長和今公布上半年業績 大行料獲利增14% 券商估介乎164-181億元

長和 (0001-HK) 及長實 (1113-HK) 今 (2) 日將公佈 6 月底止中期業績。多間大行預期，長和受惠於歐元及英鎊匯兌收益，加上基建業務收益入帳，預期其經常性盈利增長 13% 至 14%，並估計長實基礎盈利只有港幣 78 億元，但是出售上海世紀匯及中環中心會獲得 62 億及港幣 145 億元出售收益。

瑞銀及中信里昂預期，長和的經常性盈利增長 13% 至 14%，分別為港幣 179 億 181 億元。中信里昂則關注到長和近期進行多宗大交易，出售項目會否有助去槓桿。

在長實方面，高盛則估計其基礎盈利只有港幣 78 億元，較去年同期的港幣 91 億元為少，但是預期出售上海世紀匯及中環中心將提供 62 億及港幣 145 億元出售收益，包括飛機租賃及基建業務則會提供港幣 28 億元除息稅前盈利貢獻。

野村則估計，長實重建和記大廈，將有更佳海景，料估值比美利大廈改建酒店的估值為高。

高盛估計，長和上半年純利可按年升 13.5% 至港幣 180.67 億元，屬券商中最樂觀，主要受惠於有利外匯環境及油價上升，估計其核心 EBIT(除息稅前利潤) 港幣 342.66 億元，年增 14%。

該行估計，長和旗下零售業務上半年 EBIT 可按年升 13% 至港幣 59.12 億元，指屈臣氏在中國內地同店業務表現穩定，料赫斯基能源貢獻上半年 EBIT 達 23 億元，按年大升 1.74 倍。

該行預料，長和旗下電訊業務上半年 EBIT 達港幣 78.93 億元，按年跌 3%，主要是香港業務因出售固網業務令收益降低，估計 3 集團歐洲業務上半年 EBIT 為港幣 76.43 億元 (年升 2%)。

至於基建業務方面，高盛料長和相關業務於上半年 EBIT 為 130.24 億元 (年升 9%)，料期內受惠上年 3 個新收購項目所帶動。該行估計，長和每股中期息派港幣 0.84 元，年升 8%。

阿思達克財經綜合 5 間券商預測，長和上半年純利介乎港幣 164.48 億元至 181 億元，較 2017 年同期港幣 159.19 億元，年增 3.3% 至 13.7%，中位數為港幣 180 億元，年升 13.1%；券商料其每股中期盈利預測介乎港幣 4.26 至 4.68 元，年增 3.1% 至 13.3%。

此外，長和公佈其應佔意大利 Wind Tre 50% 的除息稅、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 為 4.67 億歐元，按年增 3.8%，經調整應佔 Wind Tre 的 EBITDA 為 4.83 億歐元，按年減 6%。

另長和旗下 TOM 集團 (2383-HK) 昨日公佈 6 月底止中期業績，期內虧損港幣 6445.3 萬元，按年減少 53.39%。旗下科技投資部門罕錄盈利，賺港幣 110.6 萬元，媒體分部盈利更大增 11 倍，賺港幣 2567.3 萬元。

長和昨 (1) 日收報港幣 84.85 元或 - 0.53%；長實收於平盤，報港幣 60.05 元。