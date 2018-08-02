新股東進駐 友銓啟動新收購案 全力轉進電子商務領域

昔日的 PCB 廠友銓電子 (5321)，在新的大股東入主後，啟動新的收購案，大舉搶進電子商務領域。友銓電成立於民國 72 年，原本是一家 PCB 廠，但近年來受到電子產業變化、產品價格競爭激烈衝擊，去年呈現虧損。而在今年 5 月 3 日被電子商務網路服飾品牌業者廖承豪與藤美資本管理顧問公司公開收購，總計收購友銓電子 61.81% 股權。



而在新的大股東進駐後，友銓董事會在 7 月 31 日做出新的收購案決議，並在 8 月 1 日宣布，為進軍網路服飾品牌業務跨進一大步。本次新的收購案為，收購早澄國際 100% 股權，總交易價款 1.2 億元新台幣，以及收購微光美漾 50% 股權，總交易價款 1350 萬元新台幣、紀捷國際 50% 股權，總交易價 2200 萬元，以及 Toppix Global Online Co., Ltd.(BVI)100% 股權 (持有微光美漾及紀捷國際各 50% 股份)，總交易價 8220 萬元新台幣。



早澄國際為新創服飾品牌 Mercci Boutique No.22 之電子商務營運公司，主要網路部落客經營之電商服飾銷售品牌，從事網路服飾品牌服飾設計、銷售、品牌會員及社群平台管理，擁有會員近 10 萬人。微光美漾為網路服飾銷售品牌，創辦人擁有網路服飾銷售達 10 多年資深資歷。紀捷國際則為日本網紅創立之服飾品牌公司 MIYUKI Select，藉由其本身對日本及韓國流行市場之熟悉，經營亞洲流行服飾銷售。



友銓提到，本次收購之資金來源為現金 1.2 億元以及私募可轉換公司債 1.177 億元，私募可轉換公司債認購人為捷美管理顧問以及中華開發創新加速，藉由本次之收購，友銓電子將可擴大營運範疇至網路電子商務領域，期以多角化方式經營，創造更高之經營績效，提升集團整體績效表現，進而提高股東權益，為公司長久經營將帶來正面之效益。