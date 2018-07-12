〈毅嘉法說〉下半年營運將優上半年 全年將轉盈 台灣廠擴產Q4量產

毅嘉 (2402-TW) 今 (12) 日舉辦法人說明會，總經理孫永祥指出，今年下半年營運將優於下半年，考量製造風險，將投資 100 萬美元 (約新台幣 3000 萬元) 進行台灣林口廠擴產，預計第 4 季加入量產，除可彌補蘇州廠產能，也能因應 SOF 新客戶出貨需求；而法人則看好，毅嘉全年將順利轉盈。

毅嘉蘇州廠因環保問題停工，對 6 月營收造成影響，孫永祥表示，這次痛定思痛花很大力氣改善，以前只遵守環保相關法規，現在是技術做到那裡，環保要求就做到那裡，蘇州廠部分復工，希望事件很快落幕，營收並恢復正常。

他說，今年上半年營業額年增率明顯，主要是產品結構健康，良率、效率都提高，公司放棄消費性產品轉型的發展成功，尤其是車載下半年的成長非常有把握，下半年維持成長動能，營運將比上半年好。

孫永祥表示，考量生產基地集中風險，台灣林口廠將增加濕製程產能，預估約可增加 4 分之 1 蘇州廠電鍍線產能；另外，將增加 2 條 SMT 線，因應 SOF 新客戶，擴產的產能都在第 4 季量產，年底前出貨，整體林口廠營收將可望倍增。

毅嘉指出，今年前 6 月軟版營收年增 3%，光通訊營收成長 2 倍突破 1 億元，後續包括資料中心及車載成長力道都看好；MVI 部分，包括穿戴與防水機構件是主要成長動能，下半年 MVI 營收可望成長幅度更高。

毅嘉同時推出整合軟板雙面 COF 製程、封裝打件等一站式 SOF 解決方案，PEDLIM 技術則已進入軌道，目前主要是穿戴訂單，預估今年下半年將有新訂單挹注；法人表示，毅嘉 SOF 可望在年底前將有機會出貨給美系客戶，看好下半年成長，表現將優於上半年，汽車業務 FPC 與 MVI 能見度高，也是主要成長動能，上半年雖小虧，全年可望轉盈。