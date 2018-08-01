土耳其新興債：高盛不看好 貝萊德卻當寶

《彭博社》報導，高盛集團警告，土耳其的政策制訂者「所做的決策都是錯的」，而土耳其債的殖利率正逼近 9 年新高，但同一時間，資產管理公司貝萊德不畏風險，持續購入土耳其債。

根據貝萊德 7 月 27 日提交的監管文件，在今年第 3 季，該公司在投資管理組合中，加入了 4 檔以美元計價的土耳其債，根據彭博巴克萊數據，以美元計價的土耳其債殖利率接近 2009 年以來的新高，在 8% 水平左右。

以美元計價的土耳其債殖利率正逼近 9 年新高

貝萊德看好土耳其債，為土耳其債的最大單一持有者，總額達 25 億美元。排名在後的分別為安聯、私人壽險公司 Anadolu Hayat Emeklilik、高盛與匯豐。

土耳其債最大持有者

但這與高盛的新興市場主管 Sam Finkelstein 看法不一致，該公司提出警告，土耳其資產面臨風險，威脅包括美國揚言將對土耳其進行制裁，此外，土耳其央行在上週意外地維持利率政策不變，使該國貨幣下跌，1 日美元對里拉報 4.9323。

美元對土耳其里拉走勢

市場擔憂土耳其總統將干預貨幣政策，且主權債評級遭標普從 BB/B 調降至 BB-/B。以其他幣別計價的土耳其債，今年使投資者損失約 8%，在新興市場中表現慘淡，僅優於阿根廷債。

彭博社數據顯示，貝萊德新興市場當地債券基金持有約 64 億美元的債券，而其中最大的兩檔債券皆為土耳其債，該基金今年損失 8%。



但土耳其債提供的高殖利率，吸引一些不懼風險的投資者進入，以美元計價的土耳其債殖利率約為 7.45%，而新興市場債平均殖利率為 6.12%。

土耳其央行在週二承認，未能實現在 3 年內達成 5% 的通膨目標，使得期望出現貨幣緊縮政策的投資者感到失望。