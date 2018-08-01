台股創短波段高 三大法人合買26.45億 外資連六買友達

台股今 (1) 日由台積電 (2330-TW) 領軍，蘋概股鴻海 (2317-TW)、華通 (2313-TW)、穩懋 (3105-TW)、台光電 (2383-TW) 等同步上漲，加上傳產股水泥股等助攻，終場收 11098.13 點，上漲 40.62 點，統計三大法人買超 26.45 億元，外資買超 11.97 億元，其中友達 (2409-TW) 持續居買超個股冠軍，外資已連買 6 個交易日。

台股今日以小漲 4.85 點開出，盤中一度衝達 11100 點高點，蘋概股受蘋果財報及財測優於預期的激勵，成領攻指標，統計三大法人中，外資買 11.97 億元，投信買超 8.43 億元，自營商買超 6 億元，外資現貨買超，台指期淨多單也增至 5.5 萬口，三大法人淨多單增至 23574 口。

統計外資買賣超情況，面板雙虎友達、群創都已連續獲外資買超 6 個交易日，外資今日續買超友達 46845 張，高居買超股冠軍，買超群創 3183 張，另外，台積電股價衝高，外資買超 4787 張，鴻海獲買超 2005 張，都是支撐今日指數的要角。

不過，傳產股包括台泥、統一等，卻高居賣超個股一、二名，大立光、聯電、新光金、玉山金、中信金等金控股，國巨、奇力新等則都是賣超。

以個股來看，外資買超前十名依序是友達，買超 46845 張、華通，買超 8116 張、中石化，買超 7666 張、中鋼，買超 7116 張、開發金，買超 6364 張、中壽，買超 5383 張、台塑，買超 5060 張、台積電，買超 4787 張、佳世達，買超 4566 張、英業達，買超 4377 張等；買超個股還包括亞泥、聯發科、群創、兆豐金、富邦金及鴻海。

賣超前十大個股包括台泥，賣超 25506 張、統一，賣超 13783 張、新光金，賣超 7996 張、聯電，賣超 5563 張、旺宏，賣超 4584 張、玉山金，賣超 4196 張、台達電，賣超 3055 張、日月光投控，賣超 2642 張、奇力新，賣超 2304 張等。

法人認為，台股短線漲多，面臨 11000 點以上實質壓力區，多頭在量能持穩支撐下，短線有機會延續盤堅走勢緩步墊高，後續仍要觀察第 2 季財報，7 月營收的公布情況。