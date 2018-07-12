〈毅嘉法說〉Q2虧轉盈稅前淨利達0.97億 近4年同期新高

毅嘉 (2402-TW) 今 (12) 日召開法說並公布第 2 季自結財報，單季合併營收 17.9 億元，季增 12.3%，首季合併毛利率 7%，季增 5 個百分點，合併營業利益 0.1 億元，合併稅前淨利 0.97 億元，單季轉虧為盈，創近 4 年同期新高，每股稅前盈餘 0.32 元。

毅嘉累計上半年合併營收 33.83 億元，年增 4.9%，合併毛利率 4%，年增 2 個百分點，合併營業損失 0.63 億元，合併稅前損失約 0.26 億元，每股稅前虧損 0.09 元。

毅嘉指出，第 2 季因消費型電子產品訂單增溫、車載及光通訊等利基型產品穩定出貨，帶動營收較前季度持續成長; 在產品定價、良率及效率提升等效益陸續發酵推升整體毛利率達 7%，季增 5 個百分點。

毅嘉表示，受惠於第 2 季美元部位升值，貢獻大額匯兌利益，第 2 季匯兌收益達 8600 萬元，單季整體營運轉虧為盈，第 2 季合併稅前淨利 0.97 億元，為近 4 年同期新高。

毅嘉指出，下半年進入消費型電子傳統旺季，加上利基型產品的出貨持續增溫，預估下半年營收可望持續攀升; 將持續精進製程效率與良率，進一步提升毛利及獲利，集團整體營運目標在下半年可望持續增長。

毅嘉蘇州廠陸續復工中，包括表面黏著技術 (SMT)、按鍵製程和乾製程經核備後已經復工生產，僅剩濕製程 (包括鍍銅、蝕刻及鍍金線) 仍在停工中，等待蘇州環保局核備。