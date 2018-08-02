巨庭短線漲幅逾40% 自結第二季每股盈餘1.05元

巨庭機械 (1539) 因股價短線漲幅逾 40%，應主管機關要求公佈自結獲利數字，6 月稅後純益 0.21 億元，年增 291%，每股稅後純益為 0.32 元。累計第二季每股盈餘 1.05 元，上半年每股盈餘達 1.26 元。巨庭 6 月營收 2.24 億元，稅前淨利 0.26 億元，稅後淨利 0.21 億元，每股盈餘 0.32 元。累計第二季營收 6.78 億元，稅前淨利 0.89 億元，稅後淨利 0.68 億元，每股盈餘 1.05 元。



巨庭第二季受惠新台幣貶值，不但全數回沖第一季認列的匯兌損失約 2470 萬元，且第二季匯兌利益達 5000 萬元，帶動單季獲利大幅彈升。



展望下半年，第三季進入旺季，加上大陸廠第三季有機會完成過戶，認列處分收益每股貢獻達 4 元，若順利完成的話，將可在第三季入帳。



巨庭今天股價拉回修正，盤中一度跌幅逾半支停板，表現較為疲軟。