.47000  -0.01000   -0.07424
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.73700   12.78100  -0.04400   -0.34426
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.00000    9.07000  -0.07000   -0.77178
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.86000    6.91000  -0.05000   -0.72359
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.70000    6.72000  -0.02000   -0.29762
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.70400    9.72100  -0.01700   -0.17488
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.85000   13.87000  -0.02000   -0.14420
元大全球農業商機基金                                             17.03000   17.21000  -0.18000   -1.04590
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
元大印尼指數基金                                                  8.73600    8.52800   0.20800    2.43902
元大印度指數基金                                                 10.33400   10.30600   0.02800    0.27169
元大印度基金                                                     13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
元大多多基金                                                     20.29000   21.08000  -0.79000   -3.74763
元大多福基金                                                     57.07000   58.92000  -1.85000   -3.13985
元大亞太成長基金                                                  9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58540    8.60220  -0.01680   -0.19530
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08980    7.10370  -0.01390   -0.19567
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.78400    9.76400   0.02000    0.20483
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.14600   10.09300   0.05300    0.52512
元大卓越基金                                                     50.86000   52.39000  -1.53000   -2.92040
元大店頭基金                                                      9.37000    9.60000  -0.23000   -2.39583
元大泛歐成長基金                                                  9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.25420   10.25370   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.54240    9.52140   0.02100    0.22056
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.48130   31.49890  -0.01760   -0.05587
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 37.51210   37.81940  -0.30730   -0.81255
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.33890   19.19650   0.14240    0.74180
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.63370   18.92270  -0.28900   -1.52727
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.28130   38.40070  -0.11940   -0.31093
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.49690   20.46160   0.03530    0.17252
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.44300   17.47870  -0.03570   -0.20425
元大高科技基金                                                   20.98000   21.59000  -0.61000   -2.82538
元大得利貨幣市場基金                                             16.24910   16.24890   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97870   11.97860   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   13.75000   14.03000  -0.28000   -1.99572
元大華夏中小基金                                                  7.80000    7.89000  -0.09000   -1.14068
元大新中國基金-人民幣                                            10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
元大新中國基金-美元                                               9.45000    9.55900  -0.10900   -1.14029
元大新中國基金-新台幣                                             9.34000    9.45000  -0.11000   -1.16402
元大新主流基金                                                   28.29000   29.41000  -1.12000   -3.80823
元大新東協平衡基金-美元                                           9.50400    9.44500   0.05900    0.62467
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.43420   10.41420   0.02000    0.19205
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.74890    9.75710  -0.00820   -0.08404
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.34470   10.35270  -0.00800   -0.07727
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.05310    9.06020  -0.00710   -0.07836
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80770    9.81460  -0.00690   -0.07030
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.44020    9.44680  -0.00660   -0.06986
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.88640    9.89270  -0.00630   -0.06368
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.51870    9.52480  -0.00610   -0.06404
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.55960    9.56600  -0.00640   -0.06690
元大新興亞洲基金                                                 11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.14090    9.14560  -0.00470   -0.05139
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.91360    8.91820  -0.00460   -0.05158
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32540    9.32970  -0.00430   -0.04609
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09310    9.09720  -0.00410   -0.04507
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09740   15.09720   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                     40.68000   42.14000  -1.46000   -3.46464
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
元大實質多重資產基金-美元                                         9.22800    9.33200  -0.10400   -1.11444
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.66000    9.77000  -0.11000   -1.12590
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.09000   15.62000   0.47000    3.00896
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.99000   13.85000  -0.86000   -6.20939
元大摩臺基金                                                     39.41000   39.99000  -0.58000   -1.45036
元大標普500基金                                                  25.91000   25.95000  -0.04000   -0.15414
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.79000   33.96000  -0.17000   -0.50059
元大標智滬深300基金                                              16.02000   16.38000  -0.36000   -2.19780
元大歐洲50基金                                                   25.23000   25.35000  -0.12000   -0.47337
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.61190    9.62710  -0.01520   -0.15789
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.17350   10.17310   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                     58.55000   60.80000  -2.25000   -3.70066
元大韓國KOSPI200基金                                             21.99000   22.48000  -0.49000   -2.17972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.96000   16.28000  -0.32000   -1.96560
日盛上選基金                                                     36.69000   37.70000  -1.01000   -2.67905
日盛小而美基金                                                   19.38000   19.78000  -0.40000   -2.02224
日盛中國內需動力基金                                             10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65470   11.68230  -0.02760   -0.23625
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.80850    9.83170  -0.02320   -0.23597
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.65200   11.66560  -0.01360   -0.11658
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.80020    9.81160  -0.01140   -0.11619
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.57240   10.58410  -0.01170   -0.11054
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.87700    8.88690  -0.00990   -0.11140
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.22000   11.35000  -0.13000   -1.14537
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.76000   10.86000  -0.10000   -0.92081
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.04000   11.14000  -0.10000   -0.89767
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                     10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛日盛基金                                                     14.50000   14.92000  -0.42000   -2.81501
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.72000   10.78000  -0.06000   -0.55659
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.09100   10.08810   0.00290    0.02875
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.50920    9.50660   0.00260    0.02735
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.90420    9.90100   0.00320    0.03232
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33550    9.33240   0.00310    0.03322
日盛全球新興債券基金A                                            10.70640   10.72420  -0.01780   -0.16598
日盛全球新興債券基金B                                             8.33560    8.34940  -0.01380   -0.16528
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42400    2.43170  -0.00770   -0.31665
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.69060    1.69600  -0.00540   -0.31840
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36600    0.36690  -0.00090   -0.24530
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25610    0.25670  -0.00060   -0.23374
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.14680   12.17450  -0.02770   -0.22752
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.36040    8.37940  -0.01900   -0.22675
日盛亞洲機會基金                                                  7.36000    7.40000  -0.04000   -0.54054
日盛首選基金                                                     18.25000   18.66000  -0.41000   -2.19721
日盛高科技基金                                                   19.86000   20.45000  -0.59000   -2.88509
日盛貨幣市場基金                                                 14.76530   14.76510   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   42.39000   43.61000  -1.22000   -2.79752
日盛精選五虎基金                                                 39.32000   40.16000  -0.84000   -2.09163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.48060   13.48040   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                               34.19000   35.58000  -1.39000   -3.90669
台新MSCI中國基金                                                 20.99000   21.17000  -0.18000   -0.85026
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.74000   17.46000   0.28000    1.60367
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.75000   23.47000  -0.72000   -3.06775
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15690   14.15680   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.40370   10.38150   0.02220    0.21384
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.55870   10.56530  -0.00660   -0.06247
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06800   10.07360  -0.00560   -0.05559
台新中國通基金                                                   46.74000   48.30000  -1.56000   -3.22981
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.50040    0.50850  -0.00810   -1.59292
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.29600   15.54300  -0.24700   -1.58914
台新中國精選中小基金-美元                                         0.37670    0.38130  -0.00460   -1.20640
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.53000   11.67000  -0.14000   -1.19966
台新主流基金                                                     24.41000   25.15000  -0.74000   -2.94235
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.12000   20.01000   0.11000    0.54973
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66160    0.65810   0.00350    0.53183
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.06000   14.97000   0.09000    0.60120
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49380    0.49120   0.00260    0.52932
台新台灣中小基金                                                 36.56000   37.72000  -1.16000   -3.07529
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.93510    9.91350   0.02160    0.21788
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.28710    9.28280   0.00430    0.04632
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36910   10.36440   0.00470    0.04535
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.43650   10.42990   0.00660    0.06328
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.22680   11.21970   0.00710    0.06328
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     16.41000   16.43000  -0.02000   -0.12173
台新亞美短期債券基金                                             10.90220   10.90520  -0.00300   -0.02751
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.58850    8.59720  -0.00870   -0.10120
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28640    0.28670  -0.00030   -0.10464
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.87540   11.88730  -0.01190   -0.10011
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39050    0.39090  -0.00040   -0.10233
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08790   11.08770   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.32170   30.43920  -0.11750   -0.38602
台新智慧生活基金-美元                                            10.28000   10.25160   0.02840    0.27703
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.63400    8.65860  -0.02460   -0.28411
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.76170    8.78610  -0.02440   -0.27771
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.23560    9.26190  -0.02630   -0.28396
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.38030    9.40640  -0.02610   -0.27747
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.75530   10.77890  -0.02360   -0.21895
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34650    0.34730  -0.00080   -0.23035
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.05730    8.07500  -0.01770   -0.21920
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27330    0.27390  -0.00060   -0.21906
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.73000    5.76000  -0.03000   -0.52083
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.91000   20.99000  -0.08000   -0.38113
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.77000   10.87000  -0.10000   -0.91996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.49000   22.63000  -1.14000   -5.03756
未來資產全球大消費基金                                           15.38000   15.36000   0.02000    0.13021
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.79360   11.80260  -0.00900   -0.07625
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.56010    9.56740  -0.00730   -0.07630
未來資產亞洲新富基金                                             21.01000   21.11000  -0.10000   -0.47371
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56240   12.56230   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               13.32000   14.02000  -0.70000   -4.99287
未來資產新興市場債券基金A                                         8.77500    8.80710  -0.03210   -0.36448
未來資產新興市場債券基金B                                         6.70540    6.72990  -0.02450   -0.36405
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.08020   11.07930   0.00090    0.00812
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.88630    9.85350   0.03280    0.33288
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34710    9.35880  -0.01170   -0.12502
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58810   10.60130  -0.01320   -0.12451
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 7.96300    7.94770   0.01530    0.19251
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.08310    9.06560   0.01750    0.19304
永豐中小基金                                                     56.25000   58.08000  -1.83000   -3.15083
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77000    1.77700  -0.00700   -0.39392
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.33030    2.33950  -0.00920   -0.39325
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.06740    8.07300  -0.00560   -0.06937
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.30530   10.31240  -0.00710   -0.06885
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.04000    5.08000  -0.04000   -0.78740
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.65000   22.78000  -0.13000   -0.57068
永豐主流品牌基金                                                 18.08000   18.14000  -0.06000   -0.33076
永豐永豐基金                                                     37.90000   38.48000  -0.58000   -1.50728
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.95500    9.96110  -0.00610   -0.06124
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.95360    9.95970  -0.00610   -0.06125
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.91870    9.92510  -0.00640   -0.06448
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.91840    9.92480  -0.00640   -0.06448
永豐亞洲民生消費基金                                             11.67000   11.68000  -0.01000   -0.08562
永豐南非幣2021保本基金                                           12.92950   12.93530  -0.00580   -0.04484
永豐高科技基金                                                   26.12000   27.21000  -1.09000   -4.00588
永豐貨幣市場基金                                                 13.87860   13.87840   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.13180    2.14080  -0.00900   -0.42040
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.51170    2.52230  -0.01060   -0.42025
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.82930    7.83680  -0.00750   -0.09570
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46670   10.47680  -0.01010   -0.09640
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.19110    7.20510  -0.01400   -0.19431
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.02860   11.05010  -0.02150   -0.19457
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.55000    9.73000  -0.18000   -1.84995
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.60000    7.72000  -0.12000   -1.55440
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.41000   17.68000  -0.27000   -1.52715
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.26000   57.10000  -0.84000   -1.47110
永豐領航科技基金                                                 42.45000   43.94000  -1.49000   -3.39099
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.54000   11.37000   0.17000    1.49516
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.17000   11.00000   0.17000    1.54545
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
