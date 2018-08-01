智慧家電「圈地運動」來臨 IDC：陸智慧家電今年出貨估達1.5億部

據國際調研機構 IDC 公布《IDC 中國智能家居設備市場季度跟蹤報告》數據顯示，IDC 估計，2018 年第一季中國智慧家電設備出貨量將達 2989 萬部，年增率預期暴增 26.3%，其中又以影音設備、其他大小家電等產品的出貨量為最大宗，高佔總體出貨量的 87.4%。

隨著半導體晶片的技術演進，引動了人工智慧 (AI) 的蓬勃發展，IDC 正預期未來中國智慧家電的市場將獲得爆炸性成長，IDC 在此份報告內預估，2018 年中國整體智慧家電出貨量將達到 1.5 億部，2020 年更上看 3 億部出貨量，其中主要的成長來源將來自家庭安全監控、智慧照明、智慧音響等家電設備。

軟體平台成兵家必爭之地：

另一方面， 2018 年各大網路科技巨頭紛紛推出智慧音響產品，看似是音響之戰，實則是從語音平台到智慧家電生態的「圈地運動」，通過多個家居網路平台向語音平台的接入，將語音平台所覆蓋的設備和用戶數量快速擴充。

同時，硬體廠商亦紛紛出手建立智慧物聯網生態鏈，發展互聯互通平台，從聯想發布「來酷」子品牌，到華為發布基於 HiLink 平台的「華為智選」，其實這就是一場智慧家電軟體平台的市占率爭奪戰；但是 IDC 認為，智慧家電平台很可能不再是網路巨頭所壟斷的天下，智慧家電硬體製造商，其實也極有可能成為智慧家電生態格局下的強力競爭者。

IDC 中國研究經理潘雪菲即表示：「語音平台和智慧家電網路平台，將成為智慧家電市場競爭的戰略要地，其結果直接影響未來家庭場景下所衍生的軟體服務競爭格局。」

智慧家電將迎來多中心化之整合潮：

IDC 表示，目前智慧家電設備的主控設備，現階段仍是以手機為主，未來隨著場景的聯動化和語音交換的普及，將轉向智慧音響、智慧電視等多設備發展，並且智慧家電的中心化設備，也將逐漸通過產品形態的融合，實現功能上的拓展，從而提高其市場吸引力，例如智慧影音類設備的融合以及網關設備的融合等。

隨著互聯互通時代的來臨，IDC 認為，智慧化場景將從辦公環境向家庭環境延伸，生活、娛樂和安全三大方向將成為智慧家電市場發展的重要方向，在這樣的前景下，IDC 看好智慧硬體製造商、網路服務商、傳統家電廠將迅速攻入智慧家電領域，並以智慧家電產品為入口，通過 APP 應用程式作為服務上的延伸，以獲取更多用戶和市占率。

IDC 中國研究經理潘雪菲表示：「智慧家電市場在物聯網和人工智慧技術的推動下，已經嶄露頭角，各廠商在選擇產品佈局時，不僅要搶占產品入口，更要在這場圈地運動當中占得先機，更加需要在未來的智慧互動場景中，建立起價值及服務模式，才能在生態圈中獲得長遠發展利益。」