〈蘋果財報優預期〉新機本季亮相 可望拚市占重回老二

研調機構報告指出，蘋果第 2 季手機市占上升 3 個百分點至 12.1％，但受中國手機廠華為超車，排名第 3 ，不過蘋果將在第 3 季推出不同螢幕尺寸、不同訂價的新款手機，有望奪回亞軍寶座，高階手機需求仍持續成長，台廠供應鏈如緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 等以及鴻海 (2317-TW) 等，可望共享蘋果新機上市後的營運動能。

蘋果成長放緩，不過受惠 iPhone X 熱銷，第 3 季仍交出亮眼財報，旗下代工廠持續擴廠增產能，和碩董事長童子賢日前就提到，秋天是收割的季節，蘋果新機上市，有望為台灣供應鏈帶來新營運動能。

IDC 週二 (7/31) 公布，蘋果手機全球市占率過去一年自 11.8% 上升至 12.1%，但遭中國手機廠華為超越，華為同時期自 11% 增長至 15.8%，排名第二，市占率僅落後南韓三星 ，但三星市占率反自 22.9% 下降至 20.9%。

IDC 認為，蘋果市占率增加 0.3 個百分點，主要是因為 iPhone 銷售量稍微提升，特別是蘋果的暢銷機種 iPhone X，而蘋果出貨量年增 0.73%，蘋果將持續耕耘高階機種。而今年秋季蘋果公布新機，期待能夠再度重回亞軍寶座。

IDC 評估，中國大陸消費者未來將朝更高階設備交易，以美元計價的角度來看，智慧手機市場仍在上升，未來幾年也會持續成長，消費者將越來越仰賴高階手機處理大部分的需求。

市場預估，蘋果今年 9 月將推出三款新機型的手機，螢幕將分別為 5.8 吋、6.1 吋和 6.5 吋，價格從 700 美元到 800 美元不等。不同螢幕及定價，有望幫助蘋果重新攻佔市場。