永豐趨勢平衡基金                                                 48.50000   49.38000  -0.88000   -1.78210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.54800   11.54690   0.00110    0.00953
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.44320    9.44920  -0.00600   -0.06350
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.69360    9.69980  -0.00620   -0.06392
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.45500    9.46100  -0.00600   -0.06342
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.62570    9.63190  -0.00620   -0.06437
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.46200    9.46680  -0.00480   -0.05070
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84330    9.84830  -0.00500   -0.05077
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.43650    9.44170  -0.00520   -0.05507
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.68530    9.69060  -0.00530   -0.05469
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.05000   11.21000  -0.16000   -1.42730
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.77000    9.93000  -0.16000   -1.61128
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.47000   10.63000  -0.16000   -1.50517
兆豐國際中小基金                                                 16.49000   16.90000  -0.41000   -2.42604
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.42000   14.60000  -0.18000   -1.23288
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.13000   19.40000  -0.27000   -1.39175
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.06000   19.32000  -0.26000   -1.34576
兆豐國際生命科學基金                                             16.24000   16.18000   0.06000    0.37083
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.40110   10.43430  -0.03320   -0.31818
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.66450   10.69880  -0.03430   -0.32060
兆豐國際全球基金                                                 32.09000   32.27000  -0.18000   -0.55779
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25940   10.25890   0.00050    0.00487
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.99540    9.97350   0.02190    0.21958
兆豐國際國民基金                                                 23.08000   23.23000  -0.15000   -0.64572
兆豐國際第一基金                                                 13.58000   13.78000  -0.20000   -1.45138
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.01700   10.04440  -0.02740   -0.27279
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.97480    7.99670  -0.02190   -0.27386
兆豐國際萬全基金                                                 21.05000   21.29000  -0.24000   -1.12729
兆豐國際電子基金                                                 26.77000   27.30000  -0.53000   -1.94139
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.71000   23.09000  -0.38000   -1.64573
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.34000   16.11000   0.23000    1.42768
兆豐國際豐台灣基金                                               33.19000   33.38000  -0.19000   -0.56920
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49870   12.49860   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.67000   11.82000  -0.15000   -1.26904
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.13450   11.13850  -0.00400   -0.03591
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97520   11.98110  -0.00590   -0.04924
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.76070   10.76470  -0.00400   -0.03716
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.53020   11.53430  -0.00410   -0.03555
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.17990    8.18280  -0.00290   -0.03544
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.53320    9.53890  -0.00570   -0.05976
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.07450    9.07790  -0.00340   -0.03745
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.02660    9.02980  -0.00320   -0.03544
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.36220    9.36560  -0.00340   -0.03630
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.35000   11.44000  -0.09000   -0.78671
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
合庫全球新興市場基金                                              9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
合庫貨幣市場基金                                                 10.12670   10.12660   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.56690    9.57790  -0.01100   -0.11485
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.83150    9.84320  -0.01170   -0.11886
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13080   10.14370  -0.01290   -0.12717
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.57770   11.59510  -0.01740   -0.15006
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.48860   13.49780  -0.00920   -0.06816
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.94920    8.95950  -0.01030   -0.11496
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.60470    9.61630  -0.01160   -0.12063
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.99920    8.00940  -0.01020   -0.12735
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.91690    8.93060  -0.01370   -0.15341
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.13910   10.14520  -0.00610   -0.06013
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.95940   10.95870   0.00070    0.00639
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.95250    9.93270   0.01980    0.19934
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73550    9.71560   0.01990    0.20483
安聯中國東協基金                                                 15.65000   15.61000   0.04000    0.25625
安聯中國策略基金                                                 14.30000   14.53000  -0.23000   -1.58293
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.45000   14.59000  -0.14000   -0.95956
安聯中華新思路基金-美元                                          13.54000   13.65000  -0.11000   -0.80586
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.62000   12.72000  -0.10000   -0.78616
安聯台灣大壩基金                                                 28.83000   29.36000  -0.53000   -1.80518
安聯台灣科技基金                                                 48.19000   49.46000  -1.27000   -2.56773
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48770   12.48760   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 31.89000   32.57000  -0.68000   -2.08781
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14780   10.14670   0.00110    0.01084
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.09900   15.09760   0.00140    0.00927
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66950    9.66860   0.00090    0.00931
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.71000   11.72000  -0.01000   -0.08532
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.36250   12.36870  -0.00620   -0.05013
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.16780   10.16430   0.00350    0.03443
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28280   12.27890   0.00390    0.03176
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.53340    9.53090   0.00250    0.02623
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38150    9.37820   0.00330    0.03519
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06180    9.05890   0.00290    0.03201
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.57000   11.58000  -0.01000   -0.08636
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.40000   11.41000  -0.01000   -0.08764
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.07330   12.07910  -0.00580   -0.04802
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.98700   10.98470   0.00230    0.02094
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.65550   10.65340   0.00210    0.01971
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.95290    8.95180   0.00110    0.01229
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.73970    8.73780   0.00190    0.02174
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45030    8.44860   0.00170    0.02012
安聯全球人口趨勢基金                                             11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.27000   37.02000   0.25000    0.67531
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
安聯全球計量平衡基金                                             12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.02870   12.03450  -0.00580   -0.04819
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.42760   10.43260  -0.00500   -0.04793
安聯全球新興市場基金                                             17.99000   17.99000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                              9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             23.81000   23.73000   0.08000    0.33713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.03760   10.04320  -0.00560   -0.05576
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79470    9.80010  -0.00540   -0.05510
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.57370   83.75920  -0.18550   -0.22147
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.45120   12.45860  -0.00740   -0.05940
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.58760   65.95300  -0.36540   -0.55403
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68550    9.72780  -0.04230   -0.43484
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.56690    2.56900  -0.00210   -0.08174
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44230   10.41940   0.02290    0.21978
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18030    2.18670  -0.00640   -0.29268
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.66750    8.64860   0.01890    0.21853
宏利台灣動力基金                                                 33.01000   34.03000  -1.02000   -2.99736
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.28820   10.29650  -0.00830   -0.08061
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.02060   10.02870  -0.00810   -0.08077
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.10610    8.14330  -0.03720   -0.45682
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.04480    8.08170  -0.03690   -0.45659
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
宏利全球債券組合基金                                             13.06040   13.05460   0.00580    0.04443
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78160    2.78150   0.00010    0.00360
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72070   11.72210  -0.00140   -0.01194
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.69100    8.71390  -0.02290   -0.26280
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.41750    2.43680  -0.01930   -0.79202
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.87420   10.90530  -0.03110   -0.28518
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.98150    3.96560   0.01590    0.40095
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64290    0.64040   0.00250    0.39038
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.60000   18.53000   0.07000    0.37777
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.76890   11.76970  -0.00080   -0.00680
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.47270   10.47350  -0.00080   -0.00764
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.14850   10.14940  -0.00090   -0.00887
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.94520    9.00040  -0.05520   -0.61331
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53810    8.58230  -0.04420   -0.51501
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44710    8.49100  -0.04390   -0.51702
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.50150    8.54940  -0.04790   -0.56027
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.80150    2.81090  -0.00940   -0.33441
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40670    0.40800  -0.00130   -0.31863
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.34430   12.38140  -0.03710   -0.29964
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92770    0.93040  -0.00270   -0.29020
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.50680    7.56710  -0.06030   -0.79687
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07630    2.09510  -0.01880   -0.89733
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29870    0.30110  -0.00240   -0.79708
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.20260    9.28420  -0.08160   -0.87891
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33560    0.33870  -0.00310   -0.91526
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63850   13.63830   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.73000    2.74000  -0.01000   -0.36496
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.37000   12.41000  -0.04000   -0.32232
宏利臺灣股息收益基金                                             28.45000   29.17000  -0.72000   -2.46829
宏利澳幣保本基金                                                 12.04940   12.05010  -0.00070   -0.00581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.65000   11.71000  -0.06000   -0.51238
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.19150   10.18980   0.00170    0.01668
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.51890    9.54390  -0.02500   -0.26195
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.88410    8.90690  -0.02280   -0.25598
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.56710   10.59420  -0.02710   -0.25580
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                              9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
貝萊德新台幣基金                                                 12.93150   12.93140   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.90000   27.37000  -0.47000   -1.71721
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20100   11.20560  -0.00460   -0.04105
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85000    9.89430  -0.04430   -0.44773
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             9.96000   10.05000  -0.09000   -0.89552
保德信大中華基金-新台幣                                          29.42000   29.71000  -0.29000   -0.97610
保德信中小型股基金                                               48.60000   50.10000  -1.50000   -2.99401
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.46000    9.59000  -0.13000   -1.35558
保德信中國中小基金-美元                                           9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.80000    8.96000  -0.16000   -1.78571
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.25950    9.35240  -0.09290   -0.99333
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.31630    9.40550  -0.08920   -0.94838
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.38880    9.47880  -0.09000   -0.94949
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.10990   10.20690  -0.09700   -0.95034
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.00000    9.21000  -0.21000   -2.28013
保德信中國品牌基金-美元                                           8.97000    9.17000  -0.20000   -2.18103
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.73000    9.94000  -0.21000   -2.11268
保德信台商全方位基金                                             36.59000   37.54000  -0.95000   -2.53063
保德信全球中小基金                                               30.38000   30.43000  -0.05000   -0.16431
保德信全球消費商機基金                                           18.27000   18.34000  -0.07000   -0.38168
保德信全球基礎建設基金                                           12.49000   12.56000  -0.07000   -0.55732
保德信全球資源基金                                                8.34000    8.45000  -0.11000   -1.30178
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.67000   33.42000   0.25000    0.74806
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82200    9.83610  -0.01410   -0.14335
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.60420   10.61930  -0.01510   -0.14219
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.25620    9.26880  -0.01260   -0.13594
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.97900    9.99260  -0.01360   -0.13610
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25980    8.26140  -0.00160   -0.01937
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.84710   10.84910  -0.00200   -0.01843
保德信亞太基金                                                   21.89000   21.96000  -0.07000   -0.31876
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51280    8.52180  -0.00900   -0.10561
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.23300   11.24490  -0.01190   -0.10583
保德信店頭市場基金                                               35.35000   36.31000  -0.96000   -2.64390
保德信拉丁美洲基金                                                7.02000    7.05000  -0.03000   -0.42553
保德信金平衡基金                                                 30.34000   30.66000  -0.32000   -1.04371
保德信金滿意基金                                                 44.03000   44.73000  -0.70000   -1.56495
保德信科技島基金                                                 27.27000   27.74000  -0.47000   -1.69430
保德信高成長基金                                                 95.91000   98.26000  -2.35000   -2.39161
保德信第一基金                                                   27.22000   27.86000  -0.64000   -2.29720
保德信貨幣市場基金                                               15.76370   15.76350   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60520   10.63810  -0.03290   -0.30927
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.70360   10.73600  -0.03240   -0.30179
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85790   10.89330  -0.03540   -0.32497
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.26090   10.29370  -0.03280   -0.31864
保德信新世紀基金                                                 10.47000   10.57000  -0.10000   -0.94607
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.12060    8.12100  -0.00040   -0.00493
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.91900   10.91960  -0.00060   -0.00549
保德信新興趨勢組合基金                                           11.37000   11.46000  -0.09000   -0.78534
