調漲反映成本 台達電Q3毛利率拚回溫 惟外部仍有「未爆彈」

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，董事長海英俊指出，上半年原材料成本增加，壓抑毛利率表現，但第三季起已漲價反映成本，預計將有助毛利率回溫，不過他也提到，目前外部不確定因素的「未爆彈」仍多，是否影響旺季表現還得觀察。

台達電上半年因被動元件、MOSFET 等原材料成本上漲，加上持續投資 EV(電動車)，導致毛利率下滑，但公司上季起與客戶議價，調整產品價格反映成本，海英俊預估，進入下半年後，原材料供應會好一點，將可推升毛利率回溫。

至於投資 EV 方面，海英俊指出，由於目前還是購買測試與生產設備階段，干擾毛利率表現，但 EV 市場是「贏者通拿」，一個車型做進去後，基本上就不易變動，與 PC 應用相比較為穩定。

目前台達電今年上半年 EV 應用營收較去年同期成長 1 倍，佔整體營收比重約 1-2%，目前台達電 EV 客戶名蓋美國三大車廠、歐洲雙 B、日系及中國新興品牌，初估每一輛電動車台達電大約可做到 2000 多美元零組件生意。

第三季雖然走入傳統旺季，但海英俊指出，外部還是有許多不確定因素的「未爆彈」，像是美中貿易戰還需要觀察。

從台達電上半年三大業務來看，自動化業務受惠合併晶睿，營收較去年成長 23%，基礎設施方面亦有 12% 的年成長，惟電源電池方面較去年同期略減 1%。