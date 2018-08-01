中國、台灣雙引擎加持 緯軟業績看俏 股價觸及新天價

在中國及台灣地區業務成長加持下，緯軟 (4953) 繳出連四個月營收創新高的亮眼成績單，緯軟表示，中國地區業務需求持續暢旺，上半年中國及香港地區營收占比已逾五成，而展望下半年，將持續維持台灣、中國雙引擎火力，對於業績展望樂觀。緯軟去年第四季開始整頓大中華區業務，並深耕大客戶，啟動跨區整合策略，成效反映在第一季財報上，單季營收年增逾兩成，獲利更是成長近九成，而第二季營收則較去年同期成長逾四成，法人看好，有望助攻第二季獲利表現動能。



在業績動能助攻下，緯軟連兩日股價強勢上漲，今日股價更持續開高走高，盤中大漲近 9%，最高來到 63.7 元，觸及歷史新天價，總量近 1500 張。







