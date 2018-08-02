貴金屬盤後─黃金收低6美元 Fed政策公布後 小幅反彈

黃金期貨週三收低。隨後聯準會 (Fed) 公布維持利率不變，但暗示 9 月可能升息，於電子盤交易中，黃金小幅走高。

升息可能拉抬美元，削減黃金胃口。但週三下午，美元指數對 Fed 決議，少有反應。

紐約 12 月黃金下跌 6 美元，或 0.5%，收於每盎司 1227.60 美元。Fed 消息公布後，黃金上漲至 1230.20 美元。

12 月合約於 7 月下跌約 2.6%，連續第四個月下跌。根據交易最熱絡合約，則黃金期貨 7 月下跌 1.7%。

聯準會 (Fed) 週三決議維持利率不變，並暗示 9 月可能再度升息。在會後聲明中，央行指出就業成長與經濟活表現強勁。

Fed 消息公布後，美元指數溫和上漲 0.1%。

週三，債券殖利率溫和上升，美元亦小幅走強，該二因素均可削弱黃金胃口。

分析師說，必須美元下跌，或通貨膨脹數據轉強，黃金才可能恢復漲勢。在這種情況出現之前，若國際政治沒有意外，黃金將難以上漲。

週三交易中，美國 10 年期債券殖利率上升，並突破 3% 心理關卡。

其他金屬亦多收低，10 月白金下跌 3.4% 至每盎司 817.20 美元，9 月鈀金收於每盎司 911.90 美元，下跌近 2.2%。

9 月白銀下跌 0.7%，收於每盎司 15.452 美元，9 月銅收低 3% 至每磅 2.748 美元。