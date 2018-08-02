旺旺保增加通路廣度 上半年總體簽單保費53.3億元 年增1成

旺旺保 (2816) 於今 (2) 日舉行法人說明會，和泰產險挾著集團資源，揮軍車險市場，旺旺保總經理劉自明表示，和泰加入車險市場的確有產生了排擠效應，透過加強以往欠缺通路、直接業務比重，以及提高每張保單適足率來因應，上半年總體簽單約 53.3 億元，年增率 1 成。旺旺保去年簽單保費約 91.1 億元，比重最高為任意汽車險金額 52.16 億元、比重約 57%，依序：強制汽車險金額 9.56 億元、比重 11%；火險金額 8.64 億元、比重 9%；健康傷害險金額 6.77 億元、比重 7%；意外險金額 5.26 億元、比重 6%；工程險金額 3 億元、比重 3%；政策地震險金額 2.28 億元、比重 3%；運輸險金額 1.69 億元、比重 2%；航船險金額 1.52 億元、比重 2%。



旺旺保首季資金運用配置，銀行存款比重最高為 42%，較去年底增加 3 個百分點，有價證券 41%，較去年底減少 6 個百分點，降低原因在於利用股市震盪之際，適時獲利了結，國外投資比重 7%，較去年底增加 2 個百分點，投資用不動產 10%；其投資配置策略係為公司債、租金等固定收益比重占 40%，長期投資約占 1 成，委外代操占 15%，國外投資約占 5-10%。



旺旺保首季核保利潤 0.34 億元、投資利潤約 0.9 億元，加上其他收入 0.06 億元，稅後淨利約 1.3 億元，每股稅後盈餘 0.61 元，自留滿期損失率 55.19%、自留費用率 36.37%，合計自留綜合率 91.56%。



旺旺保於 2015 年獲淮增加中國產物保險 (泰) 大眾有限公司 (簡稱：中產泰國大眾) 投資，持股比重來到 62.39%，係為旺旺保第一個海外營業據點，由於泰國有 63 家險產公司，中產泰國大眾業務承接量受到資本額限制，加上泰國政府對於外資機構的管制，旺旺保爭取放寬增資門檻，去年保費收入約 3000 萬泰銖，總資產約 1 億元泰銖，近兩年營運處於損益兩平邊緣。