保德信瑞騰基金                                                   15.54230   15.54230   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.68000   10.76000  -0.08000   -0.74349
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.79170    9.80520  -0.01350   -0.13768
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.02080   10.03460  -0.01380   -0.13752
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.72670    9.73830  -0.01160   -0.11912
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.83760    9.84990  -0.01230   -0.12487
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.99050   10.00770  -0.01720   -0.17187
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.99070   10.00800  -0.01730   -0.17286
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82570    9.83810  -0.01240   -0.12604
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.82840    9.84080  -0.01240   -0.12601
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.10460   10.11640  -0.01180   -0.11664
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.15570   10.16960  -0.01390   -0.13668
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.15540   10.16910  -0.01370   -0.13472
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型              10.02250   10.03470  -0.01220   -0.12158
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型              10.02250   10.03470  -0.01220   -0.12158
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.75970    9.78630  -0.02660   -0.27181
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.59150    9.61340  -0.02190   -0.22781
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96140    1.96500  -0.00360   -0.18321
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65760    2.66300  -0.00540   -0.20278
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29620    0.29590   0.00030    0.10139
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43600    0.43560   0.00040    0.09183
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.46340    8.45460   0.00880    0.10409
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.68240   11.67000   0.01240    0.10626
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54340    9.55770  -0.01430   -0.14962
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.64710   11.65770  -0.01060   -0.09093
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.68630    8.67330   0.01300    0.14989
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.61070   10.59480   0.01590    0.15007
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.20980   10.22530  -0.01550   -0.15158
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12610   10.13980  -0.01370   -0.13511
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11320   10.12280  -0.00960   -0.09484
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67470   10.68500  -0.01030   -0.09640
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01950   10.02750  -0.00800   -0.07978
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.82580    9.83650  -0.01070   -0.10878
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13000   10.14110  -0.01110   -0.10946
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.79660    9.80550  -0.00890   -0.09077
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99820   10.00730  -0.00910   -0.09093
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.72520   10.80180  -0.07660   -0.70914
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.32190    6.33440  -0.01250   -0.19734
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.78790   10.80920  -0.02130   -0.19705
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64700   11.64690   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.36000   20.59000  -0.23000   -1.11705
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4638.650004691.11000 -52.46000   -1.11829
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.38590   10.45410  -0.06820   -0.65238
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.43320   11.51100  -0.07780   -0.67588
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.66910   10.73960  -0.07050   -0.65645
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.23900    9.32570  -0.08670   -0.92969
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.68660    9.79230  -0.10570   -1.07942
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.49510    9.58390  -0.08880   -0.92655
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.58890   10.68660  -0.09770   -0.91423
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.16500   11.28080  -0.11580   -1.02652
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.10750   11.20950  -0.10200   -0.90994
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.61000    6.62000  -0.01000   -0.15106
柏瑞巨人基金                                                     13.23000   13.41000  -0.18000   -1.34228
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.65110   13.65090   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.30000   16.26000   0.04000    0.24600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.55080   13.56810  -0.01730   -0.12750
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.92190   11.93870  -0.01680   -0.14072
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.53650   12.55280  -0.01630   -0.12985
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.94560    9.03230  -0.08670   -0.95989
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82860    6.87330  -0.04470   -0.65034
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.83450    8.90520  -0.07070   -0.79392
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.45840    8.53460  -0.07620   -0.89284
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.83620   10.90730  -0.07110   -0.65186
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.38030    8.42580  -0.04550   -0.54001
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.09860   12.11570  -0.01710   -0.14114
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.73940   11.75440  -0.01500   -0.12761
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.78140   11.77850   0.00290    0.02462
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.41210   11.42690  -0.01480   -0.12952
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04930    9.10830  -0.05900   -0.64776
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.87110    9.94970  -0.07860   -0.78997
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.66810    9.75540  -0.08730   -0.89489
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.63770    9.70120  -0.06350   -0.65456
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.47290    9.53020  -0.05730   -0.60125
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.25730   10.26540  -0.00810   -0.07891
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.12550   10.13500  -0.00950   -0.09373
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01350   10.02150  -0.00800   -0.07983
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.09370   10.10140  -0.00770   -0.07623
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01170   10.06960  -0.05790   -0.57500
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.81620    9.88860  -0.07240   -0.73216
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.77010    9.82790  -0.05780   -0.58812
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.85090    9.90830  -0.05740   -0.57931
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.23820   10.24630  -0.00810   -0.07905
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.12540   10.13490  -0.00950   -0.09374
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01350   10.02150  -0.00800   -0.07983
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.09380   10.10150  -0.00770   -0.07623
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01170   10.06960  -0.05790   -0.57500
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.81630    9.88870  -0.07240   -0.73215
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.77010    9.82800  -0.05790   -0.58913
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.85100    9.90840  -0.05740   -0.57931
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.67160   10.67320  -0.00160   -0.01499
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.86340   11.86690  -0.00350   -0.02949
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.27530   11.27720  -0.00190   -0.01685
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.05820    9.11160  -0.05340   -0.58607
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.75960    9.82870  -0.06910   -0.70304
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.62660    9.68330  -0.05670   -0.58554
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.38430   10.38590  -0.00160   -0.01541
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.04610   11.04940  -0.00330   -0.02987
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.89320   10.89500  -0.00180   -0.01652
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.05840    9.11180  -0.05340   -0.58605
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.76000    9.82910  -0.06910   -0.70301
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.62700    9.68370  -0.05670   -0.58552
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.32000   13.34000  -0.02000   -0.14993
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.59000   11.64000  -0.05000   -0.42955
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.75000   11.83000  -0.08000   -0.67625
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.99000   12.05000  -0.06000   -0.49793
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.62000   13.59000   0.03000    0.22075
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36850   11.38380  -0.01530   -0.13440
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.44830    7.48030  -0.03200   -0.42779
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.47750   11.49140  -0.01390   -0.12096
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.14090   11.15680  -0.01590   -0.14251
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.26330   10.27590  -0.01260   -0.12262
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41250    8.45970  -0.04720   -0.55794
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.46820    9.53590  -0.06770   -0.70995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.49610    9.54970  -0.05360   -0.56127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.71690   10.73220  -0.01530   -0.14256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07930   10.09150  -0.01220   -0.12089
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.24660   10.25910  -0.01250   -0.12184
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.80910    9.87930  -0.07020   -0.71058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08970    9.14070  -0.05100   -0.55794
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.94340    9.02220  -0.07880   -0.87340
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.52040    9.57410  -0.05370   -0.56089
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.05280   12.08480  -0.03200   -0.26480
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.51540   11.54940  -0.03400   -0.29439
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.94030   10.96960  -0.02930   -0.26710
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.18610    7.24320  -0.05710   -0.78833
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.99940    9.08210  -0.08270   -0.91058
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.61650    9.69220  -0.07570   -0.78104
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.36070   10.38830  -0.02760   -0.26568
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.95770   10.98700  -0.02930   -0.26668
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.73960    9.82850  -0.08890   -0.90451
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.16380    9.23620  -0.07240   -0.78387
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.82130    9.89860  -0.07730   -0.78092
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.16300   11.17340  -0.01040   -0.09308
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.73840   11.75120  -0.01280   -0.10893
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.77240   10.78270  -0.01030   -0.09552
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.12780    9.17630  -0.04850   -0.52854
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.66420    9.72580  -0.06160   -0.63337
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.65910    9.70830  -0.04920   -0.50678
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.06410   11.07610  -0.01200   -0.10834
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.95990    9.96920  -0.00930   -0.09329
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.26450   10.27430  -0.00980   -0.09538
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49360    9.52630  -0.03270   -0.34326
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.28120    9.32980  -0.04860   -0.52091
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.88400    9.94590  -0.06190   -0.62237
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.42100    9.47000  -0.04900   -0.51742
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.44000   18.44000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.25000   17.27000  -0.02000   -0.11581
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.94920   12.95530  -0.00610   -0.04708
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.81760   10.80170   0.01590    0.14720
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.73400   11.72250   0.01150    0.09810
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.31360   12.29280   0.02080    0.16920
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.25640   11.24030   0.01610    0.14323
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.83980    9.86320  -0.02340   -0.23725
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.37050   10.41350  -0.04300   -0.41293
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25210   10.30710  -0.05500   -0.53361
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.26280   10.28610  -0.02330   -0.22652
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                        9.98040   10.00370  -0.02330   -0.23291
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.16590   10.20910  -0.04320   -0.42315
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.80660   11.78670   0.01990    0.16883
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.20370   10.22700  -0.02330   -0.22783
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.83000   14.37000   0.46000    3.20111
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.85000   26.51000  -1.66000   -6.26179
國泰大中華基金                                                   21.13000   21.43000  -0.30000   -1.39991
國泰小龍基金                                                     15.96000   16.13000  -0.17000   -1.05394
國泰中小成長基金                                                 45.86000   46.60000  -0.74000   -1.58798
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.25140    4.27470  -0.02330   -0.54507
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.08000   19.23000  -0.15000   -0.78003
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72010    0.72600  -0.00590   -0.81267
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68060    0.68620  -0.00560   -0.81609
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.19190    2.18960   0.00230    0.10504
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.65960    9.67570  -0.01610   -0.16640
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.24420    8.25790  -0.01370   -0.16590
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31680    0.31730  -0.00050   -0.15758
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.48200   11.48100   0.00100    0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.67880    1.68330  -0.00450   -0.26733
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.93220    9.93690  -0.00470   -0.04730
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32930    0.32950  -0.00020   -0.06070
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.47930    4.54350  -0.06420   -1.41301
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.09000   20.43000  -0.34000   -1.66422
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.65080    0.66190  -0.01110   -1.67699
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.30300    3.34330  -0.04030   -1.20540
國泰中港台基金台幣級別                                           14.82000   15.04000  -0.22000   -1.46277
國泰中港台基金美元級別                                            0.48580    0.49310  -0.00730   -1.48043
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.58000   27.87000  -0.29000   -1.04055
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.58000   12.43000   0.15000    1.20676
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.15000   37.01000  -0.86000   -2.32370
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.28510   10.27910   0.00600    0.05837
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.28530   10.27930   0.00600    0.05837
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.28550   10.27960   0.00590    0.05740
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33560    0.33540   0.00020    0.05963
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33560    0.33550   0.00010    0.02981
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33560    0.33550   0.00010    0.02981
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40900   12.40880   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.57000   29.17000  -0.60000   -2.05691
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.45380    2.45920  -0.00540   -0.21958
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35990    0.36170  -0.00180   -0.49765
