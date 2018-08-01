〈蘋果財報超預期〉分析師看好：iPhone換機潮將推升蘋果供應鏈業績動能

蘋果 (AAPL-US) 公布第 3 季財報營收、每股純益、平均 iPhone 售價，結果都讓投資人驚艷，激勵蘋果盤後股價大漲 3.7%，證券分析師黃漢成指出，蘋果除財報數字優異，新推出的 iPhone，可望啟動新一波換機潮，對蘋概股將有另一波業績挹注。

蘋果第 3 季財報揭露，iPhone 銷售 4130 萬支，略低於市場預期，不過蘋果獲利與銷售 ASP 上揚，獲利年增 32%，盤中激勵包括可成 (2474-TW)、TPK、GIS、良維、鴻準及華通 (2313-TW) 等股價低位階等個股股價走強，唯獨股王大立光 (3008-TW) 開高走低，盤中並跌破 5 日及 10 日線。

黃漢成說，蘋果今年業績表現不只如此，主要在 iPhone 換機潮將浮現，加上 iPhone 新機人臉辨識功能可增加吸引力，市場原來預估下季銷售量 8000-9000 萬支，有機會在換機需求帶動下被調高，因此，除目前蘋果財報激勵台股低位階股價反彈，後續業績仍可望進一步發酵。

證券分析師張陳浩及簡伯儀都指出，蘋果第 3 季財報表現，在蘋果優化產品組合，也顯示 iPhone X 的銷售支撐，帶動蘋果 ASP 上揚，也推升了今日基期低的蘋概股反彈。

不過，股王大立光股價反而開高走低，盤中跌破 5 日及 10 日線，張陳浩指出，蘋果財報利多消息，觸動了獲利了結賣盤出籠，外資也連續賣超大立光 2 天，股價走勢一反連日沿 5 日走揚的格局，以大立光走勢來看，後續整理時間恐拉長。