醫揚Q2純益季增7.6倍 EPS 3.72元 上半年創4年來同期新高

醫揚 (6569-TW)今 (2) 日公布第 2 季財報，稅後純益為 0.74 億元，季增 759.33%、年增 89.47%，每股純益 3.72 元，上半年稅後純益為 0.83 億元，年增 44.38%，每股純益 4.15 元，雙雙寫下四年來同期新高。

醫揚第 2 季營收為 3.34 億元，季減 0.03%、年減 3.79%，毛利率為 33.42%，年減 0.14 個百分點，營益率 11.9 %，年減 2.19 個百分點，稅後純益 0.74 億元，季增 759.33%、年增 89.47%，每股純益 3.72 元。

醫揚上半年營收為 6.68 億元，年增 5.23%，毛利率為 29.83%，年減 5.95 個百分點，營益率 7.57%，年減 6.52 個百分點，稅後純益 0.83 億元，年增 44.38％，每股純益 4.15 元。

醫揚主要業務為醫療用電腦研發、製造及銷售，主要銷售產品為行動醫療輔具、醫療控制器及生理監測等，今年第二、三季目標是導入高毛利產品如中小尺寸 Venus 機或伺服等級工作站，目前已見部分成效。

醫揚獲華碩 (2357-TW) 入資，持股比重約 5.6%，近期除投資智慧病房解決方案龍頭美爾敦，全力打造智慧醫療生態圈外，也同步入主工業電腦融程電，持股 12.5%，成僅次於研華持股的第二大股東。