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48850    0.48950  -0.00100   -0.20429
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.43000   13.51000  -0.08000   -0.59215
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46640    0.46910  -0.00270   -0.57557
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.93000    5.95000  -0.02000   -0.33613
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19070    0.19160  -0.00090   -0.46973
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41320    0.41330  -0.00010   -0.02420
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37440    0.37450  -0.00010   -0.02670
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43780    0.43780   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50460    0.50320   0.00140    0.27822
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.66000   20.79000  -0.13000   -0.62530
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.84000   22.07000  -0.23000   -1.04214
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.52040    2.50490   0.01550    0.61879
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.37320   11.33370   0.03950    0.34852
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.27030   10.23460   0.03570    0.34882
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37060    0.36930   0.00130    0.35202
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33470    0.33350   0.00120    0.35982
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49980    0.49660   0.00320    0.64438
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40260    0.40160   0.00100    0.24900
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.86000   18.82000   0.04000    0.21254
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61590    0.61480   0.00110    0.17892
國泰科技生化基金                                                 37.01000   37.84000  -0.83000   -2.19345
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.88000   27.02000  -0.14000   -0.51813
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.50000   13.44000   0.06000    0.44643
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  38.72500   39.04410  -0.31910   -0.81728
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.78240   19.63580   0.14660    0.74660
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.90640   19.19940  -0.29300   -1.52609
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.95980   40.22810  -0.26830   -0.66695
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.60940   40.78680  -0.17740   -0.43494
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       42.91870   42.92270  -0.00400   -0.00932
國泰紐幣2021保本基金                                             12.10790   12.10490   0.00300    0.02478
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.39330   12.39220   0.00110    0.00888
國泰紐幣保本基金                                                 12.38930   12.38900   0.00030    0.00242
國泰高科技基金                                                   13.61000   13.99000  -0.38000   -2.71623
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.58000   24.90000  -0.32000   -1.28514
國泰國泰基金台幣級別                                             24.58000   24.90000  -0.32000   -1.28514
國泰富時中國A50基金                                              17.93000   18.34000  -0.41000   -2.23555
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33620    0.33650  -0.00030   -0.08915
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46320    0.46210   0.00110    0.23804
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36820    0.36780   0.00040    0.10875
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50730    0.50520   0.00210    0.41568
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34970    0.34990  -0.00020   -0.05716
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48170    0.48050   0.00120    0.24974
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.65690   10.65810  -0.00120   -0.01126
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.69290    7.69380  -0.00090   -0.01170
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36020    0.36020   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25800    0.25800   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                2.23310    2.22950   0.00360    0.16147
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                  9.98040    9.99110  -0.01070   -0.10710
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                  0.32500    0.32540  -0.00040   -0.12293
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金     39.99110   39.94160   0.04950    0.12393
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.58000   19.88000  -0.30000   -1.50905
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.12000   12.18000  -0.06000   -0.49261
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39610    0.39810  -0.00200   -0.50239
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.27070    2.26700   0.00370    0.16321
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.50440    1.50200   0.00240    0.15979
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34320    0.34360  -0.00040   -0.11641
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36940    0.36980  -0.00040   -0.10817
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22970    0.22990  -0.00020   -0.08699
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.53260   10.54460  -0.01200   -0.11380
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.84750    6.85530  -0.00780   -0.11378
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.78000   13.57000   0.21000    1.54753
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.65000   37.81000  -1.16000   -3.06797
國泰價值卓越基金                                                 16.11000   16.63000  -0.52000   -3.12688
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.13000   11.21000  -0.08000   -0.71365
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38230    0.38480  -0.00250   -0.64969
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  38.69720   38.65750   0.03970    0.10270
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.28000   20.27000   0.01000    0.04933
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.81000   19.91000  -0.10000   -0.50226
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.60000   19.94000  -0.34000   -1.70512
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.09770   12.09730   0.00040    0.00331
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39690    0.39680   0.00010    0.02520
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.62390    9.62300   0.00090    0.00935
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.28000    8.33280  -0.05280   -0.63364
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.69680   10.65750   0.03930    0.36875
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30950    9.32940  -0.01990   -0.21330
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16890   11.16810   0.00080    0.00716
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.79670    9.77380   0.02290    0.23430
第一金大中華基金                                                 28.26000   28.85000  -0.59000   -2.04506
第一金小型精選基金                                               40.33000   41.69000  -1.36000   -3.26217
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.71000   13.75000  -0.04000   -0.29091
第一金中國世紀基金-美元                                           8.61410    8.70610  -0.09200   -1.05673
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.61490    8.70700  -0.09210   -1.05777
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.06000   10.16000  -0.10000   -0.98425
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.05000   10.16000  -0.11000   -1.08268
第一金中概平衡基金                                               26.70000   27.08000  -0.38000   -1.40325
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24700   15.24680   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.80600  177.80400   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.97300    9.94950   0.02350    0.23619
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.97300    9.94950   0.02350    0.23619
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.02740   14.03810  -0.01070   -0.07622
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.02790   14.03870  -0.01080   -0.07693
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.38000   13.39000  -0.01000   -0.07468
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.84900    9.90180  -0.05280   -0.53324
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.85230    9.90500  -0.05270   -0.53205
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.48790    9.53950  -0.05160   -0.54091
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.51270    9.56420  -0.05150   -0.53847
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.32610   10.34570  -0.01960   -0.18945
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.95720    9.97560  -0.01840   -0.18445
第一金全球大趨勢基金                                             23.53000   23.50000   0.03000    0.12766
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.26060    8.27420  -0.01360   -0.16437
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.87440    5.88400  -0.00960   -0.16315
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.49550    9.58590  -0.09040   -0.94305
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.49660    9.58700  -0.09040   -0.94294
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.22000    9.31000  -0.09000   -0.96670
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.85730    9.90950  -0.05220   -0.52677
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.85860    9.91090  -0.05230   -0.52770
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.62910    8.68180  -0.05270   -0.60702
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.19830   10.22630  -0.02800   -0.27380
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69220    9.74510  -0.05290   -0.54284
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69130    9.74420  -0.05290   -0.54289
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.97540    8.01060  -0.03520   -0.43942
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.84340    8.88220  -0.03880   -0.43683
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.84380    8.88250  -0.03870   -0.43569
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.18700   11.16890   0.01810    0.16206
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.18790   11.16980   0.01810    0.16204
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.00720   10.00110   0.00610    0.06099
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.79280   14.78320   0.00960    0.06494
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.01470   13.98570   0.02900    0.20735
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.03220   14.00310   0.02910    0.20781
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.13000   13.10000   0.03000    0.22901
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.15000   13.13000   0.02000    0.15232
第一金亞洲科技基金                                               19.72000   19.62000   0.10000    0.50968
第一金亞洲新興市場基金                                           13.63000   13.58000   0.05000    0.36819
第一金店頭市場基金                                               10.14000   10.51000  -0.37000   -3.52046
第一金創新趨勢基金                                               25.87000   26.92000  -1.05000   -3.90045
第一金電子基金                                                   35.83000   36.77000  -0.94000   -2.55643
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.76000   21.09000  -0.33000   -1.56472
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.06000   18.76000   0.30000    1.59915
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.40000    9.49000  -0.09000   -0.94837
統一大中華中小基金(美元)                                          8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
統一大中華中小基金(新台幣)                                       12.76000   12.82000  -0.06000   -0.46802
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
統一大滿貫基金-A類型                                             36.28000   37.28000  -1.00000   -2.68240
統一大滿貫基金-I類型                                             36.28000   37.28000  -1.00000   -2.68240
統一大龍印基金                                                   15.55000   15.63000  -0.08000   -0.51184
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
統一中小基金                                                     28.10000   28.83000  -0.73000   -2.53208
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.82460    9.86190  -0.03730   -0.37822
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.24970    9.25540  -0.00570   -0.06159
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.94610    8.95150  -0.00540   -0.06033
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.61340   11.65750  -0.04410   -0.37830
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.86100   10.86760  -0.00660   -0.06073
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.50150   10.50770  -0.00620   -0.05900
統一台灣動力基金                                                 18.72000   19.43000  -0.71000   -3.65414
統一全天候基金-A類型                                            116.17000  119.84000  -3.67000   -3.06242
統一全天候基金-I類型                                            116.17000  119.84000  -3.67000   -3.06242
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.04360    9.06000  -0.01640   -0.18102
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.82090    8.80880   0.01210    0.13736
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.77570    8.76340   0.01230    0.14036
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.31950    9.33640  -0.01690   -0.18101
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.08980    9.07740   0.01240    0.13660
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.04330    9.03060   0.01270    0.14063
統一全球債券組合基金                                             11.98980   11.99130  -0.00150   -0.01251
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.89000   15.88000   0.01000    0.06297
統一全球新科技基金(美元)                                         15.13000   15.05000   0.08000    0.53156
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.39000   14.32000   0.07000    0.48883
統一亞太基金                                                     26.76000   26.83000  -0.07000   -0.26090
統一亞洲大金磚基金                                               12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
統一奔騰基金                                                     63.76000   65.52000  -1.76000   -2.68620
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65530   16.65510   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
統一強漢基金(美元)                                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
統一強漢基金(新台幣)                                             26.03000   25.96000   0.07000    0.26965
統一統信基金                                                     34.05000   35.21000  -1.16000   -3.29452
統一黑馬基金                                                     63.85000   65.64000  -1.79000   -2.72700
統一新亞洲科技能源基金                                           19.02000   19.00000   0.02000    0.10526
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.05800    8.06560  -0.00760   -0.09423
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.19280   10.20240  -0.00960   -0.09410
統一經建基金                                                     49.20000   50.80000  -1.60000   -3.14961
統一龍馬基金                                                     74.27000   76.97000  -2.70000   -3.50786
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   23.91000   25.01000  -1.10000   -4.39824
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.19000   51.37000  -1.18000   -2.29706
野村中國機會基金                                                 13.73000   13.85000  -0.12000   -0.86643
野村巴西基金                                                      5.54000    5.54000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.29000   12.24000   0.05000    0.40850
野村台灣高股息基金                                               23.63000   23.67000  -0.04000   -0.16899
野村台灣運籌基金                                                 38.48000   39.29000  -0.81000   -2.06159
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.57780    9.58850  -0.01070   -0.11159
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.53140    9.53950  -0.00810   -0.08491
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.58600    9.59340  -0.00740   -0.07714
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.78520    9.79620  -0.01100   -0.11229
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.68970    9.69790  -0.00820   -0.08455
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.65500    9.66250  -0.00750   -0.07762
野村平衡基金                                                     19.86000   20.30000  -0.44000   -2.16749
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      11.10000   11.16000  -0.06000   -0.53763
野村全球生技醫療基金                                             17.90000   17.81000   0.09000    0.50533
野村全球品牌基金                                                 28.11000   28.25000  -0.14000   -0.49558
野村全球氣候變遷基金                                              8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.25000   13.29000  -0.04000   -0.30098
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.80000   19.87000  -0.07000   -0.35229
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.48000   12.54000  -0.06000   -0.47847
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                  10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.47740   10.47450   0.00290    0.02769
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.37810   10.37410   0.00400    0.03856
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.63110    9.65530  -0.02420   -0.25064
