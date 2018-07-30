499帶進行動客戶數 中華電拚全年財測獲利達標

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日舉辦法說會，499 資費案仍是法人關注焦點，中華電坦言，的確對營收及 ARPU 造成影響，但是 150 萬的申辦戶中帶進了約 10% 的新增客戶，將成為重要的顧客基礎，有助其他服務的推動，今年仍將力拚達成財測獲利目標。

中華電董事長鄭優表示，在市場競爭激烈下，第 2 季營收較去年同期微幅下滑，但在各項業務客戶數上持續領先，將奠定未來成長基礎，5 月 499 短期促案帶動第 2 季行動客戶數轉為淨增加。寬頻部分，100Mbps 以上寬頻用戶數年增 10.1%，顯示持續鼓勵用戶升速的策略見效。

他說，6 月起獨家轉播今年世界足球錦標賽，MOD 客戶數突破 180 萬戶，成為國內最大單一影視平台，賽事期間頻道套餐及隨選節目較去年同期成長，預期 MOD 將成為國內吸引廣告商的影視平台之一；累計至上半年，MOD 廣告收入年增 77%，未來，希望廣告收益能進一步推升 MOD 整體營收。



鄭優強調，相當看重企業客戶，將持續透過物聯網 (IoT)、網路資料中心 (IDC) 與內容傳輸網路 (CDN) 優勢，提供企業客戶完整的資通訊 (ICT) 解決方案；已在第 2 季推出企業客戶專用的窄頻物聯網 (NB-IoT) 資費方案，鼓勵相關應用於物聯網平台上發展，板橋網路資料中心第三期建置也在第 2 季展開。

中華電第 2 季合併營收 536.6 億元，較減 3.6%；營業淨利 120.5 億元，年減 2.2%，營業淨利率 22.5%，年增 0.4 個百分點；歸屬於母公司業主純益 98.6 億元，年減少 5.6%；每股純益 1.27 元；第 2 季 EBITDA 為 200.2 億元，年減 1.6 %，EBITDA margin 為 37.3%，年增 0.8 個百分點。

法人關注 499 的影響，中華電指出，對營收及 ARPU 相對是有影響，但是以 150 萬申辦數來看，其中 10% 是新增的客戶，雖然其他的申辦戶都是原本的客戶，其中可能以解約降資費的較多，但是有客戶的基礎很重要，在客戶穩定下，可以推動更多的服務。

中華電坦言，今年的營收受到 499 資費的衝擊，但以財測目標來看，去年營收也未達標，但獲利仍是要努力來達標。