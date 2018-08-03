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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/02  107/08/01 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.83000   14.37000   0.46000    3.20111
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.09000   15.62000   0.47000    3.00896
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.96000    7.74000   0.22000    2.84238
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.24000   13.88000   0.36000    2.59366
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.87000    8.65000   0.22000    2.54335
元大印尼指數基金                                                  8.73600    8.52800   0.20800    2.43902
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.60000    9.42000   0.18000    1.91083
野村泰國基金                                                     42.04000   41.34000   0.70000    1.69328
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.48000    7.36000   0.12000    1.63043
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.16000    8.03000   0.13000    1.61893
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.74000   17.46000   0.28000    1.60367
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.06000   18.76000   0.30000    1.59915
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.78000   13.57000   0.21000    1.54753
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.17000   11.00000   0.17000    1.54545
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.17000   11.99000   0.18000    1.50125
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.54000   11.37000   0.17000    1.49516
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.34000   16.11000   0.23000    1.42768
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.97000   21.70000   0.27000    1.24424
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.42270   21.16150   0.26120    1.23432
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.58000   12.43000   0.15000    1.20676
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.77000   11.64000   0.13000    1.11684
群益東協成長基金-美元                                            11.99240   11.86390   0.12850    1.08312
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.45000   14.30000   0.15000    1.04895
復華東協世紀基金                                                 12.69000   12.57000   0.12000    0.95465
群益東協成長基金-人民幣                                          13.55570   13.44060   0.11510    0.85636
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.35000   34.06000   0.29000    0.85144
瀚亞美國高科技基金                                               26.75000   26.54000   0.21000    0.79126
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.99530    7.93370   0.06160    0.77643
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.36150   10.28170   0.07980    0.77614
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.91000   16.78000   0.13000    0.77473
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