【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到中國股市今日重挫衝擊，加上川普加重貿易戰風險，儘管蘋果股價再創歷史新高，今日台股依舊難逃賣壓，大立光、台積電、鴻海等重量權值股全面下殺，同時被動元件族群國巨及華新科更是跌停，收盤加權指數下跌 1.52%，外資於期現貨同步賣超合計 129 億。

《國際金融市場焦點分析》

中國官方堅決遏制房價上漲，同時持續去槓桿，市場所期待的貨幣及財政政策全面寬鬆似乎已經落空，房產及銀行股今日再度成為殺盤重災區，加上川普計劃將額外 2 千億中國商品的關稅稅率提升至 25%，恐慌賣壓於今日蔓延到幾乎所有行業板塊，上證指數開盤後便持續震盪走低，午盤過後更一度下跌逾 3%，直至尾盤在水泥行業及生技醫藥板塊拉升下才收斂跌幅，並收復 2750 點關卡。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯七月原油產量攀升至 1065 萬桶 / 日，逼近歷史最高水平，加上俄羅斯能源部長亦表示原油產量為近兩年新高，使得市場擔憂原油供給過剩影響，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步下跌超過 2%；農產品市場方面，川普表示將把對中國 2000 億美元關稅由 10% 調升至 25%，使得市場擔憂中美貿易戰加劇影響，推動黃豆期貨下跌近 2%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

