台股盤中─蘋概三王、被動元件齊跌 帶量跌逾百點失守萬一

美股周三僅 NASDAQ 指數收漲，其餘都下跌，台股今 (2) 日小跌 2.46 點開出，受到政府基金出脫的利空影響，盤面上被動元件、矽晶圓族群跌勢沉重，華新科重挫跌停，國巨也逼近跌停價位，蘋概三王股王大立光 (3008-TW)、權王台積電 (2330-TW) 同樣紅翻黑，拖累大盤跌勢加重，指數午盤前大跌逾百點失守 5 日線，也跌破 11000 點支撐。

盤面上僅特斯拉概念股、LED 及生技族群表現撐盤，法人認為，指數帶量跌破 5 日線與萬一，短線明顯回檔，操作上宜先停看聽。

受到美中貿易恐再生波折，道瓊及 S&P 500 指數都收跌，僅 NASDAQ 指數在蘋果大漲支撐下收高，台股早盤以 11095.67 點開出，下跌 2.46 點，一度下探至 10992.32 點，5 日線及 11000 點同步失守。

盤面上台積電及大立光開小紅後小翻黑，鴻海力守平盤，蘋概三王偏弱，僅剩低基期蘋概股略有表現，被動元件股反彈無力，國巨、大毅、禾伸堂、奇力新、日電貿等齊跌，華新科更是亮燈跌停。

多頭指標則以 LED 股表現為首，另外特斯拉展望樂觀也推升概念股股價，激勵包括貿聯 - KY，和大，康普，江申，加百裕等早盤走堅；傳產股則以化學生技、百貨貿易、玻陶、生技醫療股等表現撐盤，電子股跌幅 0.91%，金融股跌幅 0.59%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股帶量跌破 5 日線，指標轉弱，短線來看明顯回檔，若無法站上 5 日線，後續整理機會變大，在操作上宜停看聽。