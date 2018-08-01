自動化元件需求降溫 氣立初估7月營收仍呈現月衰退

美中貿易衝突尚無緩和跡象，自動化設備元件廠明顯感受市場需求持續降溫，氣立 (4555-TW)6 月營收由 5 月高峰下滑到 1.6 億元，初估 7 月營收將落在 1.45-1.5 億元之間，仍較 6 月下滑約 6%，但較去年同月 1.44 億元小幅攀升。

雖然業者普遍看好自動化設備市場中、長期需求，並不斷推出新產品並評估海外購併計畫，但對這波因美中貿易衝突而降溫的市場狀況何時改善，業者多認為，走勢還要看美中雙邊談判結果。

氣立營收 80% 來自中國市場，15% 是台灣，5% 是海外，受中國市場需求降溫影響，短期訂單及營收也逐步下滑。

氣立上半年營收 8.69 億元，年增 27.94%，法人估第 2 季稅後純益相當於第 1 季的 5830 萬元，上半年稅後純益為 1.17 億元，每股純益約 1.7 元，下半年的獲利較上半年成長，全年每股純益將達 3.5 元。

氣立今日參加國際自動化工業大展，會場上並展出公司最新智能化與自動化製造全方位解決方案，董事長游平政表示，因應工業 4.0 自動化的浪潮，氣立近年來投入大量研發能量，以智慧製造、物聯網及節能做為發展三大主軸，積極開發高階智慧化氣動元件，並研發數位化的電控產品，期在成為全球智慧工廠全方位解決方案競爭中出線。

游平政指出，過去氣動元件缺乏物聯網技術，且控制元件中多數尚未具備數位化電控功能，其精準度及反應速度存在很大改進空間；在本次展覽中，氣立展現業界領先的關鍵技術，可布建物聯網感知網路，做到機器設備相互連結，收集產線數據及自動化生產流程，整合物聯網平台系統，利用先進分析技術即時優化產能與品質，提升工廠的能源效率，透過數位化的高效率技術提升，打造最佳智慧工廠。

氣立去年第 3 季以人民幣 3200 萬元購買邦燁 80% 股權，朝上游模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不但有效控制成本、提昇產能，也等同取得上海地區金屬表面表理執照，順勢切入車用產品領域，增添新成長動能。法人估計，邦燁今年約可貢獻台灣氣立約 2.5 億元營收。

氣立將投資浙江平湖取得 4 畝土地，用以設立 5 萬平方公尺廠房面積新廠，目前已取得土地敘明執照，10 月將動工預計明年第 2 季完成新廠首期工程，邦燁也將在平湖設立生產線，隨氣立一同進行產能擴充。