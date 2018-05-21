被動元件缺 啟碁董座：有錢就買得到 想出貨要付出成本的代價

被動元件 MLCC 等缺料嚴重，網通大廠啟碁 (6285) 董事長謝宏波表示，現在的情況是「口袋有錢就買得到」，想要順利出貨就要付出「成本的代價」，如果願意付出原本買價的幾倍，大概很快能拿到料。他認為，上半年是電子產業的淡季，如果共料沒有明顯緩解，很多公司都願意先搶料確保年底前的供料，受到缺料、匯率不佳等因素影響，啟碁第一季營收僅 119.8 億元，年減 6.4%，業外又認列匯兌損失 5000 萬元，稅後淨利 2.77 億元，EPS 0.77 元，創下近三年單季新低。



對於被動元件 MLCC 等的缺料，謝宏波說，現在狀況比較特別，有錢就買得到， 但想要正常價格，要鎖定比較長的時間，現在沒有供應商願意。他個人判斷，上半年是一般電子產業的淡季，如果供料沒有明顯緩解，由於被動元件在成本的占比不是最高，推測一般業界會願意先搶料，確保到年底的供料無虞。也因此，讓缺口從可能是 2%~3%，擴大到 20%~30%。



在這樣缺貨情況下，市場也出現惜售，甚至聽過誰出價高就賣誰？現在的缺貨是口袋有錢都買得到。至於公司出貨是否受缺貨影響，他說「如果要出貨就是有成本的代價」，若付出原本買價的幾倍，如願意出五倍大概很快拿到。現在品牌和消費性產品即將進入旺季，也開始有交期比較短的訂單，公司也在考慮要不要接，因為接了對獲利會有影響，若願意犧牲獲利這情況並非無解。



對於法人詢問，客戶是否願意給比較高價格去購料？謝宏波說，有的願意，有的還在談，也針對車用產品線已向日系被動元件供應商取得供應支援，新產品量產出貨可望改善產品組合，缺貨衝擊可望慢慢降低。

