殭屍股的危機 港交所修上市規則 8月1日起停牌18月除牌

針對上市公司長期停牌或從港股退市問題，港交所 (0388-HK) 宣佈修訂《上市規則》，上市公司長時間停牌可能被除牌，新修訂的《上市規則》於今年 8 月 1 日起生效。

每日經濟新聞報導，從《上市規則》修訂的情況來看，在主板裡，港交所可在上市公司持續停牌 18 個月後，將其除牌。而新除牌程式生效後，沒有足夠業務運作或資產的上市公司將不再需要經過 3 個階段的除牌程式。事實上，正是由於目前的除牌規則，存在著不少長時間停牌又不退市的公司。

港交所此次諮詢的市場人士包括了香港證券業協會等 10 家專業機構、國泰航空 (0293-HK) 等 10 家上市公司、貝萊德等 11 家市場人士以及其他相關人士。

在回復港交所的諮詢中，有觀點明確提出，「僵屍股」充斥影響了股市的秩序和效率。上市公司身陷長期停牌困局原因眾多，有些的確是因為財務困難被逼停牌，但更多是因為企業管制亮起紅燈，受監管機構調查或無法履行《上市規則》而長期停牌。

還有觀點指出，大量企業管制水準低下的「僵屍股」滯留股市，不但致使投資者損失，更會破壞港股市場的聲譽，因此支持港交所檢討目前的出牌規則和程式，加快清理劣質「僵屍股」。

目前，港股市場中有大量停牌的上市公司，其中不乏一些知名的大陸公司，比如漢能薄膜發電 (0566-HK)、王朝酒業 (0828-HK)、桑德國際 (0967-HK)、輝山乳業 (6863-HK)(輝山乳業已經進入了除牌程式第一階段) 等。而修訂後的《上市規則》也勢必對長期停牌的公司造成一定影響。

港交所表示，在今年 8 月 1 日前，已停牌的上市公司將獲得過渡安排。現行《上市規則》將繼續適用於現時受第 17 項應用指引規管又或已處於除牌通知期的發行人。其他已連續停牌 12 個月或以上的主機板上市公司，若未能在生效日期 (8 月 1 日) 起的 12 個月內復牌或會被除牌。

市值曾高達港幣數千億元的漢能薄膜發電，由於停牌 3 年多，因此也有被除牌的危險。不過漢能薄膜發電在今年 4 月份還發佈了復牌進展的最新公告。至於如何應對港交所的最新動作，截至發稿公司未回應。