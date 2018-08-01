香港6月人民幣存款減少2.7% 一年半來最大月跌幅

香港金管局公布，6 月底香港人民幣存款為 5845 億元，月減 2.7%，是去年 1 月以來最大的按月跌幅。若計及存款證，6 月份整體的人民幣存款為 6342 億元，月減 2.8%。

6 月份，認可機構的存款總額微跌 0.2%；由於活期及儲蓄存款的跌幅超過定期存款的升幅，港元存款於月內減少 0.2%；6 月份外幣存款總額微跌 0.3%；跨境貿易結算的人民幣匯款總額於 6 月份為 3457 億元，而 5 月份的數字為 3416 億元。

6 月份貸款與墊款總額上升 0.9%。6 月份的貸款增長部分受月底新股認購貸款 (約港幣 153 億元) 帶動。若撇除有關貸款，6 月份的貸款增長為 0.7%。

貸款總額中，在香港使用的貸款 (包括貿易融資) 較上月增加 1.3%，在香港境外使用的貸款則微跌 0.1%。由於港元貸款增加但港元存款減少，港元貸存比率由 5 月底的 83.9%，上升至 6 月底的 85.4%。

第二季，在香港使用貸款 (包括貿易融資) 繼上一季上升 3.6% 後，再上升 1.7%。按經濟用途分析，貸款的季度增長主要由對金融公司的貸款、對製造業的貸款及住宅按揭貸款帶動。

經季節因素調整後，6 月份港元貨幣供應量 M1 下跌 2.7%，與去年同期比較則增加 8.6%。未經季節因素調整的港元貨幣供應量 M3 於 6 月份微跌 0.2%，與去年同期比較則增加 6.3%。

金管局發言人表示，總結 2018 上半年，人民幣資金池走勢大致平穩，繼續在 6000 億元的水平，比去年底回升 2.6%。香港銀行體系的人民幣流動性管理維持穩定，上半年香港的人民幣即時支付結算 (RTGS) 系統錄得的平均每日交易額保持在 9000 億元的水平，代表香港的人民幣資金池繼續支撐大量的金融中介活動。

人民幣匯價昨日下跌，在岸價 (CNY) 一度跌至 6.8376，昨晚回升至 6.82 水平，但仍跌逾 100 點子，離岸價 (CNH) 低見 6.8456，其後回升至 6.836 水平。

彭博指出，近兩天每當人民幣匯率走弱，帶動人民幣兌一籃子匯率貶值，一旦人民幣 CFETS 指數觸及 92.6，即去年 5 月底引入逆周期因子之前的年內最低點，即期匯率便會在少數中資大行的美元賣盤支持下，出現反彈。彭博又稱，這或許是「政策底」，是官方不願看到人民幣進一步破位的信號。

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彭博指出，近兩天每當人民幣匯率走弱，帶動人民幣兌一籃子匯率貶值，一旦人民幣 CFETS 指數觸及 92.6，即去年 5 月底引入逆周期因子之前的年內最低點，即期匯率便會在少數中資大行的美元賣盤支持下，出現反彈。彭博又稱，這或許是「政策底」，是官方不願看到人民幣進一步破位的信號。