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.37520    9.39850  -0.02330   -0.24791
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.95220    8.97360  -0.02140   -0.23848
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.24950   11.27770  -0.02820   -0.25005
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.73990   10.76650  -0.02660   -0.24706
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.31430   10.33890  -0.02460   -0.23794
野村成長基金                                                     29.55000   29.86000  -0.31000   -1.03818
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.12260    9.14220  -0.01960   -0.21439
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.12500    9.14100  -0.01600   -0.17504
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.25860    9.27410  -0.01550   -0.16713
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.53460    9.55520  -0.02060   -0.21559
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.44980    9.46650  -0.01670   -0.17641
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.59110    9.60720  -0.01610   -0.16758
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.58980    9.61530  -0.02550   -0.26520
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.64450    9.66520  -0.02070   -0.21417
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.72350    9.74380  -0.02030   -0.20834
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.09290   10.11700  -0.02410   -0.23821
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.06470   10.08630  -0.02160   -0.21415
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.15350   10.17460  -0.02110   -0.20738
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.72930    8.74830  -0.01900   -0.21719
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.33860    9.36290  -0.02430   -0.25953
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.19960    9.22030  -0.02070   -0.22450
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.22720   13.25590  -0.02870   -0.21651
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.25690   12.28850  -0.03160   -0.25715
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.98970   10.01210  -0.02240   -0.22373
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.25000   10.24910   0.00090    0.00878
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.89860    9.89800   0.00060    0.00606
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.43740    9.43620   0.00120    0.01272
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.20340   11.20200   0.00140    0.01250
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.16880   10.17030  -0.00150   -0.01475
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.24230   11.24770  -0.00540   -0.04801
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.74410   10.74770  -0.00360   -0.03350
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.50140   10.50430  -0.00290   -0.02761
野村泰國基金                                                     42.04000   41.34000   0.70000    1.69328
野村高科技基金                                                   12.30000   12.83000  -0.53000   -4.13094
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.21340   10.21730  -0.00390   -0.03817
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.41880   10.43080  -0.01200   -0.11504
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.57980   10.55710   0.02270    0.21502
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.76830    9.77330  -0.00500   -0.05116
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.66090    9.66520  -0.00430   -0.04449
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.56350    9.56820  -0.00470   -0.04912
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.94340   11.95790  -0.01450   -0.12126
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.02000   12.98190   0.03810    0.29349
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.88130   10.88680  -0.00550   -0.05052
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.76810   10.77280  -0.00470   -0.04363
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.90790   10.91330  -0.00540   -0.04948
野村貨幣市場基金                                                 16.26250   16.26230   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.11000   16.07000   0.04000    0.24891
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價            10.07350   10.07780  -0.00430   -0.04267
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價              10.01900    9.98840   0.03060    0.30636
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     9.98650    9.95530   0.03120    0.31340
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民  9.84600    9.85760  -0.01160   -0.11768
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元  9.80590    9.81310  -0.00720   -0.07337
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺  9.80320    9.80960  -0.00640   -0.06524
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民  9.84600    9.85760  -0.01160   -0.11768
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元  9.80590    9.81310  -0.00720   -0.07337
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺  9.80320    9.80960  -0.00640   -0.06524
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.09740   10.16370  -0.06630   -0.65232
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價  10.05360   10.11190  -0.05830   -0.57655
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.03120   10.08860  -0.05740   -0.56896
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.09730   10.16370  -0.06640   -0.65331
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價  10.05360   10.11190  -0.05830   -0.57655
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.03120   10.08860  -0.05740   -0.56896
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.11310   10.10470   0.00840    0.08313
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99840    7.99210   0.00630    0.07883
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.81180   11.80240   0.00940    0.07964
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.73000    7.73000   0.00000    0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
野村精選貨幣市場基金                                             12.07700   12.07690   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.58000   12.63000  -0.05000   -0.39588
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.68000   11.69000  -0.01000   -0.08554
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.19000    8.29000  -0.10000   -1.20627
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.61000   11.75000  -0.14000   -1.19149
野村積極成長基金                                                 12.47000   12.60000  -0.13000   -1.03175
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.66000    9.93000  -0.27000   -2.71903
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  35.26000   36.26000  -1.00000   -2.75786
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.27040   10.26610   0.00430    0.04189
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.62310    8.62240   0.00070    0.00812
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.95270    7.95290  -0.00020   -0.00251
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87590    7.87540   0.00050    0.00635
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.64220   11.64010   0.00210    0.01804
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49740   10.49760  -0.00020   -0.00191
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.42790   10.42720   0.00070    0.00671
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          16.01000   16.03000  -0.02000   -0.12477
野村環球基金-美元計價                                            12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.39000   17.38000   0.01000    0.05754
野村鴻利基金                                                     23.00000   23.52000  -0.52000   -2.21088
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85680   16.85670   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.90000   21.32000  -0.42000   -1.96998
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.60000    9.42000   0.18000    1.91083
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.06000   14.03000   0.03000    0.21383
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.91000   14.88000   0.03000    0.20161
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.15150   10.14080   0.01070    0.10551
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.31930   13.30500   0.01430    0.10748
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71730    9.73300  -0.01570   -0.16131
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.70110    9.71680  -0.01570   -0.16158
凱基台商天下基金                                                 13.53000   13.45000   0.08000    0.59480
凱基台灣精五門基金                                               20.84000   21.26000  -0.42000   -1.97554
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.43000   10.48000  -0.05000   -0.47710
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.77930   10.83660  -0.05730   -0.52876
凱基亞太高股息基金                                               12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
凱基亞洲四金磚基金                                               17.43000   17.46000  -0.03000   -0.17182
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.07000   14.04000   0.03000    0.21368
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.79950   12.78670   0.01280    0.10010
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.54040   11.54030   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.53000   27.81000  -0.28000   -1.00683
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.97000   21.70000   0.27000    1.24424
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.42270   21.16150   0.26120    1.23432
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.08000   18.04000   0.04000    0.22173
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.38580   17.34050   0.04530    0.26124
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.80000    7.84000  -0.04000   -0.51020
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.88790   11.89010  -0.00220   -0.01850
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.68140   11.68180  -0.00040   -0.00342
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.18000   13.20000  -0.02000   -0.15152
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.99740   13.01040  -0.01300   -0.09992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.89000   13.95000  -0.06000   -0.43011
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.35000   34.06000   0.29000    0.85144
富邦NASDAQ-100基金                                               30.45000   30.29000   0.16000    0.52823
富邦上証180基金                                                  27.55000   28.08000  -0.53000   -1.88746
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.20680    0.20820  -0.00140   -0.67243
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.33000    6.38000  -0.05000   -0.78370
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.96000    7.74000   0.22000    2.84238
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 34.29000   36.56000  -2.27000   -6.20897
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.55920   11.59780  -0.03860   -0.33282
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.69360   10.73750  -0.04390   -0.40885
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.26530   10.32550  -0.06020   -0.58302
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.12960   10.16340  -0.03380   -0.33257
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.29620    9.33440  -0.03820   -0.40924
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.93140    8.98370  -0.05230   -0.58217
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.42910   20.40750   0.02160    0.10584
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.32070   11.31960   0.00110    0.00972
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.35910   10.38600  -0.02690   -0.25900
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.89520   12.91140  -0.01620   -0.12547
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89910    1.90190  -0.00280   -0.14722
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.45220    9.46400  -0.01180   -0.12468
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.43990    1.44210  -0.00220   -0.15256
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.72320   11.72340  -0.00020   -0.00171
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71170    1.71350  -0.00180   -0.10505
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.14870   10.14880  -0.00010   -0.00099
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50070    1.50230  -0.00160   -0.10650
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.45000   14.30000   0.15000    1.04895
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.84000   24.38000  -0.54000   -2.21493
富邦日本東証基金                                                 22.42000   22.71000  -0.29000   -1.27697
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.65000   44.10000  -0.45000   -1.02041
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.31000   50.20000  -0.89000   -1.77291
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.60000   53.39000  -0.79000   -1.47968
富邦台灣心基金                                                   23.40000   23.97000  -0.57000   -2.37797
富邦台灣釆吉50基金                                               49.02000   49.78000  -0.76000   -1.52672
富邦台灣科技指數基金                                             54.98000   55.76000  -0.78000   -1.39885
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.13860   41.43880  -0.30020   -0.72444
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35050   41.33000   0.02050    0.04960
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29570    0.29650  -0.00080   -0.26981
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.50130    2.49580   0.00550    0.22037
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33860    0.33890  -0.00030   -0.08852
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.52690   10.53700  -0.01010   -0.09585
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.17340    2.16870   0.00470    0.21672
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32480    0.32510  -0.00030   -0.09228
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.08610    9.09480  -0.00870   -0.09566
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           24.45000   24.47000  -0.02000   -0.08173
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.53000   32.65000  -0.12000   -0.36753
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63630   15.63620   0.00010    0.00064
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金        39.99950   39.99980  -0.00030   -0.00075
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.99950    0.00000  39.99950    0.00000
富邦長紅基金                                                     67.18000   68.80000  -1.62000   -2.35465
富邦科技基金                                                     26.10000   27.02000  -0.92000   -3.40489
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.16500   40.18600  -0.02100   -0.05226
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.27170   39.59450  -0.32280   -0.81526
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.82910   38.94920  -0.12010   -0.30835
富邦恒生國企ETF基金                                              20.14000   20.57000  -0.43000   -2.09042
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.24000   13.88000   0.36000    2.59366
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.42000   28.84000  -1.42000   -4.92372
富邦高成長基金                                                   25.61000   26.14000  -0.53000   -2.02754
富邦基金                                                         14.12000   14.37000  -0.25000   -1.73974
富邦深証100基金                                                   9.23000    9.48000  -0.25000   -2.63713
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.08000   21.27000  -0.19000   -0.89328
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40990    0.41000  -0.00010   -0.02439
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.27810   12.28150  -0.00340   -0.02768
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53030    9.53290  -0.00260   -0.02727
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30520    0.30530  -0.00010   -0.03275
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.87840    8.88080  -0.00240   -0.02702
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.53470    9.51810   0.01660    0.17440
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.99560    9.97750   0.01810    0.18141
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.46250    9.44600   0.01650    0.17468
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90670    9.88880   0.01790    0.18101
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.55000   20.81000  -0.26000   -1.24940
富邦精準基金                                                     48.54000   50.14000  -1.60000   -3.19107
富邦精銳中小基金                                                 12.18000   12.58000  -0.40000   -3.17965
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.04000   20.33000  -0.29000   -1.42646
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.03000   22.30000  -0.27000   -1.21076
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.48000    7.36000   0.12000    1.63043
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.84000   16.35000  -0.51000   -3.11927
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.75000   19.82000  -0.07000   -0.35318
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.51000   10.50970   0.00030    0.00285
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.45220   10.48810  -0.03590   -0.34229
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.52190   10.55670  -0.03480   -0.32965
