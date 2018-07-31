科技巨擘遇上個資監管 臉書市值蒸發掉2.5個鴻海

臉書因為 GDPR 上路，導致在歐洲單月活躍用戶首度下滑，股價崩跌，市值一夕之間蒸發高達 3.6 兆元之多，等於是 2.5 個鴻海 (2317-TW) 市值。新創公司使用消費者資訊，搭配大數據及人工智慧，為公司賺進大筆獲利，而歐洲雖然落後網路產業發展，卻重視個人隱私， GDPR 上路對全球科技巨擘成為新挑戰。

歐洲 5 月正式實施號稱史上最嚴格的個資法 GDPR (General Data Protection Regulation)，保護網路平台消費者個資與隱私，一旦違反，最高可罰 2000 萬歐元 (約新台幣 7156 萬元) 或全球營業額 4% 的罰金。不少公司宣布暫停為歐洲客戶服務，直到他們準備好如何應對為止。

臉書因難以找到粉絲專頁廣告投放的消費者，在歐洲市場單月活躍用戶低於預期，股價一日狂跌 24%，市值蒸發 3.6 兆元，相當於 2.5 個鴻海市值。

臉書在法說會上表示，「GDPR 對廣告營收的衝擊不大，但我們也了解該法規的影響在本季尚未完全反映。」透露出未來歐洲活躍用戶人數有可能再度因為 GDPR 法規而再下降。此外，劍橋分析公司濫用個資的醜聞案，以及假新聞議題，短期內恐仍成為投資者及用戶使用臉書的隱憂。

Airbnb 同樣在台灣及全球引起廣泛討論，近來歐洲觀光大城如阿姆斯特丹、巴塞隆納、柏林、馬德里、巴黎等，都開始嚴格審視 Airbnb 將帶來的隱憂，巴黎市政府開始限制每年出租天數不得超過 120 天，而馬德里則預計在年底前立法課徵房屋出租稅。

前行政院政務委員、理慈國際科技法律事務所主持律師蔡玉玲認為，在網路世界裡美國始終是強權，大部份網路產值都被美國公司賺走了，並占有數據資料的歸屬與利用。

中國大陸及美國等網路科技巨擘使用消費者資訊，透過大數據及人工智慧精準分析，為企業貢獻高額獲利，但反觀歐洲，錯失網路產業發展，卻能對網路平台監管保持客觀中立。

如網路大廠 Google 近期就被歐盟以壟斷為由罰款 43.4 億歐元 (約新台幣 1553 億元)，華碩、飛利浦、Pioneer 及 Denon & Marantz 日前也因為壟斷吃下 1.11 億歐元 (約新台幣 40 億元) 罰單。

從 2016 年開始，《WHATs NEXT！》數位行動產業高峰會每年邀約海內外達 40 位產官學研領袖，如今已成台灣最大規模與最高格局的移動互聯網產業峰會，本屆峰會將探討新型態商業模式帶來衝擊，要在跨國競合賽局中，為台廠找到新出路。