〈台達擴大布局〉擬收購泰上市公司DET 避美中貿易戰 加強東南亞佈局

台達電 (2308-TW) 於今 (31) 日公告，董事會通過將透過持股 100% 子公司 DEISG，以現金每股 71 元泰銖，約溢價 15%，有條件式自願要約收購 (Conditional Voluntary Tender Offer) 泰國上市公司 DET 股權，預計最多收購在外流 79.07% 股權，估算收購總金額最高約 21.4 億美金 (約新台幣 646.8 億元)。台達電指出，收購後 DET 將成子公司，取得經營權並認列營收與獲利，目的除減少地緣政治不確定性，也可加強東南亞佈局。

台達電董事長海英俊表示，DET 擁有良好的製造實力，面對地緣政治種種不確定性，此次收購股權將能為台達增加製造基地，減少國際貿易戰帶來的風險，同時亦能強化銷售業務網路，貼近客戶。

目前台達電持有 20.93%DET 股權，規劃將透過子公司 Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. (DEISG) 以現金每股 71 元泰銖，有條件式自願要約收購取得 Delta Electronics (Thailand)(DET) 股權，收購最高可收購其剩餘流通在外之 79.07%、約 9.86 億的剩餘股數，估算最高收購總價約為 21.4 億美元 (約新台幣 646.8 億元)。

台達電指出，以 DET 30 日平均價計算，此次收購價格約溢價 15%，待取得必要國家的收購核准後，開始啟動收購程序，預計 3-6 個月跑完流程，展開為期 25 天收購期，收購後並沒有讓 DET 下市的打算，收購完畢後 DET 將成台達電旗下子公司，台達電將認列營收與獲利，並取得經營權。

DET 是泰國電子製造商，成立於 1988 年、1995 年於泰國上市，業務涵蓋交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等項目，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克。