8月股市恐面晴空亂流 是尋找下半年旺季好買點

全球股市揮別 7 月風平浪靜後，8 月恐面臨亂流考驗，因為自 1990 年以來，主要國家股市在 8、9 月都是跌多漲少。不過，隨著下半年傳統旺季需求展開，從 10、11、12 月的單月平均漲幅都超過 1%。考量歷史經驗與目前景氣持續溫和復甦，法人建議，短線逢低震盪可找買點，以拉高下半年投資勝率。

根據 Bloomberg 資料統計，自 1990 年以來，8 月和 9 月是全球主要國家股市表現較差的時候，平均分別下跌 0.66% 和 0.77%。若將時間縮短到 2000 年或近 10 年以來，8、9 月同樣呈現跌多漲少的表現，歐、美、日與亞洲股市毫無例外。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，進入 8 月，通常都是企業公布財報的高峰期，財報好壞牽動投資人對下半年營運展望，機構法人也會藉此檢視手中持股與績效，並進行汰弱留強，因而影響股價表現，股市震盪頻率跟著提高。

不過，若往後延續觀察，10 月起，受惠傳統消費旺季來臨，帶動股市多頭回神，全球主要股市於 10、11、12 月的平均漲幅分別有 1.35%、1.73% 和 2.29%，表現不俗。

展望今年下半年，陳世杰認為，考量歷史因素，以及美中貿易戰的不確定性持續籠罩，預料未來 1~2 個月，全球股市還有震盪整理的可能性。

但陳世杰強調，貿易戰或許會稍微削弱短期的經濟成長力道，長期不至於引發金融市場的系統性風險。而且隨著下半年傳統旺季行情發酵，市場終將回歸基本面看待，搭配美國期中選舉登場帶來的政策面偏多氣氛，有利於股市止跌回升。

因此，短線若不慎震盪整理，可採取分批加碼策略，布局跌深或能見度質優的資產，如：美股、台股、陸股、機器人、FinTech 金融科技、精準醫療等，提高下半年投資勝率。

而談到下半年旺季，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文也指出，第 3 季隨著返校需求旺季來臨，蘋果等科技大廠將有望推出新產品，有利產業整體供應鏈表現，預計科技產業將成為此波返校旺季中最大受惠者。