晶心科結盟多國設計服務供應商 搶RISC-V解決方案商機

CPU IP 專業供應商晶心科技 (6533)，近日啟動 RISC-V 授權設計服務中心專案，已經與數家 ASIC/ SoC 設計服務供應商簽署共同推廣合約，並預計在未來數月之內達成全球簽署二十家授權設計服務中心的目標。晶心提到，目前已簽署之 RISC-V 授權設計服務中心包括: ASIC Land(韓國)、芯恩(青島) 集成電路 (SiEn (Qingdao) Semiconductor Co., Ltd, 中國)以及 XtremeEDA(美國)，協定由晶心授權 RISC-V 為基礎架構之特定處理器核心 IP，再由授權夥伴提供終端客戶設計服務，提供完整之 RISC-V 處理器系統晶片設計方案。



RISC-V 是加州柏克萊大學起草的一個開放式的指令集架構 (ISA)，其特點是精簡、可模組化、可擴充。而其彈性及開放式架構的特性已帶動生態系快速的成長。在 RISC-V 基金會成立之後，RISC-V ISA 在 CPU 領域引起高度矚目，目前已有多家大型系統公司及 IC 設計公司加入 RISC-V 陣營共同推動 RISC-V 技術繼續的發展。由於 RISC-V 之精簡、可擴展之架構，其應用包含 ADAS、AI、IoT、Networking、Storage 以及其他多項新興熱門領域，未來發展可期。



晶心具有十餘年設計低功耗、高效能 32/64 位元處理器核心之專業經驗，內嵌 AndesCore 核心之晶片出貨量也已達 25 億顆。身為 RISC-V 的創始會員，晶心的定位是將此開發經驗帶入 RISC-V 架構的開發中，以帶領 RISC-V 進入主流市場。



舉例來說，晶心將過去發展的指令集及系統架構優勢與 RISC-V 架構鎔鑄一爐，建構出相容於 RISC-V 的晶心第五代指令集架構家族 AndeStar V5。在近日矽谷的第七屆 RISC-V 研討會上，晶心提出了 DSP 指令集作為 RISC-VP - 延伸指令集 (Packed SIMD) 的基礎，該 DSP 指令集乃基於晶心 D10 及 D15 處理器的數位訊號處理器指令集 (DSP ISA) 衍生而來。此外，晶心積極參與 RISC-V 開源軟體；從編譯器、程式庫、除錯器到 Linux 核心等重要開源軟體，。



32 位元之 AndesCore N25 和 64 位元之 AndesCore NX25 即以 AndeStar V5 指令集為基礎。這兩個功能強大且高度可配置之 RISC-V CPU 核心，自從 2017 年第四季發布以來，因其在高效能、低功耗和小面積等卓越表現而受到了業界廣泛的關注與歡迎。晶心還提供 N25 和 NX25SoC 平台，可將 CPU 子系統與總線矩陣 (bus matrix) 和周邊 IP 預先整合(pre-integrated)，以便簡化設計工程師進行系統轉移和集成，從而快速啟動 SoC 設計。晶心計畫於今年第三季繼續推出四款基於 RISC-V 架構，支援浮點運算及 Linux 之最新 CPU Cores：N25F、A25、NX25F 及 AX25。



ASIC Land 之 CTO Mr. Chang Eun Jang 表示：「基於 RISC-V 架構之 32 位元 N25 與 64 位元 NX25 AndesCore 處理器，在台積電 28 奈米 HPC 製程下操作頻率可超過 1 GHz，提供高於 2.8 DMIPS/MHz 與 3.4 CoreMark/MHz 的高效能，而邏輯閘數更可分別低至 30K 及 50K。因此 N25 及 NX25 非常適合終端客戶的各種應用。我們很高興有機會與晶心科技結盟，提供給客戶最佳的 RISC-V 解決方案。」



「芯恩 (青島) 集成電路是中國首個 CIDM 集成電路專案，我們成立之後的首要任務即是與世界領導廠商進行策略聯盟。」芯恩 (青島) 董事長張汝京表示：「此次能夠與晶心合作，以芯恩集成的設計能力配合晶心 RISC-V 低功耗、高效能處理器核心的技術優勢，可以給客戶帶來加乘的共贏效果。」