利多齊聚 可成吃蘋果 股價創11個月新高 本季營收估季增3成

蘋果 (Apple) 公告第三季財報超乎預期，加上進入 8 月份，將陸續公告 7 月業績與半年報，在繳出佳績的期待之下，可成 (2474) 週三 (8/1) 股價大漲創高。法人認為，可成是 iPhone 新世代金屬機殼最大贏家，將囊括 6.1 吋 LCD 平價版 iPhone 逾 6 成訂單，下半年業績成長動能充沛，今、明兩年 iPhone 滲透率上探 25-30%，持續上升中。



該公司第二季合併營收 207.5 億元，雖僅較首季小增 1.7%，但年增率 12.2%。由於新台幣貶值效應，法人評估可成將有龐大的匯兌收益進帳，帶動單季大賺逾一個股本。該公司首季因台幣升值而出現 27.8 億元匯兌損失，侵蝕每股盈餘 3.6 元，第二季預估將順利回沖。



至於因進入新品出貨旺季，法人估可成第三季業績將較上季增逾 3 成，上探 270 億元，挑戰歷史次高紀錄。而貢獻業績主要動能為 iPhone、iPad 與 Macbook 新機，且雙率將攀升。



可成週三在眾多利多題材發酵之下，進入 8 月份的首日就以大漲表態，最高來到 386 元價位，上漲 2.5% 或 9.5 元，創下 11 個月來新高價，總計 7 月以來，其股價上漲幅度達逾 13%。