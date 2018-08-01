〈蘋果財報優預期〉台股主流輪動可望轉至蘋概股 三大相關族群看俏

蘋果公布第三季財報數據，不論營收、EPS 等財報表現都超乎市場預期，激勵蘋果盤後股價大漲 2.55%，股價再改寫歷史新高，法人表示，盤面明顯出現主流股由前波的漲價族群，輪動至蘋果概念股，建議投資人後市可留意明確度高的三鏡頭趨勢的光學、OLDE 面板以及 3D Sensing 等相關蘋概股。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，蘋果財報亮眼有助帶動蘋概股投資信心，且因為時間已進入下半年的拉貨旺季，盤面明顯出現主流股由前波的漲價族群，輪動至蘋果概念股，推升之前較低基期的蘋概股當道。

此外，葉鴻儒表示，市場也相當期待第三季推出的 iPhone 新機與未來帶動的銷相，加上新機可望帶動 OLDE 面板需求，對於相關供應鏈與產業發展都能帶來正向激勵作用。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則表示，蘋果最新財報營收、每股盈餘，以及 9 月財測優於市場預期，這對於第 3 季台廠蘋果供應鏈正面，今 (1) 日盤面也以高階機種相關零組件，如 3D Sensing 等表現較為強勢，未來可留意包括受惠於三鏡頭趨勢的光學，以及搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。

郭修伸也說，目前資金已開始轉入低基期蘋概股，蘋果展望正面更增加市場對台廠供應鏈 Q3 表現的期待，加上蘋概股佔台股比重高，亦有助於未來上攻動能，但還是要看今年新機實際銷售狀況。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則說，iPhone X 持續發功，加上軟硬體也締造銷售佳績，整體帶動蘋果交出優於市場預期的亮麗財報。

根據資料顯示，帶動蘋果營收的主要產品為 iPhone，另外包含 App Store、iCloud、Apple Music 等軟體服務，以及 Apple Watch、AirPods 等硬體產品，都是主要貢獻來源。