[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/02 107/08/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.83000 14.37000 0.46000 3.20111 元大滬深300單日反向1倍基金 16.09000 15.62000 0.47000 3.00896 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.96000 7.74000 0.22000 2.84238 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.24000 13.88000 0.36000 2.59366 復華恒生單日反向一倍基金 8.87000 8.65000 0.22000 2.54335 元大印尼指數基金 8.73600 8.52800 0.20800 2.43902 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.60000 9.42000 0.18000 1.91083 野村泰國基金 42.04000 41.34000 0.70000 1.69328 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.48000 7.36000 0.12000 1.63043 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.16000 8.03000 0.13000 1.61893 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.74000 17.46000 0.28000 1.60367 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.06000 18.76000 0.30000 1.59915 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.78000 13.57000 0.21000 1.54753 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.17000 11.00000 0.17000 1.54545 元大台灣50單日反向1倍基金 12.17000 11.99000 0.18000 1.50125 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.54000 11.37000 0.17000 1.49516 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.34000 16.11000 0.23000 1.42768 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.97000 21.70000 0.27000 1.24424 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.42270 21.16150 0.26120 1.23432 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676 群益東協成長基金-新臺幣 11.77000 11.64000 0.13000 1.11684 群益東協成長基金-美元 11.99240 11.86390 0.12850 1.08312 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.45000 14.30000 0.15000 1.04895 復華東協世紀基金 12.69000 12.57000 0.12000 0.95465 群益東協成長基金-人民幣 13.55570 13.44060 0.11510 0.85636 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.35000 34.06000 0.29000 0.85144 瀚亞美國高科技基金 26.75000 26.54000 0.21000 0.79126 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.99530 7.93370 0.06160 0.77643 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.36150 10.28170 0.07980 0.77614 復華全球物聯網科技基金-美元 16.91000 16.78000 0.13000 0.77473 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------