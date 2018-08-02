台股重挫逾百點 生技族群出頭逆勢抗跌

台股今 (2) 日因美中貿易戰再起波瀾，失守「萬一」關卡，電子零件組成台股重災區，生技股靠美股 NBI 指數強勢，及亮眼營收、獲利支撐，跌幅僅 0.22%，表現相對大盤抗跌，其中以佐登 - KY(4190-TW) 、寶齡富錦 (1760-TW) 及和康生 (1783-TW) ，漲幅最亮眼，成為抗跌領頭羊。

美國有意提高對大陸商品的關稅，美中貿易戰再起波瀾，台股今日也受拖累，指數收在 10929.77 點，重挫 168.36 點，失守「萬一」關卡。

台股生技股表現相對強勁，其中佐登 - KY 上半年營收為 14.95 億元，年增 40.86%，寫歷史新高，法人估下半年將迎來旺季，今年每股純益有望新挑戰新高，獲利看俏，今日漲幅超過 4%。

寶齡富錦近日公布腎臟病新藥在日本進入三期臨床實驗，6 月營收 1.29 億元，年增 45.76%，交出漂亮成績單，和康生同樣擁有新藥獲得台灣 TFDA 藥證利多，漲幅都有在 3% 以上。

醫揚 (6569-TW) 第 2 季稅後純益 0.74 億元，季增 759.33%、年增 89.47%，每股純益 3.72 元，寫下四年來同期新高，今天股價強勢攻上漲停板。

泰博 (4736-TW) 上半年營收 18.96 億元，年增 20.59%，今日股價漲幅逼近 7%，盤中最高價 172 元寫下歷史新高。

高價股大江生醫 (8436-TW) 受惠上半年稅後純益 5.57 億元，年增 95.1%，每股純益 5.58 元，今日漲幅約 1%。