創維再喊話拼多多維權 愛奇藝營運虧損率繼續降低

· 百度第二季凈利年增率增長 45%，盤後一度漲超 3%

百度周二美股盤後公布了截至 6 月 30 日的 2018 年 Q2 財報，由於業績超預期，百度盤後一度漲超 3%。財報顯示顯示，本季度百度營收 260 億元，年增率增長 32%，凈利潤 64 億元，年增率增長 45%; 非美國通用會計準則下，凈利潤 74 億元，年增率增長 57%。

百度預計在 2018 年第第三季，百度的營收總額將會介於 273.7-287.7 億元，年增率增長 23% 到 30%。

· 蘋果第第三季業績超預期，盤後收漲 4%

財報顯示，蘋果第第三季營收 532.7 億美元，年增率增長 17%，第第三季凈利潤 115.2 億美元，去年同期為 87.17 億美元。預計第第四季營收 600 億美元至 620 億美元。蘋果公司第三財季營收和每股收益均超出華爾街分析師此前預期，且對第四財季營收的展望也超出分析師預期。

· 愛奇藝營運虧損率進一步降低，盤後漲逾 6%

根據愛奇藝 2018 財年第第二季未經審計財報，愛奇藝第二季營收 62 億元年增率增長 51%，營運虧損 13 億元，營運虧損率為 22%，而去年同期虧損 9.91 億元，營運虧損率為 24%; 凈虧損為 21 億元，去年同期為 9.53 億元。

熱點新聞

· 創維回應拼多多：曾合作，但對假冒偽劣零容忍

據 21 世紀經濟報導消息，7 月 31 日晚，針對在拼多多上出現的假貨問題，創維集團有限公司總裁劉棠枝接受 21 世紀經濟報導採訪時表示，公司一直強調「創維商標受法律法規保護」。7 月 28 日，創維發出嚴正聲明，稱近期在拼多多上出現大量假冒創維品牌的電視產品銷售，要求其停止相關產品的銷售活動。對此，拼多多聯合創始人達達 31 日下午回應稱，此前拼多多曾與創維有過合作，創維不僅在拼多多上線官方旗艦店，雙方表達過長期友好合作的願望。繼周一大跌 8.54% 後，拼多多股價周二盤中大幅下挫，尾盤拉升。

· 受 P2P 爆煲波及，小米跌破 18 港元

新浪港股消息，小米官方所推薦的網貸平台連環爆出負面消息，包括「小灰熊金服」及「管家金服」在內的推薦平台，因出現債務過期、管理層失聯或潛逃而被迫停運，引起小米用戶廣泛不滿。雖然小米上周已表明會全面消查金融類應用程式，但無助股價連跌兩日，逼近 17 元的招股價。

· Facebook 發現首批干擾美國中期選舉賬號

全球最大社交媒體 Facebook 周二公布了第一起虛假帳戶試圖干擾 2018 年美國國會中期選舉的案例，已與執法機構和國會共享資訊，並刪除了假帳戶，但不能確認是否俄羅斯再次擔任主謀。

· 3 名前員工起訴特斯拉收購的 SolarCity 公司

SolarCity 是美國一家專門發展家用光伏發電項目的公司，2016 年被特斯拉以 26 億美元收購。而提起訴訟的這三位前員工在 2016 年加入 SolarCity 聖迭戈辦公室。這三位前員工在起訴書中稱，他們親眼看見其同事偽造銷售賬目，簽署虛假合約，旨在誇大銷售數字，迎合股東。

· 馬雲、蔡崇信減持阿里 1 年套 250 億

經濟通中國站報導，阿里巴巴主席馬雲、副主席蔡崇信，年內減持套現逾 250 億港元。阿里最新年報顯示，二人過去一年合共減持 1694 萬股，主要是兌現去年承諾投放於公益慈善和一般財富規劃。據二人去年 9 月聲明，將於今年 10 月累計減持共 2150 萬股。換言之，二人未來 3 個月仍會再減持逾 450 萬股，以現價計，涉資約 66 億港元。

· 網易雲預計今年收支平衡

網易杭州研究院執行院長汪源表示，網易雲預計今年會實現收支平衡。避開競爭激烈的 IaaS(基礎設施即服務) 公有雲領域，網易雲選擇場景化雲服務切入雲端運算市場，不可謂不是一條巧妙的路線，同時也帶給了企業更多「網路 +」的可能。目前網易雲服務了 45 萬家企業，55 萬開發者接入網易雲 IM，通過各類企業應用連接了超過 8 億網路用戶。

· 舜宇光學遭摩根大通減持 111.63 萬股

港交所最新資料顯示，舜宇光學遭摩根大通於 7 月 23 日在場內以每股平均價 132.5 港元減持 112 萬股，涉資約 1.48 億港元。減持後，摩根大通的持股比例由 5.09% 下降至 4.99%。

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