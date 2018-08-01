愛奇藝第二季營收年增率增長51% 股價盤後漲超8%

周二盤後，有著「中國奈飛」之稱的流媒體公司愛奇藝（IQ）公布了截至 6 月 30 日的 2018 年第第二季財報。財報顯示，該公司第第二季營收 62 億人民幣（9.325 億美元），較去年同期上漲 51%。該公司第第三季營收預測比分析師預估高 4%。財報發布後，愛奇藝股價盤後上漲 8.7%。

第二季營運虧損 13 億元人民幣（2.007 億美元），營運虧損率 22%。去年同期，營運虧損 9.9 億人民幣，營運虧損率為 24%。

第二季，愛奇藝凈虧損 21 億人民幣（3.169 億美元），去年同期凈虧損為 9.532 億人民幣。第二季，每股虧損 3.01 元人民幣，高於市場預期每股虧損 2.05 元人民幣。

截至 2018 年 6 月 30 日，總訂閱會員為 6710 萬，較去年同期的 3830 萬上漲 75%。付費訂閱會員為 6620 萬。

愛奇藝創始人，董事兼首席執行官龔宇表示，「我們很高興能提供另一份強勁的財報和營運業績。受我們龐大優質內容庫以及一系列極受歡迎的自製內容的支持下，我們的會員和廣告業務在本季度均實現了強勁增長，訂閱會員總數創下新高。展望未來，我們將繼續投資於先進技術，擴展內容產品的廣度和深度，並培育我們的娛樂生態系統，追求創新和多元化的貨幣化模式，充分利用我們的優質內容和 IP 價值。」

「我們第第二季收入增長高於我們的預期，總營收年增率增長 51%」， 愛奇藝首席財務官王曉東表示。「我們很高興看到各個業務領域的貨幣化效率持續提升，這主要得益於我們自行生產內容的強大以及我們在本季度推出的一系列提升營運效率的舉措。我們相信，我們正在按計劃執行公司的戰略並為股東創造長期可持續的價值。」

第二季，愛奇藝會員收入為人民幣 25 億元（3.74 億美元），較去年同期增加 66%，主要受益於訂閱會員的增長。

在線廣告服務收入為人民幣 26 億元（3.956 億美元），較去年同期增長 45%。愛奇藝表示主要原因是，本季度該公司自主開發的一系列節目以及植入廣告業務的增長導致品牌廣告業務貨幣化效率的提升。

第二季，愛奇藝內容發行收入為人民幣 5.394 億元（8150 萬美元），較 2017 年同期增長 18%，主要受益於本季度愛奇藝向外來合作夥伴再授權的幾部重要戲劇節目。

其他收入為人民幣 5.389 億元（8140 萬美元），較 2017 年增長 62%，主要受各個垂直業務線的強勁表現的推動。

第二季收入成本為人民幣 61 億元（9.229 億美元），較 2017 年同期扣除增值稅後的 42 億元增長 47%，主要原因是由於內容成本的增長。由於該公司持續投資於建立全面和多樣化的內容庫，而自製內容與許可版權的攤銷費用較高，導致內容成本的增長。第二季，內容成本為 47 億人民幣，較去年同期增長 47%。

愛奇藝第第二季銷售、總務與行政開支共計 9.499 億人民幣（合 1.436 億美元），較 2017 年同期增長 51%，主要是由於營銷渠道費用增加以及內容相關的促銷和品牌的支出。

愛奇藝第第二季研發費用為 4.415 億人民幣（6670 億美元），較去年同期增長 50％，主要由於研發人員的增加。