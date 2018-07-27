昱泉轉授權Yahoo TV轉播2018 LMS夏季聯賽與英雄聯盟世界大賽

昱泉 (6169) 幾經激烈競標，終於在今年初從眾多競爭者中脫穎而出，正式跨足電競市場，首度攜手電競遊戲龍頭夥伴 Riot、Garena 取得 2018 英雄聯盟 LMS 全球職業賽事台港澳區全平台年度電競賽事轉播權。昱泉繼首波與授權轉播合作夥伴「King Kong 金剛直播」已順利完成 2018 LMS 春季聯賽後，也於今年第一季同步尋找轉播授權夥伴「Yahoo TV」(Yahoo 奇摩電競頻道)，為 2018 LMS 夏季賽及英雄聯盟世界大賽進行轉播合作，雙方已於上個月正式完成合作轉授權之商務合約，除賽事轉播外，其中還包括廣告業務等合作項目。



昱泉指出，憑藉著 Yahoo TV 在去年轉播 2017 英雄聯盟賽事的成功經驗，雙方皆非常樂見此次合作案。目前 2018 LMS 夏季聯賽已進入白熱化階段，現正如火如荼激戰到第五週。



2018 LMS 夏季聯賽由 8 支來自台港澳的頂尖戰隊，現已進入戰況激烈的第五週，為爭奪 LMS 夏季賽的王者寶座而努力。昱泉表示，本季賽制仍維持兩輪 Bo3，常規賽前四強可晉級季後賽，搶奪夏季賽冠軍獎盃及高額獎金，冠軍隊伍將以 LMS 賽區第一種子之姿前進 2018 世界大賽，而最終成績也將影響參與 2018 英雄聯盟世界大賽的年度積分。