〈蘋果財報超預期〉研發支出占比增至7% 比iPhone X發表前一季度更高

蘋果公司會計年度第 3 季財報表現亮眼，營收達 533 億美元；值得注意的是，其研發支出占比，成長至 7%，比 iPhone X 發表的前 1 季度更高。

台北時間週三 (1 日) 晚間 7 點 29 分，CNBC 數據顯示，蘋果盤前股價上漲 4%。

蘋果盤前股價上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

蘋果第 3 季營收為 533 億美元，年增 17%，優於預期 (523.4 億美元)；每股純益 2.34 美元，年增 40%，亦優於預期 (2.18 億美元)。

iPhone 第 3 季銷量為 4130 萬支，低於預估的 4179 萬支；但平均銷售單價達 724 美元，優於市場預估 (693.6 美元)。

此外，受惠於美國教育市場滲透率提升，iPad 銷售量季增逾 26%，至 1155 萬台。

根據 AppleInsider 網站報導，蘋果本季研發費用占比增至 7%，約 37 億美元，年增 7.6 億美元。

報導稱，即使是 iPhone X 發表的前 1 季度，當時蘋果的研發費用占比，也不過 6.4%，本次升至 7%，予人不少想像空間。

對蘋果來說，除致力維持手機、平板等產品優勢外，也持續涉獵人工智慧、自動駕駛、VR 與 AR 等有「吸金」潛力的領域。

近 1 年來，蘋果的研發支出總額，約 111 億美元，但仍落後華為 (132 億美元)、Google(166 億美元) 和亞馬遜(226 億美元)。