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.24360   10.24340   0.00020    0.00195
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.14070   10.17550  -0.03480   -0.34200
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.18990   10.22360  -0.03370   -0.32963
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富達台灣成長基金                                                 31.12000   31.51000  -0.39000   -1.23770
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.83750    8.86770  -0.03020   -0.34056
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.31240    9.34840  -0.03600   -0.38509
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.05170    9.08640  -0.03470   -0.38189
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.77340    9.80700  -0.03360   -0.34261
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71640    9.75390  -0.03750   -0.38446
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.44470    9.48100  -0.03630   -0.38287
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.51420    9.55040  -0.03620   -0.37904
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.55910    8.58090  -0.02180   -0.25405
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.52500    9.55240  -0.02740   -0.28684
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.02470    9.05050  -0.02580   -0.28507
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.58500   10.61160  -0.02660   -0.25067
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.27570   10.30530  -0.02960   -0.28723
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.80510    9.83310  -0.02800   -0.28475
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.14400    9.16990  -0.02590   -0.28245
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.63170    9.65900  -0.02730   -0.28264
富達卓越領航全球組合基金                                         15.37000   15.42000  -0.05000   -0.32425
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.78360    8.81470  -0.03110   -0.35282
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.42920    9.46430  -0.03510   -0.37087
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.12980    9.16370  -0.03390   -0.36994
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.94800    9.98080  -0.03280   -0.32863
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.84380    9.88050  -0.03670   -0.37144
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.56700    9.60250  -0.03550   -0.36970
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.21700    9.25090  -0.03390   -0.36645
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.63250    9.66800  -0.03550   -0.36719
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.66000   10.76000  -0.10000   -0.92937
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.38000    8.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.69930    9.71390  -0.01460   -0.15030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.17790    9.20190  -0.02400   -0.26082
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.77550    8.79790  -0.02240   -0.25461
富蘭克林華美中華基金                                             13.49000   13.58000  -0.09000   -0.66274
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.66000   22.04000  -0.38000   -1.72414
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.79000   21.04000  -0.25000   -1.18821
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.91770    7.94880  -0.03110   -0.39125
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05560    9.10000  -0.04440   -0.48791
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73600    9.75150  -0.01550   -0.15895
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27290    9.28710  -0.01420   -0.15290
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.07510   11.07140   0.00370    0.03342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74870    8.78890  -0.04020   -0.45740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.17480    9.24170  -0.06690   -0.72389
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.17950   13.16260   0.01690    0.12839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.22020   10.31690  -0.09670   -0.93730
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11360   10.11160   0.00200    0.01978
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.66960    7.70450  -0.03490   -0.45298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.13670    9.18840  -0.05170   -0.56267
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.67830   10.67550   0.00280    0.02623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.56210    7.59610  -0.03400   -0.44760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.02750    9.07810  -0.05060   -0.55739
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40840   10.40810   0.00030    0.00288
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71570    7.75150  -0.03580   -0.46185
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.20010    8.23040  -0.03030   -0.36815
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.21500    9.26140  -0.04640   -0.50100
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.98910    9.99610  -0.00700   -0.07003
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.61770   12.62580  -0.00810   -0.06415
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.57000    8.74000  -0.17000   -1.94508
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.00000   11.07000  -0.07000   -0.63234
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.30550   13.30300   0.00250    0.01879
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.20000   10.30000  -0.10000   -0.97087
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.20000   10.30000  -0.10000   -0.97087
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
富蘭克林華美第一富基金                                           41.78000   42.83000  -1.05000   -2.45155
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.30060   10.30050   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.17000   14.09000   0.08000    0.56778
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.29000   15.24000   0.05000    0.32808
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.05360    8.12840  -0.07480   -0.92023
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.09230   11.11060  -0.01830   -0.16471
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.68650    9.74120  -0.05470   -0.56153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.10610   11.10350   0.00260    0.02342
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.96600    7.01380  -0.04780   -0.68151
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.17640    9.23910  -0.06270   -0.67864
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.27210   10.28400  -0.01190   -0.11571
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.66580   10.67760  -0.01180   -0.11051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.29000   20.29000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.60920   11.60840   0.00080    0.00689
復華人生目標基金                                                 39.49530   40.41180  -0.91650   -2.26790
復華大中華中小策略基金                                            9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
復華中小精選基金                                                 79.13000   82.26000  -3.13000   -3.80501
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.41000    8.49000  -0.08000   -0.94229
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.72000   10.77000  -0.05000   -0.46425
復華六年到期新興市場債券基金                                     10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
復華台灣智能基金                                                 12.32000   12.48000  -0.16000   -1.28205
復華全方位基金                                                   33.00000   33.92000  -0.92000   -2.71226
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.80000   13.73000   0.07000    0.50983
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.50000   21.39000   0.11000    0.51426
復華全球平衡基金-美元                                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.31000   20.27000   0.04000    0.19734
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.91000   16.78000   0.13000    0.77473
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.13000   16.01000   0.12000    0.74953
復華全球原物料基金                                                9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.71000   13.76000  -0.05000   -0.36337
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45590   11.46140  -0.00550   -0.04799
復華全球債券基金                                                 13.37490   13.41790  -0.04300   -0.32047
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
復華有利貨幣市場基金                                             13.43300   13.43280   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 12.90000   12.99000  -0.09000   -0.69284
復華亞太成長基金                                                 15.64000   15.57000   0.07000    0.44958
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
復華東協世紀基金                                                 12.69000   12.57000   0.12000    0.95465
復華南非幣長期收益基金A                                          13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
復華南非幣長期收益基金B                                           8.30000    8.32000  -0.02000   -0.24038
復華南非幣短期收益基金A                                          13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
復華恒生基金                                                     20.67000   21.10000  -0.43000   -2.03791
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.87000    8.65000   0.22000    2.54335
復華恒生單日正向二倍基金                                         30.72000   32.29000  -1.57000   -4.86219
復華神盾基金                                                     26.88300   27.66670  -0.78370   -2.83265
復華高成長基金                                                   69.82000   72.32000  -2.50000   -3.45686
復華高益策略組合基金                                             13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
復華貨幣市場基金                                                 14.39370   14.39350   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.58000   19.74000  -0.16000   -0.81054
復華富時台灣高股息低波動基金                                     52.27000   52.76000  -0.49000   -0.92873
復華復華基金                                                     21.92000   22.74000  -0.82000   -3.60598
復華華人世紀基金                                                 18.28000   18.45000  -0.17000   -0.92141
復華傳家二號基金                                                 31.39470   32.14940  -0.75470   -2.34748
復華傳家基金                                                     26.01630   26.91280  -0.89650   -3.33113
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.24000   14.21000   0.03000    0.21112
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.73000   11.75000  -0.02000   -0.17021
復華新興人民幣債券基金B                                           9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.30000   19.41000  -0.11000   -0.56672
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.68000    5.69000  -0.01000   -0.17575
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.86000   12.88000  -0.02000   -0.15528
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華滬深300 A股基金                                              20.64000   21.13000  -0.49000   -2.31898
復華數位經濟基金                                                 62.18000   64.86000  -2.68000   -4.13198
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惠理康和兩岸價值基金                                             11.45000   11.53000  -0.08000   -0.69384
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.82070    9.84610  -0.02540   -0.25797
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.66200    9.68690  -0.02490   -0.25705
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.97570   10.00150  -0.02580   -0.25796
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.78440    9.80960  -0.02520   -0.25689
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.75490    9.78410  -0.02920   -0.29844
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.19220   10.22210  -0.02990   -0.29250
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.77180    9.79040  -0.01860   -0.18998
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.21080   10.22960  -0.01880   -0.18378
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.77090    9.78950  -0.01860   -0.19000
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.21340   10.23210  -0.01870   -0.18276
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.32670    9.35210  -0.02540   -0.27160
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.45900    8.54780  -0.08880   -1.03886
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.37050    8.45820  -0.08770   -1.03686
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.60070   11.58520   0.01550    0.13379
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.54170   10.60470  -0.06300   -0.59408
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.55370   10.61610  -0.06240   -0.58779
景順主流基金                                                     18.82000   19.08000  -0.26000   -1.36268
景順台灣科技基金                                                 32.69000   33.19000  -0.50000   -1.50648
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.77000    9.86000  -0.09000   -0.91278
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
景順全球科技基金                                                 22.25000   22.09000   0.16000    0.72431
景順全球康健基金                                                 19.04000   19.03000   0.01000    0.05255
景順貨幣市場基金                                                 15.93380   15.93360   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.62000   35.13000  -0.51000   -1.45175
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.92000   13.92000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70040    8.69720   0.00320    0.03679
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          7.99110    8.00060  -0.00950   -0.11874
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.10450   11.10040   0.00410    0.03694
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.17700   10.18900  -0.01200   -0.11777
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.00000    8.06000  -0.06000   -0.74442
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.73000    7.79000  -0.06000   -0.77022
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.26000   11.35000  -0.09000   -0.79295
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46160    9.46790  -0.00630   -0.06654
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.58340    9.58920  -0.00580   -0.06048
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.74920    9.75580  -0.00660   -0.06765
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.87730    9.88330  -0.00600   -0.06071
華南永昌永昌基金                                                 19.45000   19.78000  -0.33000   -1.66835
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.33620   14.34380  -0.00760   -0.05298
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.13000   16.22000  -0.09000   -0.55487
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.87000   13.82000   0.05000    0.36179
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.65000   13.61000   0.04000    0.29390
華南永昌物聯網精選基金                                           12.28000   12.45000  -0.17000   -1.36546
華南永昌策略報酬基金                                             10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19970   16.19950   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.52120   24.67290  -0.15170   -0.61484
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93420   11.93400   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15110   10.15250  -0.00140   -0.01379
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.06000   10.08860  -0.02860   -0.28349
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.80840    9.80980  -0.00140   -0.01427
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.68840    9.71590  -0.02750   -0.28304
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.98050    9.98590  -0.00540   -0.05408
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.83130    9.86310  -0.03180   -0.32241
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.73770    9.74300  -0.00530   -0.05440
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.58580    9.61680  -0.03100   -0.32235
華頓中小型基金                                                   27.96000   28.12000  -0.16000   -0.56899
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.86710   11.90280  -0.03570   -0.29993
華頓台灣基金                                                     30.47000   31.79000  -1.32000   -4.15225
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51650   11.51640   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.34000   17.33000   0.01000    0.05770
華頓全球高收益債券基金A                                          13.43870   13.44650  -0.00780   -0.05801
華頓全球高收益債券基金B                                           8.33050    8.38180  -0.05130   -0.61204
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.91000    5.99000  -0.08000   -1.33556
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.70130    2.72280  -0.02150   -0.78963
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.10260   12.28720  -0.18460   -1.50238
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.39530    0.40140  -0.00610   -1.51968
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.48730   11.53700  -0.04970   -0.43079
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.45880   10.51650  -0.05770   -0.54866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.23170   10.35060  -0.11890   -1.14873
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.23620    9.36680  -0.13060   -1.39429
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.51820   10.64100  -0.12280   -1.15403
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.53900    9.67450  -0.13550   -1.40059
