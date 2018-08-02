特斯拉盤後大漲11% 激勵貿聯-KY一舉填息 車用成長上看四成

貿聯 - KY(3665) 今日除息，每股配發現金股利約 6.83 元，除息參考價為 196.17 元。貿聯 - KY 今開盤即展填息氣勢，開盤來到 207.5 元，漲幅逾 5%，一舉達成填息，後漲幅收斂，但早盤仍維持 2% 以上的漲幅，總量逾 2000 張。隨特斯拉公布第二季財報，雖虧損幅度變大，然產品毛利率上優於市場預期，且現金流出狀況也持續轉佳，並看好今年第三季和第四季將開始獲利。特斯拉預期，第三季 Model 3 產量目標為 5-5.5 萬輛，預計在 8 月底前達週產 6000 輛的目標，並維持 Model S 和 Model X 今年交車 10 萬輛的目標，也激勵盤後股價一度大漲 11%，帶動貿聯 - KY 今展填息氣勢。



法人預估，配合特斯拉的生產步調，貿聯 - KY 7 月單週產量約在 5000-6000 輛， 以下半年單週出貨 Model 3 產量 5500 輛計算，下半年產量約 13.2 萬輛，全年 Model 3 交車量預計將達 16 萬台， Model S 及 Model X 則預計出貨 10 萬輛，共計 26 萬輛，創新高紀錄。



而在其他車用部分，法人則表示，Polaris 及冷凍貨櫃車大廠今年需求持續成長，隨下半年進入出貨旺季，今年出貨將有雙位數成長；而在電動車部分，今年則還有 4-5 個新客戶在洽談當中，看好車用產品仍為貿聯 - KY 中長期動能，今年整體車用營收有望成長逾四成。