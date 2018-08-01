499衝擊傳統營收 遠傳看好新業務、加值服務營收成長

遠傳 (4904-TW) 今 (1) 日舉行法說會，499 資費案仍是法人關注焦點，遠傳坦言，499 快閃活動的確對傳統營收造成衝擊，6 月以後, 電信三雄 499 方案已從實體門市退場，市場逐漸回歸至原有機制，目前還需持續觀察，評估影響在可掌控範圍內；遠傳強調，未來將在新業務及行動裝置險、數位服務、ICT 等各項加值服務營收將持續成長。

遠傳指出，從台灣行動通訊整體市場來看，台灣行動市場今年上半年總營收較去年同期減少 1.5%；根據 NCC 資料顯示，截至今年 6 月底，行動總用戶在 4G 用戶的占比已達 87%，3G 因年底執照到期已降至 13%。

遠傳指出，第 2 季新業務與服務營收的營運表現穩定，去年占總收入 7.8%，今年上半年度已達 9.3%，預估年底將成長至 11.8%；在企業用戶資通訊收入部分，上半年度較去年同期年增 37%。

遠傳第 2 季合併總營收 216.21 億元，財測達成率 102%；財務績效獲利穩定成長，合併稅前折舊攤銷前獲利 (EBITDA)71.51 億元，財測達成率 100%；稅後純益 26.78 億，每股純益 0.82 元，財測達成率 100%。

遠傳坦言，面對快速多變的市場及產業競爭，499 快閃活動的確對傳統營收造成衝擊，未來將著重在為客戶創造價值，精進成本效能等方面，持續推動企業用戶資通訊科技業務成長，提升營收成長動能。

遠傳指出，6 月以後電信三雄 499 方案已從實體門市退場，市場漸回歸至原有機制，目前還需持續觀察，評估影響在可掌控範圍內；股利發放不會因 499 方案受影響，將在新業務及各項加值服務營收持續成長，包含行動裝置險、數位服務、ICT 等，且承諾維持配發 100% 以上現金股利的股利政策不變。

遠傳表示，從整個國際電信產業趨勢看來，電信業者的傳統電信收入將逐年下降，未來新業務及服務，包括資訊與通信科技業務、物聯網、數位相關業務、行動商務、智慧家庭業務等，收入比例將逐漸成長。

遠傳指出，未來 3 年企業用戶營收將占遠傳總營收 25%，今年 NB-IoT 營收預估為 3 億元，遠傳 NB-IoT 下半年開始會逐漸看到一些專案應用，包含與遠東集團相關企業的合作、各縣市政府停車管理、警消交通、智慧路燈、智慧建築等。