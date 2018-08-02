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台灣大攜億光推智慧路燈 目標搶北市最大物聯網平台

台灣大商務服務營運長吳傳輝表示智慧路燈可形成城市大數據資料庫。(圖：台灣大提供)
台灣大商務服務營運長吳傳輝表示智慧路燈可形成城市大數據資料庫。(圖：台灣大提供)

台灣大 (3045-TW) 全台 NB-IoT 物聯網服務正式商轉，陸續與國內科技大廠合作，繼光寶科 (2301-TW) 之後，今 (2) 日宣布攜手億光 (2393-TW) 在台北市布建 300 盞以上智慧路燈，為第一個在北市引進 NB-IoT 智慧路燈的業者，目標則是成為全市最大的物聯網平台。

台灣大與 300 家廠商建構物聯網大生態圈，積極布局 NB-IOT 技術的新應用開發，全台 NB-IoT 網路服務已經正式商轉，在全台重點區域建置民生物聯網，包括智慧路燈、智慧量表、智慧停車等實際應用。

台灣大今日宣布在智慧城市應用上再下一城，近期將攜手 LED 產業龍頭億光及台北市政府，在台北市信義路、仁愛路等精華路段架設 300 盞以上使用 NB-IoT 傳輸技術的智慧路燈，未來則將複製北市的成功經驗，輸出至全台各地。

台灣大商務服務營運長吳傳輝表示，這次跟億光合作的智慧路燈，除了節能的智慧 LED 照明外，更內含空氣盒子、網路攝影機等多種感測器，可即時進行溫溼度、空氣品質、交通狀況等監測，再藉由 NB-IoT 及 5G 高速行動網路將數據資訊傳回後方，形成城市大數據資料庫，未來將可作為城市發展規劃的重要參考資訊。

除了將在台北市建置 NB-IOT 智慧路燈之外，台灣大先前也已經跟光寶科聯手建置智慧路燈，目前已在桃園八德區與大園區架設 60 盞智慧路燈進行測試，未來將擴展至全台各地作測試。

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