營收加速增長的愛奇藝：盤後大漲6.5% 市場期待徹底打破「三國殺」格局

被稱為中國奈飛的愛奇藝今天盤後公布了二季報，這是愛奇藝上市以來披露的第二份季報，由於此前愛奇藝股價一個月內一度暴漲 3 倍，此番財報披露引來市場各方密切關注。而第二季營收增長超預期，刺激愛奇藝在盤後延續交易中價格大漲。

營業收入增長超預期

根據公司二季報顯示：

營業收入為 62 億人民幣（9.32 億美元），年增率增長 51%；

營業虧損 13 億人民幣（2 億美元），營業利潤率為 - 22%，2017 年同期營業虧損為 9.91 億人民幣，同期利潤率為 - 24%；

凈利潤為虧損 21 億人民幣（3.17 億美元），去年同期為虧損 9.53 億人們幣，稀釋後 EPS 為 - 3.01 人民幣（-0.45 美元）；

截至 2018 年 6 月 30 日，訂閱用戶數為 6710 萬，去年同期為 3830 萬，年增率增長 75%；付費用戶為 6620 萬。

根據此前披露一季報，預計公司第二季總營收介於人民幣 58 億元（9.24 億美元）和人民幣 60.4 億元 （9.63 億美元）之間，營收增長超過公司預期。

公司 3 月份曾披露的招股書，愛奇藝訂閱會員僅為 5080 萬， 第二季末就達到了 6710 萬，訂閱用戶數出現快速增長。阿爾法工廠此前樂觀預測，愛奇藝第二季付費會員可能會在 6850 萬至 7150 萬之間。

此前英為財情分析師對於 EPS 的預期為 - 0.37 美元 / 股，虧損幅度略超預期。



從細分項目來看，愛奇藝第第二季：

會員服務營收為人民幣 25 億元（約合 3.740 億美元），年增率增長 66%，主要由於訂閱會員人數增長，而會員增加的推動力則是愛奇藝的優質內容以及公司在第第二季中推出的多項營運計劃。

在線廣告服務營收為人民幣 26 億元（約合 3.956 億美元），年增率增長 45%，主要由於品牌廣告業務的商業化效率提高，其推動力來自於強大且不斷擴大中的原創內容庫（尤其是第第二季中愛奇藝原創的綜藝節目）以及資訊流中廣告業務的強勁動能。

內容分發營收為人民幣 5.394 億元（約合 8150 萬美元），年增率增長 18%，主要由於公司在第第二季中向外部合作夥伴分許可了多部重要劇集。

其他營收為人民幣 5.389 億元（約合 8140 萬美元），年增率增長 62%，主要由於各項垂直業務在第第二季中表現強勁。

圖片來源：公司財報，見智整理

管理層發言提升多頭信心

愛奇藝創始人、CEO 龔宇表示：

我們非常高興能跟大家分享愛奇藝在第第二季的強勁表現，得益於豐富的內容儲備和一批爆款自製內容的上線，我們的會員業務和廣告業務在本季度雙雙取得大幅增長，會員數更創下新高。展望未來，愛奇藝將繼續加大在技術研發上的投入和內容庫的拓展，通過不斷完善我們的娛樂生態系統、打造創新、多元的貨幣化模式，實現 IP 價值的充分變現。

電話會議上，愛奇藝首席財務官王曉東表示：

我們的第第二季收入增長高於我們的預期，總收入年增率增長 51％，我們很高興看到各個業務領域的貨幣化效率持續提升，這主要得益於我們自行生產內容的強大以及我們在本季度推出的一系列提升營運效率的舉措。我們相信，我們正在按計劃執行公司戰略並為股東創造長期可持續價值。

財報披露後，股價在盤後交易中表現強勢，拉升至 34 美元。

圖片來源：谷歌財經

展望第三季，公司預計總收入將在 67 億人民幣（約合 9.853 億美元）至 69.8 億人民幣（約合 10.3 億美元）之間，較 2017 年同期增長 43% 至 49%。

市場多空聲音

多數分析師對於愛奇藝較為看好，Seeking Alpha 的 B&B Market 認為

由於愛奇藝是高增長股票，溢價在所難免。愛奇藝正在拓展除流媒體外的其他細分市場。這種多元化的發展將通過降低公司風險來使投資者受益。還有一點，愛奇藝的背後是搜尋引擎巨人——百度。從長期來看，愛奇藝將成為市場上的中堅力量，它將在中國市場突出重圍。

此外，根據 BK 資產管理公司的外匯策略董事總經理 Boris Schlossberg 的看法：

中國是一個巨大的市場，愛奇藝的用戶訂閱數有望在未來翻一倍，從 5000 萬增長至 1 億左右，如果愛奇藝繼續在訂閱用戶上下功夫，那麼，不管它目前的收入怎麼樣，它的股價都有望獲得進一步的上漲。

另外，根據艾瑞諮詢今年 6 月的最新數據，在線影音 APP 領域當中，愛奇藝獨立設備數僅以 2000 萬的差距落後於騰訊影音，而騰訊、愛奇藝和優酷是在線影音的三強。



數據來源：艾瑞諮詢，見智整理



而從獨立設備增長趨勢來看，愛奇藝在第二季增長並不明顯，而在過去一年當中，獨立設備數維持在相對穩定的水平。

數據來源：艾瑞諮詢，見智整理

從月度有效時長增長趨勢來看，第二季出現小幅下滑，幅度約為 4%。

數據來源：艾瑞諮詢，見智整理

Miller Tabak 的股票策略師 Matt Maley 則對愛奇藝保持謹慎，在他看來：

雖然股價表現良好，但是目前正在測試 50 日行動平均線，這是投資者需要關注的。此前，愛奇藝在 6 月中旬達到股價的峰值後，7 月開始回落，目前價格被困在一個較小的範圍內。