台灣大攜億光推智慧路燈 目標搶北市最大物聯網平台

台灣大 (3045-TW) 全台 NB-IoT 物聯網服務正式商轉，陸續與國內科技大廠合作，繼光寶科 (2301-TW) 之後，今 (2) 日宣布攜手億光 (2393-TW) 在台北市布建 300 盞以上智慧路燈，為第一個在北市引進 NB-IoT 智慧路燈的業者，目標則是成為全市最大的物聯網平台。

台灣大與 300 家廠商建構物聯網大生態圈，積極布局 NB-IOT 技術的新應用開發，全台 NB-IoT 網路服務已經正式商轉，在全台重點區域建置民生物聯網，包括智慧路燈、智慧量表、智慧停車等實際應用。

台灣大今日宣布在智慧城市應用上再下一城，近期將攜手 LED 產業龍頭億光及台北市政府，在台北市信義路、仁愛路等精華路段架設 300 盞以上使用 NB-IoT 傳輸技術的智慧路燈，未來則將複製北市的成功經驗，輸出至全台各地。

台灣大商務服務營運長吳傳輝表示，這次跟億光合作的智慧路燈，除了節能的智慧 LED 照明外，更內含空氣盒子、網路攝影機等多種感測器，可即時進行溫溼度、空氣品質、交通狀況等監測，再藉由 NB-IoT 及 5G 高速行動網路將數據資訊傳回後方，形成城市大數據資料庫，未來將可作為城市發展規劃的重要參考資訊。

除了將在台北市建置 NB-IOT 智慧路燈之外，台灣大先前也已經跟光寶科聯手建置智慧路燈，目前已在桃園八德區與大園區架設 60 盞智慧路燈進行測試，未來將擴展至全台各地作測試。