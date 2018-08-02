中光電子公司誠屏打造36片巨幅電視拼造牆 結合VR、沉浸式互動體驗

中光電 (5371) 子公司誠屏科技與十三行博物館聯手打造「海洋魔立方」體驗區，利用 36 片 55 吋無邊框液晶顯示器拼接成三面各為 3.6x3.6 公尺長寬巨幅無縫電視牆立方空間，透過虛擬實境 (VR) 技術，創造感官沉浸式互動體驗。中光電表示，此次誠屏科技 36 片 55 吋之無邊框拼接電視牆為業界未曾有過的嘗試，展演特點不僅在於顯示器拼接數量上突破極限，由三大牆面組合而成的立體空間延續拼接技術，展演的形式上打破以往框架。



誠屏科技無邊框顯示器的特色為表面壓克力材質表現出透過潛水護目鏡觀看海底世界之沉浸式穿透感，此特性為 LED、投影螢幕所無法取代，而顯示器邊框趨近於零的特點更造就海底世界之壯闊畫面，克服使用一般傳統顯示器有明顯黑邊無法延續畫面的缺點。



誠屏科技成立於去年 8 月，承襲中光電背光模組製造技術，發展一條龍式服務與顯示器解決方案的整合的目標，產品應用涵蓋工業 / 醫療 / 商用等各應用領域之顯示系統。