下半年升息與否 央行指出看五大變數

台灣央行今 (2) 日公布第 19 屆理事會第 14 次理監事聯席會議議事錄摘要，內容指出，第 2 季理監事會議中，數位理事均贊同維持政策利率不變，而對於市場高度關心下半年究竟是否升息，有理事直指第 3 季的貨幣政策考量因素恐更複雜，大致要考量的重點除了物價變化，還有產出缺口、利差、匯率以及美國升息對外資流動的影響等。

依此內容指出，數位理事表示自上次理事會會議以來，總體經濟環境並無太大的改變，經綜合考量當前通膨及通膨展望溫和，產出缺口仍為負值，國內外經濟前景仍存在許多不確定性，加上國內經濟成長力道仍屬溫和、實質利率水準居中，因此贊同維持政策利率不變。

其中，有位理事贊同維持現行政策利率，主要是基於下半年國內經濟成長減緩、通膨穩定，以及國外仍存不確定因素，並指出，金融面透露的諸多訊息並不一致，可能使下次理事會會議的貨幣政策考量因素，更為複雜。

也有理事指出，據過去央行決策的模式，通常調整利率後可能會連續多次調整；因此，未來考慮升息與否時，宜將此模式列入考量，若考量當前情勢，似可暫行等待，但若未來通膨不可控制，或發生其他狀況例如利差過大，再來啟動升息模式。

另一方面，數位理事均認為要關注匯率變化對未來國內物價的影響，並將此列入調整利率的考量。

其中，有位理事認為，下半年通膨壓力緩和，目前没有調整利率的急迫性，但匯率變動對未來物價的可能影響將加大，主要是因過去新台幣升值帶來進口通膨的緩和效果將消失。

此外，有理事認為，未來產出缺口和物價變化是考量利率調整的重要因素，若有效需求提高、產出及經濟成長強勁，或薪資調幅擴大，帶動生產成本上揚、物價上漲，將可考慮升息。

還有理事提出，美國可能仍將繼續升息，而台灣對外資的敏感度不算低，需有心理準備，下半年靜觀情況而作適當的改變。