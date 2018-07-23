車用、資訊用線持續放量 貿聯-KYQ3旺季營運有望續創高峰

貿聯 - KY(3665) 第二季在車用及資訊產品出貨成長下，推升第二季及上半年營收雙創歷史新高紀錄。法人看好隨 Model 3 維持單週 5000 輛的生產量，並上調單週出貨目標至 6000 輛，貿聯 - KY 在車用線材的拉貨動能也將持續攀升；而在資訊部分，美系客戶新款小型 Docking 將開始放量出貨，Dongle 及其他 Cable 也迎接旺季需求，預估第三季營收、獲利將續創新高。法人指出，在 Docking 方面，隨貿聯 - KY 在美系客戶的滲透率提升，帶動訂單量成長，預估今年在 Docking 業績有望成長兩成以上；而下半年 Purley 伺服器平台轉換潮加速，將帶動 Cable 用量提升，Dongle 則受惠於美系品牌新款筆電上市，預估兩者業績成長有望上看一成。



而在車用部分，隨 Model 3 生產加速，對貿聯 - KY 下半年業績貢獻也將放大成長，法人預估，以 Model 3 單週量產 5000-6000 輛計算，下半年出貨量將達 12-14 萬輛，惟 Model 3 線材單價較 Model S 及 Model X 單價低，也將影響營收貢獻幅度，預估今年特斯拉對貿聯 - KY 業績貢獻將較去年成長 35%。

