智慧音箱龍頭搶市占 仁寶有望漁翁得利

Google 今年第 1 季擠下 Amazon 成為智慧音箱市占龍頭，外媒報導，摩根士丹利分析師建議，為了 2022 年起上看 440 億美元的語音購物商機，建議 Google 直接免費贈送用戶 Home Mini。而這場智慧音箱龍頭廠商大戰，同步拿下雙方訂單的鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2321-TW)，可能是最大贏家。

智慧音箱掀戰，台廠供應鏈如鴻海、仁寶 ，拿下 Google、Amazon 雙方訂單，英業達 (2356-TW) 及廣達 (2383-TW) 也有望因為 Google 站穩市占龍頭受惠。

亞馬遜 Echo 智慧音響，內含語音助理 Alexa。（圖：Amazon）

智慧音箱大戰白熱化，Google 及 Amazon 想盡辦法，將自己旗下的 Google Assistant 跟 Alexa 送進客人的家中；事實上，Google 不允許 Amazon 設備使用 YouTube，Amazon 則禁止 Google 的智能家居設備 Nest 線上購物，讓這場戰火將一觸即發。

外媒引述摩根士丹利的分析師 Brian Nowak 說法指出，Amazon 挟帶現有的電商優勢，長期將影響 Google 智慧音箱未來的市場發展。

過去 Google 過去開放 Android 系統並加強在蘋果 Siri 的搜尋能見度，一舉改變 Android 手機的逆勢，讓 Brian Nowak 建議，Google 應該送給所有智慧音箱使用者一個 Google Home Mini ，以鞏固未來語音購物市場。

Brian Nowak 評估，送出的 Google Home Mini 將花費 Google 約 33 億美元 (約新台幣 990 億元)，未來鞏固語音購物市場，將為 Google 帶來至少 5 倍的利潤；而因為匯率影響跟相關花費，Google 的母公司 Alphabet 的第 2 季每股盈餘僅會減少 1 %。

摩根士丹利預測，2022 年時語音購物市場商機將上看 440 億美元 (約新台幣 1.32 兆元) ，雖然 Amazon 目前在電商享有優勢，不過 Google 的語音購物正積極開發線上零售商，包括 Costco、 Target 及 Home Depot 都成為合作夥伴。

根據研究公司 Strategy Analytics 報告指出，2018 年第一季，Amazon 市占從去年同期的 81％ 下滑至 43%，而 Goolge 則從 12% 增加為 26%。Google 旗下的智慧音箱市占首度超過 Amazon；這也讓屈居下風的 Google 沉寂四季之後，一舉揚眉吐氣。

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