特斯拉盤後大漲激勵 江申盤中順利完成填息

上半年三大日系車廠日產、豐田、本田在大陸新車銷量中，日產、豐田分別較去年同期成長 11%、9%，江申 (1525) 切入大陸日產汽車供應鏈，上半年不看淡，加上特斯拉盤後股價大漲 11%，激勵今天相關概念股，江申今天股價早盤走高，順利完成填息。江申轉投資廣州恩梯恩裕隆透過供貨傳動軸產品，切入電動車大廠特斯拉（Tesla）電動車產品，5 月已提前拉貨。



根據報導，日產今年在陸銷量大增，受惠於推出 4 款新車帶動外，當紅的 SUV（運動休旅車）產品熱賣成關鍵。上半年日產 SUV 在大陸賣出 21.13 萬輛、年增 20.3%。而江申切入大陸日產汽車供應鏈，業績可望受惠。



展望下半年，由於中美貿易戰影響，北美和中國客戶庫存水位均下調，使得轉投資的多數大陸廠接單較去年衰退，目前預期襄陽維持成長，福州福享、廈門金龍今年恐將較去年下滑，而今年台灣廠接單仍是看成長。