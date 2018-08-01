OPEC產量創高、美庫存增 油價跌破74美元

石油輸出國組織 (OPEC)7 月產量創 2018 年新高，加上美國原油庫存攀升，投資人憂供給大增，國際油價應聲走跌，今(1) 日布蘭特原油跌破每桶 74 美元。

台北時間週三下午 5 點 30 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.29 %，至每桶 73.25 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.13%，至每桶 67.98 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

7 月油價走跌，布蘭特原油累計跌逾 6%，西德州中級原油累計跌約 7%，雙雙創下 2016 年 7 月以來，最大單月跌幅。

根據路透社調查，OPEC 與俄羅斯，7 月皆實施增產，OPEC 平均日產量增加約 7 萬桶，至 3624 萬桶，為 2018 年以來新高。

另一方面，美國石油協會 (API) 日前公布最新數據，截至 7 月 27 日當週，美國原油庫存增加 560 萬桶，至 4.132 億桶，與分析師預估的減少 280 萬桶，落差甚大。

此外，美中貿易爭端，恐使經濟成長趨緩，影響原油需求，也對油價造成下行壓力。

曾準確預測 2014 年油價暴跌的花旗全球商品研究主管 Ed Morse 表示，看多油價的主流預測是錯的，油價可能會在未來 12 個月內，跌至每桶 45 美元。

Morse 稱，主流預測認為，全球原油產量將加速下滑，但這只會發生在成熟油田，其全球占比僅約 45% 至 50%；此外，成熟油田產量下降所導致的供給減少，約為每日 200 至 300 萬桶，較主流預測少了一半左右。