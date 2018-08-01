【倫元投顧】台股的「多方優勢」即可望順勢補強

◆盤勢分析

美股在企業獲利傳出佳績 + 經濟數據表現亮麗，以及美中兩國傳出可能恢復貿易談判等利多激勵下出現反彈，台股今天也在中小型股活躍下轉強，雖然被動元件族群的多空拉鋸激烈，但其他如 MOSFET、光學、PCB、車電等次族群有買力進駐，就連利空頻傳、跌深的 2454 聯發科都呈現「利空出盡」反彈，弱勢股止跌則多頭結構轉強。

從盤面觀察，近期股價跌深的 PA 族、工具機出現強彈，蘋果派由 3D 壓力觸控龍頭 6456 業成帶頭，開始連動相關供應鏈的 PCB、機殼補強，甚至最弱勢的 3D 感測相關的 PA 族群都大漲，根據「弱不再弱、勢變強」理論，多頭買力可望逐步增強，只要成交量沒出現 1750 億元失控量，多頭結構就將溫和進行。

今天盤面有一特色，即被動元件的震盪已不再影響其他次產業的投機人氣，說明該族群的帶頭角色已經淡化，雖然盤面尚未整合出新的主流地位，但在主流未定位前，利用落後股的輪動補漲也可收到墊高底部功效。

楊天迪分析師

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