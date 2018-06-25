土耳其恐成艾爾段一人統治國家 里拉短暫獲得支撐

土耳其於 24 日舉行國會與總統大選，現任總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 贏得超過半數的選票連任，他將成為土耳其從國會制改為總統制後的首任總統，評論家認為土耳其恐成一人統治國家，土耳其里拉在週一 (25 日) 上午兌美元獲得支撐上揚。

土耳其最高選舉委員會 (Supreme Election Council) 宣布，根據已開出的 97.6% 選票，Erdogan 以獲得 52.5% 的開出選票順利當選，而主要競爭對手共和人民黨 (CHP) 候選人 Muharrem Ince 則以 30.8% 的得票率落敗。

此外最高選舉委員會主席 Sadi Guven 表示，包含親庫德族的人民民主黨 (HDP) 在內，共有五個黨派取得進入國會席次所需的 10% 門檻。

根據土耳其 4 月通過的新憲法，新任總統將掌控行政院並可直接組閣，包含部長與副總統在內的高層官員將由總統任命，此外，頒布法令、預算列舉以及安全政策皆屬總統管轄。

土耳其國會仍擁有立法、修法和廢除法律的權力，並可批准或駁回預算，Erdogan 所帶領的執政正義發展黨 (AKP) 獲得國會 42.5% 的席次，低於 2015 年 11 月選舉時的 49.5%，但其聯盟民族行動黨 (MHP) 表現優於預期，因此親政府的黨派獲得國會多數，國會對總統的制衡力道將相對較弱。

今年以來，土耳其里拉貶值超過 20%，在 Erdogan 宣布連任後，土耳其里拉兌美元在 25 日上午一度攀升 2.1%，報 4.5791，但在台灣時間 25 日上午 10 時許，有所滑落，至 1 美元兌 4.6541 土耳其里拉。