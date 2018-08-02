〈房產〉商總賴正鎰：除提供青年購屋9成貸款外 盼利率可降到1.3%

針對內政部長徐國勇提出構想，由政府提供信保基金信貸，讓青年購屋自備款降為 1 成，以降低青年購屋壓力。商總理事長賴正鎰今 (2) 日表示，這對年輕人購屋置產是激勵鼓舞的政策，希望政府能提供更優惠的利率補貼，例如 1.3% 或者更優惠的寬鬆期，能讓低迷的房地產燃起希望。

徐國勇日前接受媒體專訪時表示，為減輕年輕人購屋壓力，政府打算比照危老重建專案，由信保基金提供 1 成的融資保證，加上銀行貸款 7-8 成，年輕人只要有 1 成自備款就能買房，並稱這項構想「應該是有機會」落實。

儘管目前政府提供年滿 20 歲，名下沒有房產的人，到今年底可以申辦「青年安心成家購屋優惠貸款」，最高 800 萬元；但多數年輕人認為，就算有低利貸款，但因為自備款成數太高，需要 2-3 成，以總價 1200 萬元來說，2 成自備款就要 240 萬元，甚至更高，所以不少有購屋念頭的年輕人，就算存到了人生第一桶金，還是望之卻步。

這項 9 成貸款的政策構想提出後，引起市場正反意見，但給了多數有購屋企圖的年輕人燃起希望，因為現有貸款成數僅 7 成，自備款要 3 成，若只要 1 成自備款就能購屋，離置產圓夢更近。

針對這項議題，商總理事長賴正鎰也大表支持，他說，政府已提供年輕人低利的安心成家購屋貸款，若再推這項政策，將鼓勵年輕人置產，尤其是金融行庫目前有 12 兆元的濫頭寸，若能釋出補貼年輕人貸款，做到年輕人可辦到 9 成貸款，對想購屋年輕人就是很大的鼓舞。他認為，政府這項利多若能夠再更寬鬆，比如提供 1.3% 低利貸款，或者更優惠的貸款額度，對低迷房地產也能燃起更多希望。

賴正鎰除擔任全國商業總會理事長之外，也是上市建商鄉林建設 (5531-TW) 董事長。