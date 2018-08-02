台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月2日

基本工資審議即將在 8 月登場。行政院長賴清德昨（1）日表示，針對基本工資調升首度表態。他表示，基本工資月薪和時薪都應調升，尤其是為改善低薪，「時薪要受到更多照顧」。

美中貿易戰越演越烈，美國商務部昨（1）日以國安為由，將 49 家大陸企業列入出口管制實體清單，對大陸實施技術封鎖，包括中國航天、中國電科及所屬單位都在名單中，消息傳出後，大陸軍工類股昨重挫。

中美貿易戰況進一步升溫！華爾街日報昨（1）日報導，美國總統川普計畫將 2,000 億美元大陸商品的加徵關稅，由原本的 10％上調到 25％，和首波 500 億美元商品關稅稅率看齊。最終是否上調，將在本月 20 日的公聽會前宣布。



經濟日報

賴揆：基本工資應雙漲

蘋果財報 喜中帶憂

夏普搶蘋單 OLED 面板將量產

工商時報

美技術封鎖 49 家陸企

2,000 億美元陸貨 美祭 25% 關稅

外資認錯回補 台積拚連 10 紅

聯合報

房價所得比微跌 雙北仍高

手機市占大洗牌 華為升二哥

台杉創投 藍委質疑迴避監督

蘋果日報

上半年獲利衰 25% 台達電：7 月起漲價改善

蘋果財報 4 大解讀 誰說 iX 賣不好？

車市競賽月 掛牌激增

中國時報

7 月 PMI 增速 創 18 個月新低

中油領軍 雙印建石化大本營

桶裝瓦斯漲 家戶月支出增 72 元

自由時報

美通膨報告︰Fed 九月才會升息

用電續飆新高 衝破 3700 萬瓩

中國拼多多假貨多 遭告侵權