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.98000   10.11000  -0.13000   -1.28586
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.79000   10.93000  -0.14000   -1.28088
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.49690    2.49130   0.00560    0.22478
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.05450    2.04960   0.00490    0.23907
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.70520   11.76590  -0.06070   -0.51590
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.50230    9.59180  -0.08950   -0.93309
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36470    0.36660  -0.00190   -0.51828
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30280    0.30560  -0.00280   -0.91623
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.44000    3.46000  -0.02000   -0.57803
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.43000   15.60000  -0.17000   -1.08974
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                 24.87000   25.24000  -0.37000   -1.46593
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
匯豐安富基金                                                     25.95000   26.19000  -0.24000   -0.91638
匯豐成功基金                                                     41.40000   41.81000  -0.41000   -0.98063
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.57910    2.56580   0.01330    0.51836
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.35020    2.34640   0.00380    0.16195
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.53860   11.56380  -0.02520   -0.21792
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.90930    7.96820  -0.05890   -0.73919
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37810    0.37890  -0.00080   -0.21114
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33680    0.33910  -0.00230   -0.67827
匯豐金磚動力基金                                                 14.22000   14.36000  -0.14000   -0.97493
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97870   14.97860   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.04000    5.09000  -0.05000   -0.98232
匯豐新鑽動力基金                                                 11.24000   11.27000  -0.03000   -0.26619
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.51810    5.57020  -0.05210   -0.93533
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.11910    9.14250  -0.02340   -0.25595
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.52000   54.34000  -0.82000   -1.50902
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.52000   54.34000  -0.82000   -1.50902
匯豐龍騰電子基金                                                 38.52000   39.33000  -0.81000   -2.05950
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.27230   12.28860  -0.01630   -0.13264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.11000   20.88000  -0.77000   -3.68774
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.72000   10.83000  -0.11000   -1.01570
新光中國成長基金(美元)                                           10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.75000   10.83000  -0.08000   -0.73869
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.57210   10.62060  -0.04850   -0.45666
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.82450    9.83520  -0.01070   -0.10879
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05970   10.07720  -0.01750   -0.17366
新光台灣富貴基金                                                 23.58000   23.84000  -0.26000   -1.09060
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.29000   12.22000   0.07000    0.57283
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98980   10.00430  -0.01450   -0.14494
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.69470    9.71510  -0.02040   -0.20998
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64290    9.65680  -0.01390   -0.14394
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.34760    9.36720  -0.01960   -0.20924
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.43000   10.55000  -0.12000   -1.13744
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
新光吉星貨幣市場基金                                             15.44000   15.43980   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
新光亞洲精選基金-美金                                            23.09000   23.16000  -0.07000   -0.30225
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.23000   23.32000  -0.09000   -0.38593
新光兩岸優勢基金                                                 12.36000   12.42000  -0.06000   -0.48309
新光店頭基金                                                     26.53000   27.28000  -0.75000   -2.74927
新光南非幣保本基金                                               11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
新光特選內需收益ETF基金                                          20.22000   20.31000  -0.09000   -0.44313
新光創新科技基金                                                 15.68000   16.12000  -0.44000   -2.72953
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.79430    9.82140  -0.02710   -0.27593
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.05640   10.07940  -0.02300   -0.22819
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.70820    9.72830  -0.02010   -0.20661
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.30520    9.33080  -0.02560   -0.27436
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.56110    9.58080  -0.01970   -0.20562
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.22780    9.24690  -0.01910   -0.20656
新光澳幣八年期保本基金                                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光澳幣保本基金                                                 11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.07190   10.06820   0.00370    0.03675
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.82900    9.82450   0.00450    0.04580
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.76130    9.77020  -0.00890   -0.09109
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.96110    9.97020  -0.00910   -0.09127
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91090    9.91990  -0.00900   -0.09073
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.71000    9.71880  -0.00880   -0.09055
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.68430    9.69240  -0.00810   -0.08357
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.88450    9.89270  -0.00820   -0.08289
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.55000    7.56000  -0.01000   -0.13228
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.82240    9.84390  -0.02150   -0.21841
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44830    9.46920  -0.02090   -0.22072
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.75590    9.78930  -0.03340   -0.34119
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.43190    9.46420  -0.03230   -0.34129
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50480    9.53710  -0.03230   -0.33868
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.89500    9.92840  -0.03340   -0.33641
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.82130   13.86790  -0.04660   -0.33603
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.53520    8.56400  -0.02880   -0.33629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.44710   37.58300  -0.13590   -0.36160
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.24120   38.52960  -0.28840   -0.74852
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.34320   39.76490  -0.42170   -1.06048
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17420   11.17310   0.00110    0.00985
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95540    9.93160   0.02380    0.23964
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.40030   13.50380  -0.10350   -0.76645
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.09500   10.15010  -0.05510   -0.54285
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
群益大印度基金-人民幣                                            14.48520   14.48720  -0.00200   -0.01381
群益大印度基金-美元                                              13.73060   13.70160   0.02900    0.21165
群益大印度基金-新臺幣                                            12.92000   12.90000   0.02000    0.15504
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.81100   12.92400  -0.11300   -0.87434
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.45200   12.53350  -0.08150   -0.65026
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.88090   11.98570  -0.10480   -0.87438
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.53830   10.60730  -0.06900   -0.65050
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.28080   10.37140  -0.09060   -0.87356
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.15500    9.21490  -0.05990   -0.65003
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.92230   10.00980  -0.08750   -0.87414
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.13220    9.19190  -0.05970   -0.64948
群益中小型股基金                                                 50.77000   52.16000  -1.39000   -2.66488
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.91040    9.95860  -0.04820   -0.48400
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.27350    9.29760  -0.02410   -0.25921
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.63430    8.65610  -0.02180   -0.25185
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.76020    8.80280  -0.04260   -0.48394
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.19700    8.21830  -0.02130   -0.25918
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.63260    7.65200  -0.01940   -0.25353
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.96800   10.96550   0.00250    0.02280
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.62980   10.62680   0.00300    0.02823
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.82920    9.81210   0.01710    0.17427
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.18490    9.24240  -0.05750   -0.62213
群益中國新機會基金N-美元                                          8.50050    8.53450  -0.03400   -0.39838
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.14560    8.19670  -0.05110   -0.62342
群益中國新機會基金-美元                                           9.08900    9.12540  -0.03640   -0.39889
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
群益平衡王基金                                                   19.59490   19.82660  -0.23170   -1.16863
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.95000    5.95000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             11.08070   11.09090  -0.01020   -0.09197
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.66010   10.64590   0.01420    0.13338
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.97780    9.98690  -0.00910   -0.09112
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.59920    9.58640   0.01280    0.13352
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.04890   10.08430  -0.03540   -0.35104
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.84520    9.88100  -0.03580   -0.36231
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.44490    9.47820  -0.03330   -0.35133
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.34990    9.38400  -0.03410   -0.36338
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.10710   10.14270  -0.03560   -0.35099
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.15400   10.19100  -0.03700   -0.36307
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.61130    9.64520  -0.03390   -0.35147
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.00380   10.04020  -0.03640   -0.36254
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.21780   10.23610  -0.01830   -0.17878
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.43150    7.44480  -0.01330   -0.17865
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.11740   10.11320   0.00420    0.04153
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                     10.02280   10.02080   0.00200    0.01996
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.16310   10.16080   0.00230    0.02264
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.11740   10.11320   0.00420    0.04153
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                     10.02280   10.02080   0.00200    0.01996
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.16300   10.16080   0.00220    0.02165
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.11740   10.11320   0.00420    0.04153
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                    10.02280   10.02080   0.00200    0.01996
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.16300   10.16080   0.00220    0.02165
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.11740   10.11320   0.00420    0.04153
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                    10.02280   10.02080   0.00200    0.01996
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.16300   10.16080   0.00220    0.02165
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.97220   15.94360   0.02860    0.17938
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.64000   15.61000   0.03000    0.19218
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
群益印度中小基金N-美元                                           10.13090   10.11550   0.01540    0.15224
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
群益印度中小基金-人民幣                                          16.20960   16.22160  -0.01200   -0.07398
群益印度中小基金-美元                                            14.48980   14.46790   0.02190    0.15137
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.63000   16.60000   0.03000    0.18072
群益多利策略組合基金                                             11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.46000   15.43000   0.03000    0.19443
群益安家基金                                                     26.60710   27.28340  -0.67630   -2.47880
群益安穩貨幣市場基金                                             16.08010   16.07990   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             23.94000   23.81000   0.13000    0.54599
群益亞太中小基金                                                 12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.01000   17.05000  -0.04000   -0.23460
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70290    9.71090  -0.00800   -0.08238
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47880    7.48500  -0.00620   -0.08283
群益店頭市場基金                                                106.89000  110.65000  -3.76000   -3.39810
群益東方盛世基金                                                  9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          13.55570   13.44060   0.11510    0.85636
群益東協成長基金-美元                                            11.99240   11.86390   0.12850    1.08312
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.77000   11.64000   0.13000    1.11684
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23380   11.24170  -0.00790   -0.07027
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66710   10.67560  -0.00850   -0.07962
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.11610   10.12380  -0.00770   -0.07606
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.89100    9.89800  -0.00700   -0.07072
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.39520    9.40280  -0.00760   -0.08083
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.90780    8.91460  -0.00680   -0.07628
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.67960    9.68640  -0.00680   -0.07020
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.56250    9.57010  -0.00760   -0.07941
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.95140    9.95900  -0.00760   -0.07631
群益長安基金                                                     30.35000   31.12000  -0.77000   -2.47429
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.97520   14.90910   0.06610    0.44335
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.35000   14.29000   0.06000    0.41987
群益真善美基金                                                   17.36130   17.55770  -0.19640   -1.11860
群益馬拉松基金A類型                                             128.73000  133.15000  -4.42000   -3.31956
群益深証中小板基金                                               12.60000   12.90000  -0.30000   -2.32558
群益創新科技基金                                                 33.93000   35.15000  -1.22000   -3.47084
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.82330    9.93020  -0.10690   -1.07651
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.11200    9.19050  -0.07850   -0.85414
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.42000    9.51000  -0.09000   -0.94637
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.69750   10.81400  -0.11650   -1.07731
群益華夏盛世基金-美元                                            10.04730   10.13380  -0.08650   -0.85358
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.44000   16.58000  -0.14000   -0.84439
群益奧斯卡基金                                                   28.76000   29.66000  -0.90000   -3.03439
群益新興金鑽基金-美元                                            12.35820   12.35530   0.00290    0.02347
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   24.55000   25.22000  -0.67000   -2.65662
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.35000   20.25000   0.10000    0.49383
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.16000    8.03000   0.13000    1.61893
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.92000   14.37000  -0.45000   -3.13152
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.63620   11.59860   0.03760    0.32418
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.24320   11.22420   0.01900    0.16928
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16080   11.13950   0.02130    0.19121
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.54570    8.51810   0.02760    0.32402
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.12310    9.10770   0.01540    0.16909
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.73310    8.71640   0.01670    0.19159
