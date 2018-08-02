盤前財經大事搶先讀2018年8月2日

今日操盤前瞻

法說會：華新、神隆、旺旺保、譜瑞 - KY

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增資股上市：百德、保瑞

Fed 決議維持利率不變 並稱經濟強勁

聯準會 (Fed) 投票一致通過維持利率不變，但央行亦藉由將經濟觀點由 "紮實" 調高至 "強勁"，暗示未來將進一步升息。Fed 週三在發布的聲明中說，「經濟近來都以強勁的速度上升。」閱讀全文...

特斯拉增產、砍成本 拚下半年轉盈 盤後大漲 11%

特斯拉 (TSLA-US) 週三 (1 日) 公布第二季虧損大於分析師預期，但堅稱先前說法，即今年第三季和第四季將轉為獲利，稱公司目前正透過提高產量、改善利潤和削減成本以邁向獲利。閱讀全文...

祭庫藏股以來國巨共砸 15.76 億元買回 執行率約 4 成

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 實施庫藏股已達 10 個交易日，公司晚間公告再花 1.26 億元，買回 160 張庫藏股，買回平均價格 787.7 元。執行迄今國巨已砸共逾 15.76 億元，買回 1810 張股庫藏股，但近 10 個交易日在三大法人攜手賣超下，股價跌幅逾 7.55%。閱讀全文...

〈南山人壽炒股案〉尹衍樑震怒 總座、投資長千萬績效獎金飛了

南山人壽的台股操盤經理人涉嫌炒股案又有最新後續發展，今 (1) 日傳出引發大股東尹衍樑震怒，南山人壽總經理許妙靜、投資長楊智淵均自行處分，其影響是兩人今年的千萬元績效獎金都將因此泡湯。閱讀全文...

人民幣兌美元 4 個月跌 8% ING：年底恐「貶破 7」

今年 4 月至 7 月底，人民幣兌美元累計下跌約 8%；荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家 Iris Pang 認為，若美中貿易戰加劇，人民幣兌美元恐於年底「貶破 7」。閱讀全文...