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.08410   10.06720   0.01690    0.16787
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.48000   31.17000  -0.69000   -2.21367
德信中國精選成長基金                                             11.15000   11.23000  -0.08000   -0.71238
德信台灣主流中小基金                                             20.10000   20.59000  -0.49000   -2.37980
德信新興股票組合基金                                             11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
德信萬保貨幣市場基金                                             11.93000   11.92990   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.74310   10.75090  -0.00780   -0.07255
德信數位時代基金                                                 28.74000   28.87000  -0.13000   -0.45029
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65840   11.65820   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.76000   16.92000  -0.16000   -0.94563
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.73000   19.97000  -0.24000   -1.20180
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.32000   0.01000    0.13661
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.42330   10.45010  -0.02680   -0.25646
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.91670   14.86720   0.04950    0.33295
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.13840    8.18080  -0.04240   -0.51829
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.05720   11.11560  -0.05840   -0.52539
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.36710   11.37000  -0.00290   -0.02551
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.04800   13.05040  -0.00240   -0.01839
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摩根大歐洲基金                                                   18.61000   18.75000  -0.14000   -0.74667
摩根中小基金                                                     25.01000   25.45000  -0.44000   -1.72888
摩根中國A股基金                                                  13.56000   13.80000  -0.24000   -1.73913
摩根中國A股基金(美元)                                            10.73000   10.92000  -0.19000   -1.73993
摩根中國亮點基金                                                 13.55000   13.70000  -0.15000   -1.09489
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.15280   11.28780  -0.13500   -1.19598
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.37700   12.50780  -0.13080   -1.04575
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.48640    9.60040  -0.11400   -1.18745
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.47380   12.62450  -0.15070   -1.19371
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.32310   14.47440  -0.15130   -1.04529
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.33000   21.67000  -0.34000   -1.56899
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.33000   21.67000  -0.34000   -1.56899
摩根台灣增長基金                                                 52.73000   53.58000  -0.85000   -1.58641
摩根平衡基金                                                     28.73000   29.04000  -0.31000   -1.06749
摩根全球α基金                                                   19.40000   19.40000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                 15.30450   15.34850  -0.04400   -0.28667
摩根全球發現基金                                                 12.80000   12.86000  -0.06000   -0.46656
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77820    9.79450  -0.01630   -0.16642
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.76130   10.77210  -0.01080   -0.10026
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16290   10.17940  -0.01650   -0.16209
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.42670   11.44550  -0.01880   -0.16426
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                10.02690   10.04320  -0.01630   -0.16230
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.64850   10.67950  -0.03100   -0.29028
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.61980   13.65950  -0.03970   -0.29064
摩根亞洲基金                                                     57.26000   57.34000  -0.08000   -0.13952
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.53840    8.55380  -0.01540   -0.18004
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.95040    9.96430  -0.01390   -0.13950
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.80550    8.82110  -0.01560   -0.17685
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.32670   12.34820  -0.02150   -0.17411
摩根東方內需機會基金                                             18.14000   18.16000  -0.02000   -0.11013
摩根東方科技基金                                                 35.52000   35.72000  -0.20000   -0.55991
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
摩根金龍收成基金                                                 22.22000   22.40000  -0.18000   -0.80357
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07550   15.07540   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.70000   14.63000   0.07000    0.47847
摩根新金磚五國基金                                               11.71000   11.74000  -0.03000   -0.25554
摩根新絲路基金                                                   10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
摩根新興35基金                                                   13.59000   13.62000  -0.03000   -0.22026
摩根新興日本基金                                                 25.05000   24.87000   0.18000    0.72376
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.53790    7.54920  -0.01130   -0.14968
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.84580    9.85630  -0.01050   -0.10653
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.58000    9.59430  -0.01430   -0.14905
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.76390   10.78020  -0.01630   -0.15120
摩根新興科技基金                                                 59.45000   60.58000  -1.13000   -1.86530
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.36540    8.37150  -0.00610   -0.07287
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.56930   10.57710  -0.00780   -0.07374
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.75320    8.77000  -0.01680   -0.19156
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55180    9.56540  -0.01360   -0.14218
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.98560    9.00260  -0.01700   -0.18883
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.00630   10.02540  -0.01910   -0.19052
摩根龍揚基金                                                     33.22000   33.48000  -0.26000   -0.77658
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.18000   11.24000  -0.06000   -0.53381
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.40000   11.46000  -0.06000   -0.52356
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.36190    9.36370  -0.00180   -0.01922
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27610   11.27830  -0.00220   -0.01951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.63000   26.45000  -0.82000   -3.10019
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.78960   11.81240  -0.02280   -0.19302
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.05020   11.06760  -0.01740   -0.15722
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.00540   10.02080  -0.01540   -0.15368
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.30080   10.32080  -0.02000   -0.19378
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.70530    9.72060  -0.01530   -0.15740
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.78200    8.79550  -0.01350   -0.15349
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.34150   10.36430  -0.02280   -0.21999
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.32740   10.34950  -0.02210   -0.21354
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.81030    9.82440  -0.01410   -0.14352
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.88950    9.90300  -0.01350   -0.13632
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.59190    9.60570  -0.01380   -0.14366
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.66890    9.68220  -0.01330   -0.13737
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.33140   11.31260   0.01880    0.16619
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.11470   11.10620   0.00850    0.07653
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21350   10.20520   0.00830    0.08133
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.77530   10.75740   0.01790    0.16640
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.55270   10.54470   0.00800    0.07587
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.70000    9.69210   0.00790    0.08151
聯邦金鑽平衡基金                                                 24.18320   24.92200  -0.73880   -2.96445
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.74070    9.72790   0.01280    0.13158
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.98600    9.97220   0.01380    0.13838
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.74070    9.72790   0.01280    0.13158
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.98600    9.97220   0.01380    0.13838
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15980   13.15970   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 12.97000   13.41000  -0.44000   -3.28113
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06680   16.07230  -0.00550   -0.03422
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.82580   12.85550  -0.02970   -0.23103
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.40560   12.39300   0.01260    0.10167
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.91560   11.90350   0.01210    0.10165
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76680   11.78060  -0.01380   -0.11714
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02700   11.03620  -0.00920   -0.08336
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54400   10.55640  -0.01240   -0.11746
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62510    8.63230  -0.00720   -0.08341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.91000   38.57000  -0.66000   -1.71117
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.58000   15.60000  -0.02000   -0.12821
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.23000   13.26000  -0.03000   -0.22624
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.47000   12.48000  -0.01000   -0.08013
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.98000    7.99000  -0.01000   -0.12516
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.12000   12.13000  -0.01000   -0.08244
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.54000   11.51000   0.03000    0.26064
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.14000   12.20000  -0.06000   -0.49180
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.44000   15.49000  -0.05000   -0.32279
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.43000   15.48000  -0.05000   -0.32300
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.70000   20.73000  -0.03000   -0.14472
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.85000  -0.02000   -0.10610
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.35000   16.39000  -0.04000   -0.24405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.46000   15.48000  -0.02000   -0.12920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.64000   15.66000  -0.02000   -0.12771
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.04000   14.05000  -0.01000   -0.07117
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.71000   14.73000  -0.02000   -0.13578
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.41000   18.43000  -0.02000   -0.10852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.16000   14.18000  -0.02000   -0.14104
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.21000   13.22000  -0.01000   -0.07564
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.99380   14.99370   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.51580   10.52680  -0.01100   -0.10450
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.85470   13.86980  -0.01510   -0.10887
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.60850    7.61640  -0.00790   -0.10372
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.95000   13.98000  -0.03000   -0.21459
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.01000   14.04000  -0.03000   -0.21368
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.33000   24.02000  -0.69000   -2.87261
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.19000   12.41000  -0.22000   -1.77276
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.80000   13.00000  -0.20000   -1.53846
瀚亞巴西基金                                                      4.79000    4.78000   0.01000    0.20921
瀚亞外銷基金                                                     44.51000   45.77000  -1.26000   -2.75289
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.45000   11.51000  -0.06000   -0.52129
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.66310   10.64690   0.01620    0.15216
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34670   10.35140  -0.00470   -0.04540
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.25380   12.25900  -0.00520   -0.04242
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13060   10.10920   0.02140    0.21169
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53080    7.58240  -0.05160   -0.68052
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.02840    8.07250  -0.04410   -0.54630
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12440    8.15670  -0.03230   -0.39599
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14620    7.17580  -0.02960   -0.41250
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.88300    8.93520  -0.05220   -0.58421
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26470    9.32820  -0.06350   -0.68073
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.38540    9.43690  -0.05150   -0.54573
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.25910    9.31350  -0.05440   -0.58410
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.67000   14.77000  -0.10000   -0.67705
瀚亞印度基金-美元                                                13.98000   14.03000  -0.05000   -0.35638
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.79000   30.91000  -0.12000   -0.38822
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.27000   12.31000  -0.04000   -0.32494
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.90660   11.92740  -0.02080   -0.17439
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.06890   13.01540   0.05350    0.41105
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.94530   10.95870  -0.01340   -0.12228
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.68930   10.70170  -0.01240   -0.11587
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.73370   11.72000   0.01370    0.11689
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.26840    9.28450  -0.01610   -0.17341
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.72870    9.68890   0.03980    0.41078
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.15850    9.16970  -0.01120   -0.12214
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.93400    8.94450  -0.01050   -0.11739
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.23560    9.22480   0.01080    0.11708
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.52780   14.52900  -0.00120   -0.00826
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.87090   10.89830  -0.02740   -0.25142
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79290   10.79440  -0.00150   -0.01390
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.73030   12.73140  -0.00110   -0.00864
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.67000   21.88000  -0.21000   -0.95978
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55880   13.55870   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.75000   26.54000   0.21000    0.79126
瀚亞高科技基金                                                   60.80000   61.98000  -1.18000   -1.90384
瀚亞理財通基金                                                   27.76000   27.97000  -0.21000   -0.75080
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
瀚亞菁華基金                                                     24.21000   24.65000  -0.44000   -1.78499
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.21950   13.24050  -0.02100   -0.15860
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.37980    9.39460  -0.01480   -0.15754
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.69780   10.72430  -0.02650   -0.24710
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.36150   10.28170   0.07980    0.77614
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.58860   10.61330  -0.02470   -0.23273
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.93300    9.95560  -0.02260   -0.22701
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.04280   10.04290  -0.00010   -0.00100
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.58140    8.60260  -0.02120   -0.24644
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.99530    7.93370   0.06160    0.77643
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.12130    9.14260  -0.02130   -0.23298
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.44010    8.45930  -0.01920   -0.22697
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99450    7.99450   0.00000    0.00000
瀚亞電通網基金                                                   15.69000   16.07000  -0.38000   -2.36465
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.73360   13.74210  -0.00850   -0.06185
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.50570   10.51840  -0.01270   -0.12074
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.01090   10.01760  -0.00670   -0.06688
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.56850   11.57570  -0.00720   -0.06220
瀚亞歐洲基金                                                     12.04000   12.14000  -0.10000   -0.82372
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